Новости Украины и Новороссии 02 августа 2020

В сквере имени Героев Молодой гвардии Луганска 1 августа прошли соревнования «Богатырские игры». Они были приурочены ко Дню Воздушно-десантных войск.

Организатором состязаний выступил проект «Доброволец» Общественного движения «Мир Луганщине», сообщили «Русской Весне» в пресс-службе общественного движения.

В конкурсах на ловкость, силу и выносливость соревновались активисты проектов «Доброволец», «Дружина», «Мы помним!», «Молодая Гвардия» ОД «Мир Луганщине», а также команды «Афганистан — Союз-граница» представителей Союза ветеранов Афганистана Луганщины, «Волонтёры Победы» и «Тайфун».

Пришли поддержать участников депутаты Народного Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине» Денис Колесников и Михаил Голубович.

Всего для соревнующихся подготовили пять станций: переворачивание автопокрышки, передача автопокрышек, бег с поясной тягой, удары кувалдой по автопокрышке и стрельба.

«Такие соревнования способствуют воспитанию здорового поколения, популяризации здорового образа жизни, а также воспитанию молодёжи, знающей свою историю. Здесь присутствуют ветераны Афганистана. Они герои, которых мы лично можем спросить о каких-либо событиях.

Приятно, что представители Союза ветеранов Афганистана Луганщины согласились поучаствовать в нашем мероприятии и показать молодёжи правильный пример», — отметил координатор проекта «Доброволец» ОД «Мир Луганщине» Алексей Ковалёв.

Денис Колесников подчеркнул, что десантники являются примером мужества, силы и стойкости. Они показали молодым людям, что такое сплочённая команда.

«Общество должно быть здорово не только духовно, но и физически. Тогда будут здоровы наши дети, внуки и правнуки. Этого можно достичь только благодаря физическим упражнениям. Я очень хочу, чтобы такие соревнования, как „Богатырские игры” проходили как можно чаще», — прокомментировал Михаил Голубович.

В завершение состязаний команды соревновались в перетягивании каната и устроили «битву гладиаторов».

«Мы постоянно участвуем в спортивных мероприятиях, вот и сегодня не смогли пропустить „Богатырские игры”. Мы стараемся показать молодёжи, насколько важно вести здоровый образ жизни и быть патриотами своей Родины.

Конечно, главное — это не победа, а участие, общение с ребятами. Рядом с ними мы почувствовали себя вновь молодыми», — рассказал председатель Союза ветеранов Афганистана Луганщины Сергей Шонин.

Представители Союза ветеранов Афганистана Луганщины наградили орденами «Участник боевых действий СССР» пятерых ветеранов Воздушно-десантных войск.

Кубок за занятое первое место в состязаниях «Богатырские игры» получила команда «Волонтёры Победы». Второе место заняла команда «Доброволец», а третье — «Тайфун».

Все команды, занявшие призовые места, были награждены грамотами и памятными подарками от ОД «Мир Луганщине».

«Несмотря на то, что наша команда не заняла призовое место, я отлично провёл время. Мы не только соревновались с ветеранами Афганистана, но и общались с ними.

Мне удалось о многом их спросить. Конечно, нам ещё нужно много тренироваться, чтобы быть такими же сильными и выносливыми», — отметил участник «Богатырских игр» Никита Кузьмин.

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