Тысячи обезьян громят магазины и нападают на людей в Таиланде (ВИДЕО)
В таиландском городе Лопбури стаями бегают обезьяны (макаки-крабоеды) в поисках еды. Они громят магазины, нападают на фургоны с продуктами, воруют еду у людей.
В связи с этим большинство жителей города закрылись в своих домах и стараются выходить на улицу только в крайних случаях.
Об этом сообщает New York Times.
Так, количество макак-крабоедов за время карантина значительно увеличилось. В городе живет 70 тысяч человек, а обезьян развелось до 8,8 тысяч.
«Мы живем в клетке, а обезьяны живут на улице», — рассказала одна из местных жительниц.
Чтобы успокоить животных, некоторые жители стали подкармливать макак сладостями и фастфудом. Однако это только усугубило ситуацию: от вредной еды они стали гиперактивными и начали усерднее размножаться.
Отмечается, что в полиции призналась в своей беспомощности в данной ситуации. Один из правоохранителей, наблюдавший за разгромом грузовика с фруктами, со вздохом рассказал, что бороться с ними бесполезно. Он пояснил, что при попытке распугать обезьян их набежит еще больше.
По данным издания, местные представители дикой природы начали массовую стерилизацию обезьян, чтобы контролировать их численность. Более 300 животных перенесли операцию в прошлом месяце, и еще 200 будут стерилизованы в августе.
Читайте также: Скандал в Сирии: дети забросали камнями педофилов из армии США (ВИДЕО)
Источник: https://rusvesna.su/news/1596209132
Автор, будь повнимательнее – на фото – шимпанзе. Эта обезьяна водится в Африке, а не в ЮВ Азии…
Вот этим и отличается разумный человек от “голосующего за поправки”.
Хм.. Почти , как в USA.
“Более 300 животных перенесли операцию в прошлом месяце, и еще 200 будут стерилизованы в августе.” работы ещё много, начать и кончить. Нужны программы по снижению как у людей, чтобы голубыми становились и др. А есть простой способ: если местным жителям по религиозным соображениям нельзя причинять вред обезьянам, то нанять из России охотников и полицейских с электрошокерами и резиновыми пулями.
Дешевле раздать хавку с ОВ.
Те которые останутся в живых больше не будут просить и воровать еду: вдруг отравленная.
И сдохнут от голода. 100 % результ.
Сработал “эффект сотой обезьяны”?!..
Так это же просто наблюдение,а не научный факт.Правильно говорить хоть как..Это не имеет научного подтверждения..Например…”эффект сотого малеоса”.Тоже можно.Главное “малеосу” верить в “малеосу”.Ты почти религия:).
Наши бродячие собачки – по сравнению с этими разбойниками – нежно воспитанные ангелы.
Их люди сами приучили. А там обезъяны показывают слаженную работу.
Люди сами покупают бананы, и несут им покормить по одному.
Это у людей удовольствие.
Одна обезъяна отвлекает, а другая выхватывает весь пакет, и убегает.
Такие же как наши воробьи. Сижу чинно жру макароны. Поскакивает наглый воробей,
и пи*дит у меня макаронину прямо из тарелки. Я вообще очумел.