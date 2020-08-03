«Это ужас, дальше будет ещё хуже»: американцы рассказали о страшном кризисе в США

Журналисты датской газеты Jyllands-Posten решили совершить турне по США в преддверии выборов.

Они ездят по городам, посещая разные штаты, оценивая обстановку в стране и разговаривая с простыми американцами. Первым стал Лос-Анджелес, и там все оказалось крайне печально.

Рядом с шикарными домами стоят грязные палатки, а вблизи дорогих «Бентли» и «Кадиллаков» лежат наркоманы.

В городе появились целые палаточные трущобы, и выглядит это, по словам датчан, ужасающе.

Тем временем меньше чем через сто дней в США пройдут президентские выборы. Но даже в городе для богачей Лос-Анджелесе виден жутчайший кризис. Этого не могут скрыть ни солнечная погода, ни шикарный пляж.

Более того, именно Лос-Анджелес занял первое место по безработице — работу потерял почти каждый пятый житель. Оно и понятно, богачи немного обеднели и уволили бедняков. Многие магазины до сих пор закрыты и открываться даже не собираются.

«Атмосфера мрачная», — рассказывает местная жительница Одри Капотоста.

По ее словам, без работы она уже четыре месяца и, само собой, очень тревожится, потому что будущее весьма туманно.

«Я постоянно нервничаю, и большинство моих знакомых тоже испытывают тревогу, поскольку начинают понимать, что все это затянется. Никто больше не говорит, что все в порядке. Особенно тяжело может быть тем, кто одинок», — делится переживаниями Одри.

Во многом люди винят именно Трампа, что, впрочем, неудивительно, ведь он изначально отшучивался по поводу вируса и пытался преуменьшить его опасность. Да что там, он предлагал лечить коронавирус посредством солнечных ванн. Что-то жителям Калифорнии это не помогло.

Доходит до того, что его звезду на голливудской «Аллее славы» регулярно обмазывают экскрементами, но, как шутит местный охранник, поэтому ее чаще остальных моют, и «она сияет ярче, чем все остальные». Такая вот жестокая ирония, но в Лос-Анджелесе никому не до смеха.

«Американская мечта мертва», — уверен владелец магазина велосипедов The Old Bike Shop Мохаммад Сераг. Казалось бы, сейчас его бизнес должен процветать, ведь многие решили пересесть на велосипеды, чтобы больше бывать на свежем воздухе.

Но есть другая проблема — многие товары заказываются в Китае, а отношения США и КНР сейчас очень натянутые. Благодаря Трампу, опять же.

Сераг считает, что американские власти поддерживают только крупные компании. Он сравнивает кризис этого года с тем, что был в 2008-м, но тот, по его мнению, ударил только по богачам, а этот — по простым людям.

«Финансовый кризис 2008 года больше всего ударил по состоятельным. Но они хорошо знают, как снова подняться. В этот раз пострадал и рабочий класс. Наша жизнь меняется, и не к лучшему», — заявляет он.

Многие американцы и правда настроены резко против Дональда Трампа, и их в этом сложно винить. Трамп сам себе враг — он писал нелепые твиты, делал агрессивные заявления, больше занимался самолюбованием, чем проблемами в стране. Его конкурент Джо Байден не лучше.

А ситуация в Штатах, тем временем, близка к критической, и ведь это датские журналисты побывали только в Лос-Анджелесе. Можно предположить, что дальше будет только хуже.

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Людмила Корсунова, специально для «Русской Весны»