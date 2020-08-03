Крупнейшие экономики мира переживают беспрецедентное падение вследствие пандемии коронавируса

ВВП Евросоюза во втором квартале 2020 года показал рекордное падение — 14,4% в годовом выражении. Однако самый масштабный провал по основным показателям среди развитых стран переживает США.

Во Франции — второй по величине экономике Еврозоны — объем производства во 2-ом квартале 2020 года упал на 13,8% по сравнению с первым кварталом. Это лучше пессимистичного прогноза экономистов по падению на 15,2%, но худший показатель за последние 70 лет. Сильнее других пострадал строительный сектор — он просел во втором квартале на 24%. Страна столкнулась с проблемой безработицы: Renault SA планирует сократить около 14,6 тыс. рабочих мест по всему миру, а Airbus SE сокращает зарплаты на 11%. При этом французские власти уже потратили на преодоление последствий пандемии €136 млрд и готовят пакет мер поддержки на ещё €100 млрд. Цель — вернуть экономику на докризисные показатели к 2022 году.

Германия переживает самый большой спад экономики за последние 50 лет. Падение с апреля по июнь составило 10,1% по отношению к первому кварталу, и стало рекордным с начала учета статистики в 1970 году. Крупнейшие германские корпорации – Daimler и Deutsche Bank — сокращают персонал. И все же экономика страны, пусть и медленно, но восстанавливается. В июле число безработных сократилось на 18 000 человек по отношению ко 2 кварталу. Германия находится в лучшем положении, чем другие страны Евросоюза, из-за эффективных мер правительства по борьбе с пандемией.

По данным Минторга США, ВВП страны сократился на 9,5% во втором квартале по отношению к первому, и на 32,9% в годовом выражении. Это рекорд падения по квартальным отчетностям с 1947 года. Личные расходы, а это две трети ВВП, упали в годовом выражении на 34,6% — тоже рекорд. Не помогли даже выплаты гражданам США «живыми деньгами». Число рабочих мест в стране сократилось более чем на 14,5 млн по сравнению с пиком пандемии. По оценкам экспертов, американская экономика будет приходить в себя медленнее, чем в странах Еврозоны. V-образного восстановления в США никто уже не ждет. Зато в стране на 39,7% выросли расходы на оборону — максимально со времен Вьетнамской войны.

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Источник: https://nstarikov.ru/krupnejshie-jekonomiki-mira-perezhivajut-besprecedentnoe-padenie-vsledstvie-pandemii-koronavirusa-117548