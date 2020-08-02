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Космический корабль Crew Dragon возвращается на Землю (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)

14:39. 2 августа 2020 109 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Космический корабль Crew Dragon возвращается на Землю (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ) | Русская весна

NASA ведёт прямую трансляцию возвращения космического корабля Crew Dragon от компании SpaceX.

Команда на начало автоматической отстыковки была дана в 2:30 мск. Путь корабля до Земли займет 19 часов, он должен приводниться в Атлантическом океане у побережья Флориды. Это станет первым приводнением американского пилотируемого корабля с 1975 года.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1596347509

Метки: Новости

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