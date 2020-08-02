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Кто в мире “сырьевая” держава. И кому надо “слезать с иглы”

15:16. 2 августа 2020 206 просмотров 4 коммент. Опубликовал:
Наглядная и, что характерно, западная инфографика, посвящённая объёмам добычи полезных ископаемых той или иной страной. Графики разбиты на три позиции: ископаемые виды топлива, чёрные металлы, а также драгоценные и цветные металлы.

Особое внимание на себя обращает даже не США, которая целиком и полностью сосредоточена на добыче угля, газа и нефти, а такие страны, как Австралия и Саудовская Аравия. Хотя бы потому, что обе (особенно саудиты) частенько мелькают в различных мемчиках, рассчитанных на недоразвитых имбецилов, у которых лично Миллер украл деньги, детство и эрекцию.

В Саудовской Аравии по различным подсчётам «настоящими» арабами считаются что-то около 10-15 млн чел, которые и стригут все сливки с безумных объёмов добываемых углеводородов. Простейшая математика подсказывает, что по сравнению с РФ на одну голову в СА приходится приблизительно в 4-5 раз больше нефтяных денег. Но это никого не парит, маньки квохчут и закатывают глаза.

Прекрасна и Австралия, которая не только главный мировой экспортёр угля, но и раз в пять уделывает Россию по добыче руды чёрных металлов. Население Австралии в 6 раз меньше российского, при этом разных подземных вкусняшек там добывают всего на 15% меньше, чем в «этой стране». Это во сколько раз больше в пересчёте на голову?


Хорошо и в Канаде. 37 млн населения, которые кормятся от добычи ископаемых видов топлива, чья доля доходит до 90% в общей структуре.




Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/10471997.html

Метки: россия. запад, экономика

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