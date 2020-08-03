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Буксировка “Каспийского монстра”

11:27. 3 августа 2020 101 просмотр Нет комментариев Опубликовал:


Буксировка экраноплана "Лунь" к месту постоянной стоянки в Дербенте, где он станет экспонатом в филиале парка "Патриот".
Сегодня машина КБ им. Алексеева выглядит артефактом ушедшей эпохи, напоминая о первых экспериментах на Каспии и появления "Каспийского монстра", на основе которого и быз создан "Лунь".

















Как машина выглядела изнутри смотри здесь https://igor113.livejournal.com/52174.html



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6067302.html

Метки: Видео, дербент, каспийское море, Россия, экранопланы

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