Служили два полковника. Добытые разведчиками секреты — до сих пор гостайна
Мало кто предполагал, что имена этих двух разведчиков когда-нибудь появятся в СМИ. Но Владимир Лохов и Евгений Ким оказались среди семи нелегалов, рассекреченных в этом году Службой внешней разведки.
Трагедия Героя
К сожалению, время подробно рассказать о подвигах полковника Евгения Кима пока ещё не пришло.
Ким родился в 1932 г. в Корее, позже его семья перебралась в Советский Союз. Евгений получил диплом Ленинградского университета по специальности «японская филология», прекрасно владел помимо японского корейским, английским и испанским языками. Ким начал работу оперативника в разведке в 1962 г. В 1966-м впервые отправился в некую азиатскую страну со «сложной агентурно-оперативной обстановкой». Известно, что советские корейцы в 1960–1970-х гг. использовались на нелегальной работе в маоистском Китае. Но применительно к Киму это лишь допущение.
«Первое, что он увидел после заброски в далёкую чужую страну, — бесконечные валуны. Под одним из них он нашёл кем-то припрятанную крестьянскую одежду. В течение следующих полутора десятков лет строить свою новую биографию ему пришлось в полном одиночестве: послать на помощь жену с её типично славянской внешностью и неспособностью к сложным языкам было равносильно групповому самоубийству. И всё же он сумел выбиться там в люди. Занял, преодолев неимоверную конкуренцию, высокий пост. Это позволяло передавать на родину ценнейшую информацию стратегического характера», — рассказывает о полковнике Киме историк спецслужб, писатель Николай Долгополов.
Информация о работе Евгения Кима засекречена до сих пор. Известно лишь, что его донесения ложились на стол первым лицам страны. На нелегальных условиях работал до 1989 г. А в 1987-м получил звание Героя Советского Союза.
Ким вернулся домой как раз в эпоху перемен, какое-то время работал в Центральном аппарате. Ему трудно было принять то, что происходило в стране, которая ещё недавно называлась СССР. Жизнь полковника Кима оборвалась трагически: в 1998-м его сбила машина. Разведчик к тому времени совсем плохо видел.
«Пёс Барбос»
Второй герой — Владимир Лохов — родом из Южной Осетии. В 1942-м, в 18 лет, он уже служил в войсках НКВД, а после войны получил юридическое образование в Азербайджанском университете. С 1958-го проходил спецподготовку агента-нелегала, совершенствовал язык и знания местных обычаев в одной из советских республик Средней Азии. В Баку он познакомился со своей будущей женой Нонной Толстой. Так как она была «из графьёв», на брак с ней Лохову, к тому времени уже сотруднику КГБ, требовалось особое разрешение. Вскоре их как семью разведчиков-нелегалов перебросили за границу. Там родилась дочь.
«Полковник К» — таков был агентурный псевдоним Лохова — потом работал во многих странах, а семья ждала его в Союзе: супругу «отправила в отставку» строгая медкомиссия. На 1960-е у Лохова (он перешёл в статус нелегала) выпали две длительные командировки. Забрасывали его по классической схеме: легализовали в одной стране, а работать надо было в другой под видом иностранного бизнесмена. Разведки всего мира таким образом стараются избегать возможных случайных встреч с одноклассниками и друзьями «персонажа», под легендой которого работает нелегал. Плюс не надо объяснять происхождение первоначального капитала «бизнесмена». Прикрытием для Лохова была позиция владельца кинотеатра. И он, как рассказывает его сын Игорь, часто в рамках удлинённой кинопрограммы показывал фильм «Пёс Барбос и необычный кросс».
Блудный «сын»
Однажды «полковник К» оказался на волосок от провала. По легенде он был богатым человеком, выходцем из маленького села. Жил под именем пропавшего много лет назад молодого человека. И вдруг возникли сомнения по поводу его легенды. Центр предложил ему свернуть работу и уехать из страны. Но наш нелегал рискнул и поехал в «родное» село встретиться с «матерью». Женщина не видела своего сына 30 лет, тем не менее Лохов всё равно здорово рисковал. В день встречи недалеко от «родного» села его ждала машина — чтобы быстро вывезти в аэропорт, если вдруг возникнет опасность разоблачения. Но женщина, которая к тому моменту практически ослепла, признала в Лохове сына и тем самым невольно подтвердила его легенду. «Несколько дней он прожил у неё, отремонтировал дом, построил новую пристройку и потом посылал ей деньги от «сына», — рассказывает Николай Долгополов.
На два года Владимир Лохов возвращался в Союз, преподавал в Лесной школе будущим разведчикам. А в 1968-м ему поручили руководить сетью разведчиков-нелегалов «в районах с кризисной ситуацией». Примерно в это же время закончилась Шестидневная война на Ближнем Востоке, потому можно предположить, что это был за регион. А арабским языком Лохов владел виртуозно.
Разведчик успел поработать в десятках стран Азии и Европы. У него не было ни одного провала. Именно он сообщил в Москву о проекте «звёздных войн» — Стратегической оборонной инициативе США. «Мы плотно работали с американцами все годы и имели в самом уязвимом их месте агентуру, которая поставляла такую информацию, что за неделю, за 10 дней мы уже знали всю инструкцию, которую получала американская делегация для переговоров с Россией», — вспоминал сам Лохов.
В 1979 г. он был назначен руководить Первым отделом Управления «С» КГБ. В этом отделе работали самые засекреченные нелегалы. В 1991 г. Владимир Лохов вышел на пенсию по возрасту. Скончался он в 2002 г. в Москве, на 78-м году жизни.
Источник: https://nstarikov.ru/sluzhili-dva-polkovnika-dobytye-razvedchikami-sekrety-do-sih-por-gostajna-117495
НУ когда в 66 лет разведчика сбивает машина оттого что он плохо видит, то тут и сказать больше нечего.