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Партизаны штата Техас вошли в Остин

14:04. 2 августа 2020 184 просмотра Один комментарий Опубликовал:


Партизанское ополчение штата Техас вошло в Остин.
Как минимум несколко десятков вооруженных автоматическим оружием лиц сейчас спокойно расхаживают по центру столицы штата и заявляют, что теперь они будут обеспечивать безопасность протестных акций.



















































Видео с вооруженными Антифа https://twitter.com/gregreese/status/1289752998856413184 и https://twitter.com/UptoDateNewz/status/1289736465593724928 и https://twitter.com/zerosum24/status/1289731352221249536
Вооруженные люди заявляют, что они поддерживают протесты BLM и их цель охранять их, чтобы им никто не мешал. Себя они называют "Партизанским ополчением штата Техас" https://www.infowars.com/austin-police-warn-antifa-blm-planning-terror-attacks-mass-shootings-downtown/. Согласно их оф.заявлению, они собираются использовать стрелковое оружие "для отражения угроз".
Полиция опасается. что вооруженные люди могут попытаться захватить полицейское управление Остина под прикрытием шествия протестующих. С субботы в Остин прибыло несколько автобусов с вооруженными людьми. Полиция также получила подкрепление.
Много видео из Остина здесь https://www.lawenforcementtoday.com/austin-police-under-attack-by-well-armed-antifa-plans-to-blow-up-pd/
События в Остине обострились после того, как 25 июля армейский сержант застрелил одного из протестующих, заявляя, что это была самооборона, так как у убитого был АК-47, которым тот размахивал и ему показалось, что тот направил на него автомат.
Протестующие требуют наказать виновного и привлечь к ответственности полицию за бездействие.
На продолжающихся протестах в толпе можно теперь увидеть людей с штурмовыми винтовками.







Остин будет свободным!

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6065493.html

Метки: антифа, Видео, остин, протесты, США, техас, фотографии

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