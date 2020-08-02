Сводки от ополчения Новороссии 02 августа 2020

«Русская Весна» публикует сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам брифинга заместителя командующего оперативным командованием Республики Эдуарда Басурина.

Со стороны командования «ООС» отмечается отсутствие контроля и низкая требовательность к подчинённым командирам, способствующая нарушению режима прекращения огня, в частности запрета на размещение военной техники в населённых пунктах и их окрестностях, а также минирования сельскохозяйственных полей, нарушая тем самым нормы гуманитарного права и подвергая угрозе жизнь и здоровье мирных жителей.

За прошедшие сутки выявлено размещение техники:

► из состава 36-й обрмп:

в н. п. Широкино — один 82 мм миномет на приусадебном участке.

► из состава 54-й омбр:

в н. п. Новобахмутовка — один БТР на территории частного дома.

► из состава 79-й одшбр:

в н. п. Тарамчук — две БМП вблизи населенного пункта.

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Кроме того, отмечено минирование территории противником, выявлено 350 противотанковых мин ТМ-62, установленных в два ряда в полях на восточной окраине н. п. Водяное, в зоне ответственности 36-й обрмп.

Зафиксировано активное применение противником средств РЭБ.

Мобильными группами из состава 306-го отдельного батальона РЭБ в зоне ответственности 36-й бригады в районе н. п. Лебединское подавлялись каналы управления и навигации БЛА ОБСЕ.

Несмотря на запрет использования любых видов летательных аппаратов, отдельные командиры ВСУ преднамеренно их нарушают. Так, в районе н. п. Лебединское по приказу командира 501-го батальона морской пехоты применялся БЛА для наблюдения за СММ ОБСЕ, который пролетел в 300 метрах над патрулём Миссии, что подтверждается отчётом ОБСЕ.

Также, в нарушение принятых мер действующего перемирия, командир 36-й бригады Гнатов отдал указания на дооборудование позиций в районе н. п. Водяное. Для выполнения задач использовались окопные заряды, разрывы которых противник собирался преподнести международным наблюдателям как обстрелы с нашей территории.

Аналогичные действия противника отмечаются в 34-м батальоне 57-й омпбр в районе н. п. Пески, где зафиксировано 3 разрыва от применения окопных зарядов.

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С целью недопущения провокаций и исключения обвинений украинская сторона в СЦКК уведомлена представительством ДНР в СЦКК о данных фактах в рамках координационного механизма.

Мы в очередной раз заявляем, что в случае агрессии со стороны противника Народная Милиция ДНР, при получении соответствующего приказа, готова к адекватным действиям.

Принятые на заседании Контактной группы дополнительные меры по усилению и контролю действующего перемирия дают надежду на соблюдение устойчивого режима прекращения огня со стороны ВСУ.

Наши наблюдатели СЦКК при содействии миссии ОБСЕ продолжают осуществлять мониторинг ситуации с безопасностью, обеспечивая непрерывное функционирование Донецкой фильтровальной станции и насосной станции первого подъёма Южно-Донбасского водопровода в районе н. п. Васильевка.

Кроме того, при содействии Представительства ДНР в СЦКК в июле были выполнены ремонтно-восстановительные работы на объектах электроснабжения.

Обеспечена бесперебойная работа ЛЭП в поселках шахты 6/7 н. п. Горловка и шахты «Трудовская», населённых пунктах Старомихайловка, Саханка, Верхнеторецкое и Александровка.

Надеемся, что с украинской стороны присутствует понимание важности решения вопросов обеспечения нормальных жизненных условий мирным жителям по обе стороны от линии соприкосновения.

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