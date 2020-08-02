Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 02 августа 2020

Группа боевиков из созданной американскими спецслужбами группировки «Магавир эс-Саура» недавно была схвачена и доставлена в район Пальмиры. На допросе члены НВФ рассказали много интересного. Они признались, что им ставили задачу совершать диверсии на российских объектах.

Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.

Представьтесь, пожалуйста.

Я — Абдалла Хусан Абди аль Мушот (позывной Абусара). Я из города Абу-Кемаль провинции Дейр-Эз-Зор.

Как вы оказались здесь?

Мы поехали на мотоцикле на выполнение задания с командиром группы, которого зовут Езан.

Мы попали на поле, которое было заминировано Сирийской Арабской армией. Цель нашего задания я не знаю. Командир нашей группы подорвался на мине и погиб.

Это ваше первое задание?

Да, первое.

Чем вы занимались до этого?

Я почти два года охранял лагерь группировки «Магавир-эс-Саура».

Кто готовил боевиков «Магавир-эс-Саура» и конкретно вас?

Американцы, они создали эту группировку. Меня готовили около двух лет.

Как вы оказались в Эт-Танфе?

Когда город Абу-Кемаль захватили боевики ИГИЛ* меня отправили в Эт-Танф, а мою жену в Дамаск.

Все полевые командиры в Эт-Танфе занимаются продажей наркотиков.

Почему вы не покинули лагерь?

Я боялся, мне сказали, что если меня увидят в районах подконтрольных сирийским и российским войскам, то меня убьют.

Мне угрожали, что будут говорить, что я являюсь боевиком, они сделали документы, которые подтверждают это.

Для чего вас тренировали американцы?

Нам выплачивали ежемесячно по 400 долларов. После каждого выполненного задания, которое включало в себя диверсии на российских и иранских объектах, нам платили еще по 1 000 долларов.

В лагерях, где присутствуют боевики, есть ли наркотики?

Да, есть и очень много.

Откуда поставляются наркотики?

Из Ирака и Иордании.

Преимущественно какие наркотики употребляются?

Кокаин, гашиш.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация.