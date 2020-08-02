Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 02 августа 2020
- 11:23 Мы к вам с подарками.
- 07:00 Схваченные в Сирии боевики США признались в охоте на российские объекты (ФОТО, ВИДЕО).
- Вчера 23:58 МиГ-29 уничтожили турецкие системы ПВО к западу от Сирта.
Мы к вам с подарками
Боевики Талибана проводят акцию для детей в провинции Парван к северу от Кабула.
Аха-ха, у них там походу целая кампания по пиару стартовала.
Турнир по смешанным единоборством для жителей в Сарипуле.
И еще из прекрасного.
Мигранты из Афганистана в Тегеране с флагами Талибана.
Встретились два одиночестве. Две группы мигрантов из Афганистана в Турции https://twitter.com/RisboLensky/status/1289555871391821824- одни с флагами Талибана, другие с флагами правительства
Проверка документов на дороге в провинции Фарьяб.
Патруль в поселке в провинции Газни.
Тренировочный лагерь ССО Талибана.
Хороший тамада. И конкурсы интересные.
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Схваченные в Сирии боевики США признались в охоте на российские объекты (ФОТО, ВИДЕО)
Группа боевиков из созданной американскими спецслужбами группировки «Магавир эс-Саура» недавно была схвачена и доставлена в район Пальмиры. На допросе члены НВФ рассказали много интересного. Они признались, что им ставили задачу совершать диверсии на российских объектах.
Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.
Представьтесь, пожалуйста.
Я — Абдалла Хусан Абди аль Мушот (позывной Абусара). Я из города Абу-Кемаль провинции Дейр-Эз-Зор.
Как вы оказались здесь?
Мы поехали на мотоцикле на выполнение задания с командиром группы, которого зовут Езан.
Мы попали на поле, которое было заминировано Сирийской Арабской армией. Цель нашего задания я не знаю. Командир нашей группы подорвался на мине и погиб.
Это ваше первое задание?
Да, первое.
Чем вы занимались до этого?
Я почти два года охранял лагерь группировки «Магавир-эс-Саура».
Кто готовил боевиков «Магавир-эс-Саура» и конкретно вас?
Американцы, они создали эту группировку. Меня готовили около двух лет.
Как вы оказались в Эт-Танфе?
Когда город Абу-Кемаль захватили боевики ИГИЛ* меня отправили в Эт-Танф, а мою жену в Дамаск.
Все полевые командиры в Эт-Танфе занимаются продажей наркотиков.
Почему вы не покинули лагерь?
Я боялся, мне сказали, что если меня увидят в районах подконтрольных сирийским и российским войскам, то меня убьют.
Мне угрожали, что будут говорить, что я являюсь боевиком, они сделали документы, которые подтверждают это.
Для чего вас тренировали американцы?
Нам выплачивали ежемесячно по 400 долларов. После каждого выполненного задания, которое включало в себя диверсии на российских и иранских объектах, нам платили еще по 1 000 долларов.
В лагерях, где присутствуют боевики, есть ли наркотики?
Да, есть и очень много.
Откуда поставляются наркотики?
Из Ирака и Иордании.
Преимущественно какие наркотики употребляются?
Кокаин, гашиш.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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МиГ-29 уничтожили турецкие системы ПВО к западу от Сирта
"Bulgarian Military" https://bulgarianmilitary.com/2020/07/31/two-mig-29-fighters-destroyed-turkish-air-defense-systems-near-sirte/ сообщает, что истребители МиГ-29 с авиабазы Аль-Джуфра атаковали турецкие системы ПВО ближнего радиуса к западу от Сирта и уничтожили 3 или 4 системы ПВО.
Системы ПВО огонь не открывали и не смогли обнаружить приближение МиГ-29. Предположительно использовались системы электронного подавления.
В указанном районе у Турции были развернуты ЗРК "Хок", мобильные системы "Коркут", а также старая советская С-125, которую притащили в район Абу-Грейна из под Мисураты, где развернута система РЭБ KORAL. Само собой там же действует существенное количество тачанок с ЗУ-23-2.
Осталось узнать, если эта информация верна, что именно там уничтожили МиГи.
Стоит отметить, что ЛНА оправившись от поражений в мае 2020-го года, теперь заявляет, что на перемирие она пойдет лишь после того, как турки уберутся из Ливии. Еще месяц назад ЛНА стремилась к перемирию любой ценой, чтобы замедлить развитие инициативы Турции. Ныне же последствия разгрома под Триполи частично купированы и в официальных заявлений стало больше уверенности и угроз.
Характерный признак того, что ЛНА и ее спонсоры уверены, что у Турции с Сиртом уже ничего не выйдет и скорее наоборот, теперь уже Хафтар, получив подкрепление и имея воздушный зонтик, сможет вновь побороться за инициативу, имея за спиной египетскую армию, а также дипломатическую позицию Франции, которая мешает вовлечению НАТО в ливийскую войну на стороне Турции. Сегодня вечером про-хафтаровские источники сообщают, что войска на линии Сирт-Аль-Джуфра приведены в боевую готовность.
МиГ-29 патрулируют над Сиртом. Снято несколько дней назад.
Между тем Турция развернула на авиабазе Аль-Ватия новые ЗРК "Хок" взаимен уничтоженных в прошлом месяце, а также системы РЭБ Redet-2. F-16 там пока не наблюдается, но это вопрос времени, когда они там появятся.
Другой вопрос, смогут ли турецкие ПВО полноценно прикрыть Аль-Ватия, если ВВС ЛНА или спонсоры Хафтара решать пощупать турецкую ПВО на прочность.
Вполне возможно, в ближайшие недели нас ждет очередная эскалация, которая легко может дополниться новым наступлением САА в южных районах Идлиба и вводом Египетской армии в Ливию.
Турецкие спецы.
Еще из интересного. Итальянские СМИ сообщают, что турки заблокировали высадку 40 итальянских солдат в Мисурате и потребовали от них улетать обратно https://twitter.com/ObservatoryLY/status/1289555583612289026
Итальянцы должны были обеспечивать действие гуманитарной миссии в Мисурате.
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