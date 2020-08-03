Названы способы существенно снизить риск старческого слабоумия

Медицинский журнал Lancet обнародовал результаты исследований британских ученых из Университетского колледжа Лондона, которые смогли выяснить главные причины развития деменции.

Специалисты также подготовили методы профилактики данного заболевания.

В результате аналогичного исследования, которое проводилось еще в 2017 году, специалисты определили девять основных факторов, способствующих развитию слабоумия.

Среди них низкий уровень образования, повышенное артериальное давление, нарушения слуха, ожирение, депрессия, низкий уровень физической активности, диабет и недостаток общения. Кроме того, было указано, что слабоумию способствует такая вредная привычка, как курение.

Теперь же к перечисленным факторам добавили еще три причины: чрезмерное употребление алкоголя, травматические повреждения мозга и загрязненный воздух.

По мнению ученых, существует возможность избежать развития деменции, если соблюдать рекомендации. К ним специалисты отнесли: поддержание артериального давления на уровне 130 мм ртутного столба, использование слуховых аппаратов при необходимости, воздержание от любых видов курения, проживание в экологически чистых местах, отсутствие травм головы, снижение уровня потребляемого алкоголя, прогулки и адекватные физические нагрузки, а также снижение веса.

В материале указано, что соблюдение этих советов может снизить угрозу развития заболевания на 40%.

Специалисты обратили внимание, что, к сожалению, пандемия коронавируса создала особые трудности для людей с деменцией. Многие из них не могут соблюдать правила дистанцирования, так как неспособны осознать суть этой меры. Кроме того, нехватка общения, с которой они сталкиваются в условиях самоизоляции, также может способствовать ухудшению их состояния.

Читайте также: Генетики назвали страну, из которой в США вывезли больше всего рабов