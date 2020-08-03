Буксировка “Каспийского монстра”
11:27. 3 августа 2020 101 просмотр Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Буксировка экраноплана "Лунь" к месту постоянной стоянки в Дербенте, где он станет экспонатом в филиале парка "Патриот".
Сегодня машина КБ им. Алексеева выглядит артефактом ушедшей эпохи, напоминая о первых экспериментах на Каспии и появления "Каспийского монстра", на основе которого и быз создан "Лунь".
Как машина выглядела изнутри смотри здесь https://igor113.livejournal.com/52174.html
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6067302.html