Служили два полковника. Добытые разведчиками секреты — до сих пор гостайна

Мало кто предполагал, что имена этих двух разведчиков когда-нибудь появятся в СМИ. Но Владимир Лохов и Евгений Ким оказались среди семи нелегалов, рассекреченных в этом году Службой внешней разведки.

Трагедия Героя

К сожалению, время подробно рассказать о подвигах полковника Евгения Кима пока ещё не пришло.

Ким родился в 1932 г. в Корее, позже его семья перебралась в Советский Союз. Евгений получил диплом Ленинградского университета по специальности «японская филология», прекрасно владел помимо японского корейским, английским и испанским языками. Ким начал работу оперативника в разведке в 1962 г. В 1966-м впервые отправился в некую азиатскую страну со «сложной агентурно-оперативной обстановкой». Известно, что советские корейцы в 1960–1970-х гг. использовались на нелегальной работе в маоистском Китае. Но применительно к Киму это лишь допущение.

«Первое, что он увидел после заброски в далёкую чужую страну, — бесконечные валуны. Под одним из них он нашёл кем-то припрятанную крестьянскую одежду. В течение следующих полутора десятков лет строить свою новую биографию ему пришлось в полном одиночестве: послать на помощь жену с её типично славянской внешностью и неспособностью к сложным языкам было равносильно групповому самоубийству. И всё же он сумел выбиться там в люди. Занял, преодолев неимоверную конкуренцию, высокий пост. Это позволяло передавать на родину ценнейшую информацию стратегического характера», — рассказывает о полковнике Киме историк спецслужб, писатель Николай Долгополов.

Информация о работе Евгения Кима засекречена до сих пор. Известно лишь, что его донесения ложились на стол первым лицам страны. На нелегальных условиях работал до 1989 г. А в 1987-м получил звание Героя Советского Союза.

Ким вернулся домой как раз в эпоху перемен, какое-то время работал в Центральном аппарате. Ему трудно было принять то, что происходило в стране, которая ещё недавно называлась СССР. Жизнь полковника Кима оборвалась трагически: в 1998-м его сбила машина. Разведчик к тому времени совсем плохо видел.

Евгений Ким и Владимир Лохов. © / Служба внешней разведки

«Пёс Барбос»

Второй герой — Владимир Лохов — родом из Южной Осетии. В 1942-м, в 18 лет, он уже служил в войсках НКВД, а после войны получил юридическое образование в Азербайджанском университете. С 1958-го проходил спецподготовку агента-нелегала, совершенствовал язык и знания местных обычаев в одной из советских республик Средней Азии. В Баку он познакомился со своей будущей женой Нонной Толстой. Так как она была «из графьёв», на брак с ней Лохову, к тому времени уже сотруднику КГБ, требовалось особое разрешение. Вскоре их как семью разведчиков-нелегалов перебросили за границу. Там родилась дочь.

«Полковник К» — таков был агентурный псевдоним Лохова — потом работал во многих странах, а семья ждала его в Союзе: супругу «отправила в отставку» строгая медкомиссия. На 1960-е у Лохова (он перешёл в статус нелегала) выпали две длительные командировки. Забрасывали его по классической схеме: легализовали в одной стране, а работать надо было в другой под видом иностранного бизнесмена. Разведки всего мира таким образом стараются избегать возможных случайных встреч с одноклассниками и друзьями «персонажа», под легендой которого работает нелегал. Плюс не надо объяснять происхождение первоначального капитала «бизнесмена». Прикрытием для Лохова была позиция владельца кинотеатра. И он, как рассказывает его сын Игорь, часто в рамках удлинённой кинопрограммы показывал фильм «Пёс Барбос и необычный кросс».

Владимир Лохов с супругой Нонной Лоховой (Толстой). Фото посольства РЮО в РФ

Блудный «сын»

Однажды «полковник К» оказался на волосок от провала. По легенде он был богатым человеком, выходцем из маленького села. Жил под именем пропавшего много лет назад молодого человека. И вдруг возникли сомнения по поводу его легенды. Центр предложил ему свернуть работу и уехать из страны. Но наш нелегал рискнул и поехал в «родное» село встретиться с «матерью». Женщина не видела своего сына 30 лет, тем не менее Лохов всё равно здорово рисковал. В день встречи недалеко от «родного» села его ждала машина — чтобы быстро вывезти в аэропорт, если вдруг возникнет опасность разоблачения. Но женщина, которая к тому моменту практически ослепла, признала в Лохове сына и тем самым невольно подтвердила его легенду. «Несколько дней он прожил у неё, отремонтировал дом, построил новую пристройку и потом посылал ей деньги от «сына», — рассказывает Николай Долгополов.

На два года Владимир Лохов возвращался в Союз, преподавал в Лесной школе будущим разведчикам. А в 1968-м ему поручили руководить сетью разведчиков-нелегалов «в районах с кризисной ситуацией». Примерно в это же время закончилась Шестидневная война на Ближнем Востоке, потому можно предположить, что это был за регион. А арабским языком Лохов владел виртуозно.

Разведчик успел поработать в десятках стран Азии и Европы. У него не было ни одного провала. Именно он сообщил в Москву о проекте «звёздных войн» — Стратегической оборонной инициативе США. «Мы плотно работали с американцами все годы и имели в самом уязвимом их месте агентуру, которая поставляла такую информацию, что за неделю, за 10 дней мы уже знали всю инструкцию, которую получала американская делегация для переговоров с Россией», — вспоминал сам Лохов.

В 1979 г. он был назначен руководить Первым отделом Управления «С» КГБ. В этом отделе работали самые засекреченные нелегалы. В 1991 г. Владимир Лохов вышел на пенсию по возрасту. Скончался он в 2002 г. в Москве, на 78-м году жизни.

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Источник: https://nstarikov.ru/sluzhili-dva-polkovnika-dobytye-razvedchikami-sekrety-do-sih-por-gostajna-117495