1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1990. Хроника изобилия. Вып.1
19 апреля. Очередь на заправке
28 мая. Москвич показывает прописку кассиру
29 мая. Москвичи стоят в очереди в винный магазин, чтобы купить вино, покупка которого ограничена двумя бутылками на человека
29 мая. Очередь москвичей за едой
22 августа. Пожилой уличный торговец продает фотографии императорской семьи.
12 ноября. Москвичи выстраиваются в очередь в универмаге ГУМ.
14 ноября. Москвичи закупают продукты питания в ожидании роста цен и нормирования продаж
22 ноября. Покупатели смотрят на пустые морозильные камеры универсама в Москве
22 ноября. Пожилая женщина смотрит на пустые морозильные камеры магазина в Москве
23 ноября. Женщина и ее ребенок покидают пустой продовольственный магазин
23 ноября. Женщина указывает продавцу на пустые прилавки в продуктовом магазине
23 ноября. Продажа кооперативных товаров в Москве
29 ноября. Москвичи выстраиваются в очередь у прилавка магазина Военторга
2 декабря. Очередь перед магазином в Ленинграде
2 декабря. Ленинград. Женщина протягивает продуктовуый талон продавцу для покупки муки
6 декабря. Добровольцы разгружают израильскую гуманитарную помощь в московском аэропорту
6 декабря. Правоохранители и журналисты наблюдают за разгрузкой израильской помощи в московском аэропорту
8 декабря. Москвичи стоят в очереди в продуктовом магазине
8 декабря. Очередь в ожидании начала продажи ограниченного запаса продуктов
8 декабря. Продавщица ждет клиентов в пустом продуктовом магазине
8 декабря. Продавщица ждет клиентов в пустом продуктовом магазине
8 декабря. Очередь женщин в продуктовом магазине, где полки пусты, а морозильные камеры отключены
Пустые прилавки появились ещё раньше.
И в тоже время:я служил на АПЛ СФ в Видяево,снабжение было на высшем уровне,но были продукты которые никто не хотел есть,в первую очередь это скумбрия и ставрида,баранина и различные полуфабрикаты.Мы продукты получали раз в месяц и вот приехав на базу и получив”несъедобные продукты”,мы не заморачиваясь выбрасывали их за борт-в море.Ни много ни мало килограмм по 250-300,плюс к этому,выбрасывалась консервация с заканчивающимся сроком годности,и так каждый месяц на ВСЕХ экипажах!
П.С. Отказаться при получении на базе было “нельзя”,там говорили,”если не возьмёте эту хрень,то сгущенки,балыка,печень трески,красной икры,клюквенного сока,и др. не получите.”
Пустые прилавки появились ещё раньше.
И в тоже время:я служил на АПЛ СФ в Видяево,снабжение было на высшем уровне,но были продукты которые никто не хотел есть,в первую очередь это скумбрия и ставрида,баранина и различные полуфабрикаты.Мы продукты получали раз в месяц и вот приехав на базу и получив”несъедобные продукты”,мы не заморачиваясь выбрасывали их за борт-в море.Ни много ни мало килограмм по 250-300,плюс к этому,выбрасывалась консервация с заканчивающимся сроком годности,и так каждый месяц на ВСЕХ экипажах!
П.С. Отказаться при получении на базе было “нельзя”,там говорили,”если не возьмёте эту хрень,то сгущенки,балыка,печень трески,красной икры,клюквенного сока,и др. не получите.”
Моя семья жила в Петропавловске (ТОФ), но чуть раньше. Мать ненавидела красную икру, но любила кильку. Крабы – так себе…
почему Мать,а не Мама,пугает