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В Сиэтле отменяют полицию

16:36. 2 августа 2020 147 просмотров Один комментарий Опубликовал:


В Сиэтле отменяют полицию

В соответствии с предлагаемым законодательством, опубликованным в пятницу, законодатели Сиэтла хотят упразднить городские полицейские силы и заменить их «общественной программой» по обеспечению безопасности.
Утверждая, что Департамент полиции Сиэтла «увековечивает расизм и насилие» и поддерживает «культуру белого превосходства», городской совет Сиэтла решил перевести деньги в некоммерческую организацию, возглавляемое гражданским населением «Департамент общественной безопасности и предотвращения насилия» – и предложил «План» о том, как защитить эту милицию, согласно резолюции.

Согласно законопроекту, полицейская деятельность будет заменена «общественными мероприятиями», а новая организация будут заниматься «жильем, продовольственной безопасностью и другими базовыми потребностями», а также «культурно-значимым опытом, основанным на общественных связях», согласно документам, опубликованным Кристофером Руфо, директора Института исследований богатства и бедности.
Чтобы получить финансирование полицейского департамента, группы должны показать, что они «хорошо разбираются в навыках деэскалации» наряду с «информированной о травмам, гендерными вопросами и антирасистской практикой» и «стремятся нанимать персонал из общин, которым они служат»
В законе приводятся как основания протесты по поводу убийства Джорджа Флойда, которое заставило Сиэтл изучить собственную историю жестокости полиции.
«Эти протесты вынудили многих по всей стране и в Сиэтле противостоять расизму, который преследует черное сообщество… И роли полицейского департамента Сиэтла в увековечивании расизма и насилия».

https://nypost.com/2020/07/31/seattle-city-council-move-to-abolish-police-department-with-new-bill – цинк


Небольшой митинг в поддержку идеи сохранить полицию в городе.

Также была закрыта тюрьма для малолетних цветных преступников и общее финансирование полиции города сокращено на 50%.
Кроме того, руководство полиции Сиэтла было обвинено в том. что применяло слезоточивый газ и резиновые пули для борьбы с мирными протестами.
Программу угнетения местной полиции поддержали 7 из 9 членов городского совета.
Начальница полиции Сиэтла заявила, что даже если уволить половины полицейских, проблему это не решит и вообще, Совет занимается безрассудством, не осознавая последствий своих действий.

Дело "CHAZ" живет и побеждает! Общественную программу замены полиции в Сиэтле должен возглавить Раз Симоне!


Актив Департамента Общественной Безопасности и предотвращения насилия в Детройте.


Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6066003.html

Метки: полиция, расизм, США, флойд, юмор

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 32058 27864
    Вячеслав 2 августа 2020 в 18:43

    Все ссылаются на расизм, как на какую-то пугалку… А в нём нет ничего страшного… Расизм – мировоззрение, обеспечивающее чистоту, а значит и выживаемость Расы (белые люди). Любой человек должен блюсти чистоту своего рода ради здоровья, благополучия и успешной эволюции своего потомства, ибо смешение разных народов не так полезно, как заявляют интернационалисты. Твари старательно навязывают людям мнение, что дети в интернациональных браках рождаются особенно красивыми и здоровыми, а сама нация от притока чужаков здоровеет. На самом деле, – как утверждает заведующий кафедрой педиатрии Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова, доктор медицинских наук, профессор О.К. Ботвиньев, – в смешанных браках устоявшийся комплекс генов разрушается, а новый комплекс оказывается биологически слабее, ведь он не прошёл многотысячелетнюю “обкатку”. В итоге – растут заболеваемость, детская смертность, уменьшается продолжительность жизни. Причём, чем больше различий между нациями, чем дальше находятся друг от друга их родовые земли, тем большие осложнения принесут браки между их представителями. “Чёрные и белые – самая взрывоопасная смесь разных болезней” (КП, 28 апреля 2000 г.)… Цветные – и не хорошие, и не плохие… Они – ДРУГИЕ… С ними можно трудиться, общаться… Но не смешиваться…

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