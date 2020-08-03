Новости Украины и Новороссии 03 августа 2020

Президент Украины Владимир Зеленский переехал на госдачу из-за требований охраны.

Об этом в интервью украинскому изданию «Страна» рассказал Михаил Подоляк, советник главы Администрации президента Украины по медиавопросам.

«Его (Зеленского — прим. ред.) старое жилье находилось в неудобном месте — там практически невозможно было обеспечить охрану со стороны УДО. Вокруг жилья президента Украины должны быть периметры отсечения, чтобы невозможно было просматривать окна из соседних зданий — в общем, много процедурных ограничений. А там невозможно было обеспечивать коридоры охраны, когда президент выходил из дома. Незнакомые люди приезжали к соседям — охрана не могла их проверить. То есть был целый ряд нарушений требований к охране высшего должностного лица», — сообщил Михаил Подоляк.

По его словам, и соседям Зеленского создавалось множество неудобств. «Постоянно под окнами какие-то манифестации, перекрытие дорог», — уточнил Подоляк.

На вопрос, почему тогда решение о переезде было принято только спустя год президентства Зеленского, Подоляк ответил, что президент «не хотел выходить из образа простого человека».

«Он хотел, как в Швейцарии — президент садится на велосипед и едет. Зеленский искренне верил, что в Украине это тоже может работать. Он не понимал, что Украина — другая страна. Страна конфликтная, страна постоянного хайпа. Это не Швейцария, где все тихо и спокойно», — отметил советник главы АП.

Он также отметил, что временной разрыв между решением о переезде и видео, которые сняли журналисты, — буквально два-три дня. И признал, что скандала можно было избежать.

«Вполне можно было за неделю до этого самим снять, где будет теперь жить президент, объяснить, почему, и избежать скандала… Я настаивал на том, чтобы заранее объявить: мы переезжаем.

Этот эпизод был неправильно отработан, он создал нам много информационной головной боли, которой вполне можно было избежать или отбить в самом начале», — прокомментировал Михаил Подоляк, отметив, что в Администрации президента не удалось устранить боязнь говорить о непростых вещах заранее.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский продал свое имение в Иванковичах и переехал жить на государственную дачу, где ранее жил Виктор Ющенко.

Читайте также: Лукашенко сам провоцирует майдан в Белоруссии