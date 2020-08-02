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Тысячи обезьян громят магазины и нападают на людей в Таиланде (ВИДЕО)

01:30. 2 августа 2020 376 просмотров 11 коммент. Опубликовал:
Тысячи обезьян громят магазины и нападают на людей в Таиланде (ВИДЕО) | Русская весна

В таиландском городе Лопбури стаями бегают обезьяны (макаки-крабоеды) в поисках еды. Они громят магазины, нападают на фургоны с продуктами, воруют еду у людей.

В связи с этим большинство жителей города закрылись в своих домах и стараются выходить на улицу только в крайних случаях. 

Об этом сообщает New York Times.

Так, количество макак-крабоедов за время карантина значительно увеличилось. В городе живет 70 тысяч человек, а обезьян развелось до 8,8 тысяч.

«Мы живем в клетке, а обезьяны живут на улице», — рассказала одна из местных жительниц.

Чтобы успокоить животных, некоторые жители стали подкармливать макак сладостями и фастфудом. Однако это только усугубило ситуацию: от вредной еды они стали гиперактивными и начали усерднее размножаться.

Отмечается, что в полиции призналась в своей беспомощности в данной ситуации. Один из правоохранителей, наблюдавший за разгромом грузовика с фруктами, со вздохом рассказал, что бороться с ними бесполезно. Он пояснил, что при попытке распугать обезьян их набежит еще больше.

По данным издания, местные представители дикой природы начали массовую стерилизацию обезьян, чтобы контролировать их численность. Более 300 животных перенесли операцию в прошлом месяце, и еще 200 будут стерилизованы в августе.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1596209132

Метки: Новости

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