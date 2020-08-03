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Названы способы существенно снизить риск старческого слабоумия

03:30. 3 августа 2020 66 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Названы способы существенно снизить риск старческого слабоумия | Русская весна

Медицинский журнал Lancet обнародовал результаты исследований британских ученых из Университетского колледжа Лондона, которые смогли выяснить главные причины развития деменции.

Специалисты также подготовили методы профилактики данного заболевания. 

В результате аналогичного исследования, которое проводилось еще в 2017 году, специалисты определили девять основных факторов, способствующих развитию слабоумия.

Среди них низкий уровень образования, повышенное артериальное давление, нарушения слуха, ожирение, депрессия, низкий уровень физической активности, диабет и недостаток общения. Кроме того, было указано, что слабоумию способствует такая вредная привычка, как курение.

Теперь же к перечисленным факторам добавили еще три причины: чрезмерное употребление алкоголя, травматические повреждения мозга и загрязненный воздух. 

По мнению ученых, существует возможность избежать развития деменции, если соблюдать рекомендации. К ним специалисты отнесли: поддержание артериального давления на уровне 130 мм ртутного столба, использование слуховых аппаратов при необходимости, воздержание от любых видов курения, проживание в экологически чистых местах, отсутствие травм головы, снижение уровня потребляемого алкоголя, прогулки и адекватные физические нагрузки, а также снижение веса. 

В материале указано, что соблюдение этих советов может снизить угрозу развития заболевания на 40%.

Специалисты обратили внимание, что, к сожалению, пандемия коронавируса создала особые трудности для людей с деменцией. Многие из них не могут соблюдать правила дистанцирования, так как неспособны осознать суть этой меры. Кроме того, нехватка общения, с которой они сталкиваются в условиях самоизоляции, также может способствовать ухудшению их состояния.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1596393204

Метки: Новости

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