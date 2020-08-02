Жестокие расправы над белыми: Хотите увидеть Америку и Европу будущего? Посмотрите на ЮАР

Пока весь мир встаёт на колено из-за одного убитого чернокожего преступника в США, в ЮАР уже на протяжении многих лет идёт геноцид белого населения.

Ежегодно от рук грабителей и чёрных расистов погибает около 100 фермеров-африканеров при полном попустительстве местного правительства.

Хотите увидеть Америку и Европу будущего? Посмотрите на ЮАР — что там происходило в последние несколько лет?

Во-первых, дискриминация в отношении белых. Причём имеет она совершенно легальные формы и называется «расширение экономических возможностей чёрных («Black economic empowerment (ВВЕ)»). Так, во время трудоустройства сперва учитывается мнение чёрных, затем — цветных и лишь потом — белые граждане. То есть, на работу принимают только в таком порядке и получить контракт компании, где малый процент чернокожих, просто невозможно.

По этой причине многие белые уезжают из Южной Африки, где их воспринимают как бывших колонизаторов.

Помимо трудовой дискриминации присутствуют также вооружённые стычки с бурами и криминал высочайшего уровня.

Вспомнить только случай, который произошёл с 51-летней Аннет Кеннили, которая была избита и зарезана на своей ферме в Лимпопо. Эта женщина являлась южноафриканской активисткой, которая выступала против нападений на белых фермеров. 40-летний подозреваемый мужчина был немедленно арестован полицией и предстал перед судом.

Издание Daily Mail, опубликовавшее подробности убийства активистки, акцентировав внимание на том, что в последнем посте на Facebook Кеннили оставила ссылку на материал, где говорилось о том, что в 2019 году в течении трёх недель произошло сразу 10 нападений на фермы и было совершено одно убийство.

Кеннили регулярно делилась такими постами, а также планами правительства начать экспроприацию ферм у владельцев белых земель.

И надо сказать, на тот момент правящая партия Южной Африки — Африканский национальный конгресс — осудила насилие в отношении фермеров. Однако, по мнению самих фермеров, партия сделала недостаточно, чтобы остановить преступления и геноцид белого населения.

Журналист и телеведущий Дмитрий Киселёв как-то заметил, что ЮАР — хоть и «дружественная России страна БРИКС и член „Большой двадцатки“, но до конца прошлого века, находившаяся под международными санкциями, одобренными ООН, из-за официальной политики апартеида — дискриминации чёрного большинства со стороны белых». Речь идёт об англичанах и бурах, предками которыми считаются голландцы. Причём апартеид отменили только в конце 90-х годов. Как подчеркнул Киселёв, этому способствовала прежде всего борьба поколений чернокожих за свои права.

Почему чёрные так ненавидели белых, что были готовы сражаться не на жизнь, а на смерть? Ответ: ненавистнические высказывания высокопоставленных политиков. Об этом говорится в статье The Trumpet, в которой приводятся рассуждения Эрнста Ретца (Ernst Roets) из AfriForum.

В данном интервью он обратил внимание на одно исследование, проведённое в марте 2017 года. В нём отмечалась прямая связь между политической риторикой и убийствами на фермах. В частности, издание приводит в пример то, что глава ЮАР Джейкоб Зума и политик-марксист Джулиус Малема (Julius Malema) регулярно распевали воинственные гимны типа «Дай мне мой пулемёт» и «Застрели бура». И таким образом поддерживали убийства белых фермеров.

Считаем: 84 убийства — за 2017 года. 59 жертв были белыми фермерами. Ещё 15, включая 8 белых фермеров, были убиты в первые три месяца 2018 года.

Так, один винодел по имени Чарльз Бек, владелец Fairview 6 февраля 2018 получил почётную медаль за вклад в развитие винной индустрии страны. А спустя неделю его избили ломами на собственной ферме и оставили там умирать, завернув Бека в ковёр. Мужчина выжил. Более того — едва вышел из больницы, несмотря на переломы, продолжил работу. Чтобы «показать миллениалам, как на самом деле выглядит посвящение себя работе».

Беку просто повезло. В целом же количество убийств в мире = 6 на 100,000 человек, количество убийств в ЮАР = 34 на 100,000 человек. Убийства полицейских в ЮАР = 52 на 100,000 человек. А убийства фермеров = 156 на 100,000 человек.

И не всегда тем, кто эти убийства совершают, нужны деньги или имущество. Больше половины случаев, как утверждается, — это огнестрелы, ножевые или ранения иными острыми предметами. Что как минимум заставляет задуматься. Ведь причиной этих атак служит не тяжёлое социально-экономическое положение тех, кто это всё сделал, нет! Организованная расовая ненависть. Вот он, ответ!

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