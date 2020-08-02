Сводки от ополчения Новороссии 02 августа 2020
- 12:22 Донбасс: боевики ВСУ устанавливают сотни мин и «воюют» с наблюдателями ОБСЕ.
- 12:00 ВСУ перебросили на Донбасс десятки танков: ОБСЕ заметили нарушения со стороны украинской армии.
- 01:00 ОБСЕ зафиксировала сотни нарушений перемирия на Донбассе.
Донбасс: боевики ВСУ устанавливают сотни мин и «воюют» с наблюдателями ОБСЕ
«Русская Весна» публикует сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам брифинга заместителя командующего оперативным командованием Республики Эдуарда Басурина.
Со стороны командования «ООС» отмечается отсутствие контроля и низкая требовательность к подчинённым командирам, способствующая нарушению режима прекращения огня, в частности запрета на размещение военной техники в населённых пунктах и их окрестностях, а также минирования сельскохозяйственных полей, нарушая тем самым нормы гуманитарного права и подвергая угрозе жизнь и здоровье мирных жителей.
За прошедшие сутки выявлено размещение техники:
► из состава 36-й обрмп:
- в н. п. Широкино — один 82 мм миномет на приусадебном участке.
► из состава 54-й омбр:
- в н. п. Новобахмутовка — один БТР на территории частного дома.
► из состава 79-й одшбр:
- в н. п. Тарамчук — две БМП вблизи населенного пункта.
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Кроме того, отмечено минирование территории противником, выявлено 350 противотанковых мин ТМ-62, установленных в два ряда в полях на восточной окраине н. п. Водяное, в зоне ответственности 36-й обрмп.
Зафиксировано активное применение противником средств РЭБ.
Мобильными группами из состава 306-го отдельного батальона РЭБ в зоне ответственности 36-й бригады в районе н. п. Лебединское подавлялись каналы управления и навигации БЛА ОБСЕ.
Несмотря на запрет использования любых видов летательных аппаратов, отдельные командиры ВСУ преднамеренно их нарушают. Так, в районе н. п. Лебединское по приказу командира 501-го батальона морской пехоты применялся БЛА для наблюдения за СММ ОБСЕ, который пролетел в 300 метрах над патрулём Миссии, что подтверждается отчётом ОБСЕ.
Также, в нарушение принятых мер действующего перемирия, командир 36-й бригады Гнатов отдал указания на дооборудование позиций в районе н. п. Водяное. Для выполнения задач использовались окопные заряды, разрывы которых противник собирался преподнести международным наблюдателям как обстрелы с нашей территории.
Аналогичные действия противника отмечаются в 34-м батальоне 57-й омпбр в районе н. п. Пески, где зафиксировано 3 разрыва от применения окопных зарядов.
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С целью недопущения провокаций и исключения обвинений украинская сторона в СЦКК уведомлена представительством ДНР в СЦКК о данных фактах в рамках координационного механизма.
Мы в очередной раз заявляем, что в случае агрессии со стороны противника Народная Милиция ДНР, при получении соответствующего приказа, готова к адекватным действиям.
Принятые на заседании Контактной группы дополнительные меры по усилению и контролю действующего перемирия дают надежду на соблюдение устойчивого режима прекращения огня со стороны ВСУ.
Наши наблюдатели СЦКК при содействии миссии ОБСЕ продолжают осуществлять мониторинг ситуации с безопасностью, обеспечивая непрерывное функционирование Донецкой фильтровальной станции и насосной станции первого подъёма Южно-Донбасского водопровода в районе н. п. Васильевка.
Кроме того, при содействии Представительства ДНР в СЦКК в июле были выполнены ремонтно-восстановительные работы на объектах электроснабжения.
Обеспечена бесперебойная работа ЛЭП в поселках шахты 6/7 н. п. Горловка и шахты «Трудовская», населённых пунктах Старомихайловка, Саханка, Верхнеторецкое и Александровка.
Надеемся, что с украинской стороны присутствует понимание важности решения вопросов обеспечения нормальных жизненных условий мирным жителям по обе стороны от линии соприкосновения.
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ВСУ перебросили на Донбасс десятки танков: ОБСЕ заметили нарушения со стороны украинской армии
Сотрудники Наблюдательной миссии ОБСЕ на Донбассе зафиксировали нарушения со стороны украинской армии на линии фронта с ЛНР. В отчёте на 1 августа наблюдатели указали на присутствие военных ВСУ на участке разведения и прибытие эшелона с танками на железнодорожную станцию на оккупированной территории.
Об этом сообщили в Представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня.
«Нарушения со стороны вооружённых формирований Украины, зафиксированные в ежедневном отчёте СММ ОБСЕ по состоянию на 01 августа 2020 года:
Участки разведения:
Вечером 30 июля в пределах участка разведения в районе н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска) беспилотный летательный аппарат (БПЛА) СММ дальнего радиуса действия зафиксировал 3-х человек, которые переходили железнодорожные пути в северном направлении вблизи бывшей позиции Вооружённых сил Украины приблизительно в 1,5 км к западо-юго-западу от северо-восточного угла участка.
Признаки военного присутствия в зоне безопасности:
31 июля патруль СММ ОБСЕ зафиксировал 22 ед. танков (Т-72) на железнодорожной станции в н. п. Рубежное (подконтрольный Украине, 84 км к северо-западу от Луганска)», — говорится в отчёте.
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ОБСЕ зафиксировала сотни нарушений перемирия на Донбассе
Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Донбассе зафиксировали 225 нарушений режима тишины после вступления в действие перемирия с 27 июля. Об этом говорится в отчете миссии, обнародованном в субботу, 1 июля.
«Начиная с 0:01 27 июля и до конца отчетного периода (19:30 31 июля — прим. ред.), СММ в общем сложности зафиксировала 225 нарушений режима тишины», — говорится в отчёте, распространённом пресс-службой ОБСЕ.
За первые сутки после согласованного перемирия миссия ОБСЕ сообщала о 111 зафиксированных нарушениях, включая 21 взрыв.
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