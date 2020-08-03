Новости Украины и Новороссии 03 августа 2020
- 09:53 Юлия Тимошенко заявила о “трагической ошибке” украинцев.
- 09:18 Хотел жить, как в Швейцарии, но пришлось выходить из образа: Зеленский переехал.
- 09:11 Медведчук приехал на отдых в Крым.
- 06:30 90 лет ВДВ в Луганске: почтение павших, открытие памятника Маргелову (ВИДЕО).
- 05:04 Не объявляет войну России: экс-врио президента Украины обвинил Зеленского в сдаче Крыма.
- 01:00 Группа предприимчивых украинцев в очередной раз попыталась вывезти из Чернобыля радиоактивную чернику (ФОТО).
- Вчера 20:14 Как команда Зеленского садики ремонтирует.
Юлия Тимошенко заявила о “трагической ошибке” украинцев
Украинцы сделали “трагическую ошибку”, избрав действующую власть. Об этом заявила депутат Верховной Рады, глава партии “Батькивщина” Юлия Тимошенко в эфире канала “112 Украина”.
Однако, подчеркнула она, есть возможность исправить эту ошибку, поскольку в этом году на Украине пройдут региональные выборы.
Также, по словам украинского депутата, большинство граждан Украины, почти 70 процентов, считают, что страна движется не в правильном направлении.
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Хотел жить, как в Швейцарии, но пришлось выходить из образа: Зеленский переехал
Президент Украины Владимир Зеленский переехал на госдачу из-за требований охраны.
Об этом в интервью украинскому изданию «Страна» рассказал Михаил Подоляк, советник главы Администрации президента Украины по медиавопросам.
«Его (Зеленского — прим. ред.) старое жилье находилось в неудобном месте — там практически невозможно было обеспечить охрану со стороны УДО. Вокруг жилья президента Украины должны быть периметры отсечения, чтобы невозможно было просматривать окна из соседних зданий — в общем, много процедурных ограничений. А там невозможно было обеспечивать коридоры охраны, когда президент выходил из дома. Незнакомые люди приезжали к соседям — охрана не могла их проверить. То есть был целый ряд нарушений требований к охране высшего должностного лица», — сообщил Михаил Подоляк.
По его словам, и соседям Зеленского создавалось множество неудобств. «Постоянно под окнами какие-то манифестации, перекрытие дорог», — уточнил Подоляк.
На вопрос, почему тогда решение о переезде было принято только спустя год президентства Зеленского, Подоляк ответил, что президент «не хотел выходить из образа простого человека».
«Он хотел, как в Швейцарии — президент садится на велосипед и едет. Зеленский искренне верил, что в Украине это тоже может работать. Он не понимал, что Украина — другая страна. Страна конфликтная, страна постоянного хайпа. Это не Швейцария, где все тихо и спокойно», — отметил советник главы АП.
Он также отметил, что временной разрыв между решением о переезде и видео, которые сняли журналисты, — буквально два-три дня. И признал, что скандала можно было избежать.
«Вполне можно было за неделю до этого самим снять, где будет теперь жить президент, объяснить, почему, и избежать скандала… Я настаивал на том, чтобы заранее объявить: мы переезжаем.
Этот эпизод был неправильно отработан, он создал нам много информационной головной боли, которой вполне можно было избежать или отбить в самом начале», — прокомментировал Михаил Подоляк, отметив, что в Администрации президента не удалось устранить боязнь говорить о непростых вещах заранее.
Ранее стало известно, что Владимир Зеленский продал свое имение в Иванковичах и переехал жить на государственную дачу, где ранее жил Виктор Ющенко.
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Медведчук приехал на отдых в Крым
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», депутат Верховной рады Виктор Медведчук приехал в Крым, где проводит отпуск с семьей, сообщил пресс-секретарь политика Олег Бабанин.
«Виктор Медведчук прибыл в Крым, где проведет отпуск с семьей», – цитирует ТАСС пресс-секретаря.
По данным украинских СМИ, Медведчук с женой Оксаной Марченко прибыли в Крым через пункт пропуска «Каланчак» в воскресенье.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов порекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому посетить полуостров и посмотреть, что там происходит, а также пообщаться с местными жителями. Аксенов отметил, что всем политикам Украины следует признать истину, что Крым является частью России, «это навсегда, есть воля народа, и никто этого изменить не сможет».
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
90 лет ВДВ в Луганске: почтение павших, открытие памятника Маргелову (ВИДЕО)
Десантники ЛНР отметили 90-ю годовщину образования Воздушно-десантных войск памятными мероприятиями.
Видео предоставлено «Русской Весне» Народной милицией ЛНР.
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Не объявляет войну России: экс-врио президента Украины обвинил Зеленского в сдаче Крыма
Влиятельные украинские политики продолжают критиковать президента Владимира Зеленского за его невнятную политику в отношении России. Его всячески заставляют развязать войну с Москвой и ставят ему ультиматумы.
Участник майдана, врио президента Украины (с 23 февраля по 7 июня 2014) и экс-глава СНБО Александр Турчинов подозревает нынешнего гаранта в сдаче полуострова Крым. Он призвал начать против Зеленского судебное разбирательство и наказать за потерянную Тавриду.
В то же время Турчинов признал, что Крым отошел России посредством проведенного референдума. По его словам, в то время сам он не мог развернуть против «агрессора» военную кампанию. Бывший врио президента пояснил, что тогда сотрудники спецслужб и военные решили перейти на сторону РФ.
«Если вы считаете, что в этих условиях я должен был освободить Крым, то что вам мешает его освободить сейчас?» — сказал Александр Турчинов.
Украинский политик отметил, что до сих пор «преступление не закончено» и требуется начать военную конфронтацию.
«Тогда нужно открывать дело именно против президента Зеленского, который не вводит военное положение, не объявляет войну агрессору», — заявил Турчинов.
Впрочем, если даже в отношении Владимира Зеленского заведут дело, то оно заведомо проиграно. Именно Турчинов, Порошенко, Яценюк и другие организаторы виновны в том, что Крым вернулся в состав России. Они спровоцировали хаос в государстве. Зеленский же на тот момент еще зарабатывал шутками.
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Антон Орловский, специально для «Русской Весны»
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Группа предприимчивых украинцев в очередной раз попыталась вывезти из Чернобыля радиоактивную чернику (ФОТО)
Из зоны отчуждения вокруг Чернобыльской атомной электростанции уже в который раз вывозят радиоактивную чернику. В этот раз злоумышленников удалось поймать. Речь идет о партии в 40 килограммов. Норма радиации на территории, где собирали ягоды, была превышена в 4 раза.
О происшествии сообщает Госпогранслужба Украины.
Пограничники Житомирского отряда вместе с сотрудниками Национальной полиции Украины остановили двух человек, которые собирали чернику в зоне отчуждения. Они незаконно проникли на закрытую территорию, чтобы собрать ягоды на продажу.
На мужчин составили административные протоколы по статье «Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению».
Пограничники также отправили запрос, чтобы выяснить, есть ли в деле признаки уголовного преступления по статье «Нарушение требований режима радиационной безопасности».
Радиационный фон территории, в пределах которой были обнаружены ягодники, более чем в четыре раза превышал допустимую норму. Всю чернику изъяли.
Это уже не первый раз, когда незаконные собиратели пытаются продать ягоды из зоны отчуждения. Так, недавно правоохранители не дали гражданам вынести из Чернобыльской зоны отчуждения 300 кг радиационных лесных ягод и 20 кг фонящих грибов. А до этого в зоне ЧАЭС поймали жителей Ровенской области, которые собрали 200 кг радиоактивной черники на продажу.
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Как команда Зеленского садики ремонтирует
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