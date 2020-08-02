Новости Украины и Новороссии 02 августа 2020
- 13:35 Глава ДНР оценил назначение Кравчука в Трёхстороннюю контактную группу.
- 09:28 Путин все еще хочет нaпacть, не расслабляйся.
- 08:30 Яркие кадры: Луганчане показали богатырскую мощь (ФОТО).
- 08:00 Киев заставят ответить за сбитый на Донбассе Boeing МН17.
- Вчера 22:21 Министр юстиции Украины рекламирует платные камеры в Одесском СИЗО (ФОТО).
Глава ДНР оценил назначение Кравчука в Трёхстороннюю контактную группу
Глава ДНР Денис Пушилин в ходе общения с воинами-афганцами 2 августа прокомментировал замену Украиной Леонида Кучмы на Леонида Кравчука в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске.
«Меняются лица и больше ничего другого.
Поэтому будь там Кучма, Кравчук, Ющенко — ничего не меняется.
Это политика государства и внешних факторов, которые очень серьёзно влияют на то, что делается на Украине.
За столь короткий период времени — посмотрите на того же Кравчука: то он готов идти на компромиссы, а через день — уже говорит, что не будет ничего выполнять», — подчеркнул Денис Пушилин.
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Путин все еще хочет нaпacть, не расслабляйся
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Яркие кадры: Луганчане показали богатырскую мощь (ФОТО)
В сквере имени Героев Молодой гвардии Луганска 1 августа прошли соревнования «Богатырские игры». Они были приурочены ко Дню Воздушно-десантных войск.
Организатором состязаний выступил проект «Доброволец» Общественного движения «Мир Луганщине», сообщили «Русской Весне» в пресс-службе общественного движения.
В конкурсах на ловкость, силу и выносливость соревновались активисты проектов «Доброволец», «Дружина», «Мы помним!», «Молодая Гвардия» ОД «Мир Луганщине», а также команды «Афганистан — Союз-граница» представителей Союза ветеранов Афганистана Луганщины, «Волонтёры Победы» и «Тайфун».
Пришли поддержать участников депутаты Народного Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине» Денис Колесников и Михаил Голубович.
Всего для соревнующихся подготовили пять станций: переворачивание автопокрышки, передача автопокрышек, бег с поясной тягой, удары кувалдой по автопокрышке и стрельба.
«Такие соревнования способствуют воспитанию здорового поколения, популяризации здорового образа жизни, а также воспитанию молодёжи, знающей свою историю. Здесь присутствуют ветераны Афганистана. Они герои, которых мы лично можем спросить о каких-либо событиях.
Приятно, что представители Союза ветеранов Афганистана Луганщины согласились поучаствовать в нашем мероприятии и показать молодёжи правильный пример», — отметил координатор проекта «Доброволец» ОД «Мир Луганщине» Алексей Ковалёв.
Денис Колесников подчеркнул, что десантники являются примером мужества, силы и стойкости. Они показали молодым людям, что такое сплочённая команда.
«Общество должно быть здорово не только духовно, но и физически. Тогда будут здоровы наши дети, внуки и правнуки. Этого можно достичь только благодаря физическим упражнениям. Я очень хочу, чтобы такие соревнования, как „Богатырские игры” проходили как можно чаще», — прокомментировал Михаил Голубович.
В завершение состязаний команды соревновались в перетягивании каната и устроили «битву гладиаторов».
«Мы постоянно участвуем в спортивных мероприятиях, вот и сегодня не смогли пропустить „Богатырские игры”. Мы стараемся показать молодёжи, насколько важно вести здоровый образ жизни и быть патриотами своей Родины.
Конечно, главное — это не победа, а участие, общение с ребятами. Рядом с ними мы почувствовали себя вновь молодыми», — рассказал председатель Союза ветеранов Афганистана Луганщины Сергей Шонин.
Представители Союза ветеранов Афганистана Луганщины наградили орденами «Участник боевых действий СССР» пятерых ветеранов Воздушно-десантных войск.
Кубок за занятое первое место в состязаниях «Богатырские игры» получила команда «Волонтёры Победы». Второе место заняла команда «Доброволец», а третье — «Тайфун».
Все команды, занявшие призовые места, были награждены грамотами и памятными подарками от ОД «Мир Луганщине».
«Несмотря на то, что наша команда не заняла призовое место, я отлично провёл время. Мы не только соревновались с ветеранами Афганистана, но и общались с ними.
Мне удалось о многом их спросить. Конечно, нам ещё нужно много тренироваться, чтобы быть такими же сильными и выносливыми», — отметил участник «Богатырских игр» Никита Кузьмин.
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Киев заставят ответить за сбитый на Донбассе Boeing МН17
Расследование дела крушения малайзийского «Боинга» фактически зашло в тупик. Следственная группа вот уже долгие шесть лет пытается найти виновника этой трагедии, но не может этого сделать. Одна из международных структур решила разобраться в причинах гибели 298 человек. Об этом недавно сообщил МИД Нидерландов.
В дело решил вмешаться «Всемирный фонд безопасности полетов» (Flight Safety Foundation, ВФБП), чья штаб-квартира находится в Соединенных Штатах. Эксперты полагают, что Киев намеренно не закрыл воздушное пространство над Донбассом, что привело к страшной катастрофе.
Член Фонда Сергей Мельниченко заявил, что после этого инцидента все кинулись искать виноватого, но не ответили на главный вопрос: «Почему бездействовало украинское руководство и позволяло гражданским самолетом летать в напряженном регионе?». Специалист отметил, что расследование было перевернуто с ног на голову.
«Сначала назначили виноватого. А потом начали проводить расследование…» — пояснил эксперт.
Мельниченко отметил, что Киев не закрыл воздушное пространство из-за обычной жадности. Сотрудник ВФБП заявил, что украинское правительство получало немалые деньги за то, что разрешало пересекать границу зарубежным авиакомпаниям.
«Денежки с неба капали, и они решили: пусть и дальше капают», — пояснил специалист.
В Фонде также считают, что Россию сделали виновной по политическим мотивам.
И, скорее всего, в ВФБП докажут то, что Киев был обязан закрыть воздушное пространство над Донбассом. А это попахивает большими проблемами для бывшего украинского руководства. Если данные некоммерческой организации заинтересуют Амстердам, то Порошенко и его сторонникам необходимо будет искать отступные ходы.
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Антон Орловский, специально для «Русской Весны»
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Министр юстиции Украины рекламирует платные камеры в Одесском СИЗО (ФОТО)
В Одесском СИЗО начали работать две платных камеры, одна для двоих, другая — для троих человек.
Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська на своей странице в соцсети.
«В Одессе всегда круто, поэтому цены стабильны независимо от сезона: сутки — 985 грн, неделя — 3502 грн, месяц — 4093 грн. Поэтому теперь, уезжая в Одессу, к стандартному набору плавок, солнцезащитных крема и очков следует добавлять сертификат на платную камеру. А сами сертификаты можно приобрести здесь», — написал министр, прикрепив к посту ссылку на сайт Минюста.
Он добавил, что платные камеры заработали и в Николаеве.
«Но там дешевле. Сутки — 452 грн, неделя — 1 540 грн, месяц — 3 666 грн», — отметил министр.
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