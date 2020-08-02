Губернатор Приамурья объяснил, почему не может снизить себе зарплату
Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что не может понизить себе зарплату – от ее размера зависит оплата труда всех подчиненных.
Орлов во время прямого эфира в Instagram сообщил, что в Приамурье стараются применять лучшие практики регионов-соседей и опыт европейской части России, передает РИА Новости.
“Сергей Иванович Фургал понизил зарплату губернатора с какой-то большой очень суммы типа миллиона рублей до 400 тысяч рублей, и люди это оценили, считают, что он молодец. Я тоже считаю, что он молодец. У меня зарплата 200 тысяч, я не могу ее опустить. Не потому, что мне не хватает денег, у меня их достаточно. От моей зарплаты зависит вся дальнейшая линейка моих подчиненных. Если у меня будет зарплата меньше, то и все остальные будут получать меньше. Здесь вопрос, сможем ли мы за относительно невысокую зарплату набрать людей компетентных”, – высказался Орлов.
Также он прокомментировал продажу хабаровским экс-губернатором правительственной яхты. Яхту приобрело прежнее правительство края, Фургал посчитал ее покупку лишним приобретением, а содержание в 600 тысяч рублей в год – неэффективным использованием денежных средств.
“Яхту продал он, молодец. У нас никогда этой яхты не было. (В) автопарк (Амурской области) мы в этом году купили три “уазика”, две “Нивы”, и на этом все, у нас там нет ни джипов, ни мерседесов. Два джипа черных, которые есть, по моей просьбе мои же товарищи купили и передали в аренду гаражу за ноль рублей. Два джипа черных Land Cruisere. Мы более чем скромно себя ведем в этой части. Здесь стесняться и бояться нам нечего”, – сказал Орлов.
Фургала задержали по подозрению в причастности к ОПГ и заказным убийствам предпринимателей в 2000-х годах. Он находится под стражей в московском СИЗО Лефортово. Президент Владимир Путин снял его с поста в связи с утратой доверия и назначил Михаила Дегтярева врио главы региона. Несанкционированные митинги в Хабаровске в поддержку Фургала проходят с 11 июля.
Источник: http://voicesevas.ru/news/53285-gubernator-priamurya-obyasnil-pochemu-ne-mozhet-snizit-sebe-zarplatu.html
Детский лепет… И вот такие губеры руководят регионами… Когда кто-то хочет сделать чего-то, то он ищет способы, когда не хочет, ищет причины… Перечислять самостоятельно какую-то часть своей з/п на благие цели ему никто не запрещает…
Представь , как точно он глумится над стадом, считая тупым стадом.
Почему глумится? Как можно глумиться над бараном ?
Резать не будут пусть радуются.
Вам и такой радости в Америке не обещают
Хохол, посмотри, как обходит на повороте Новенький (шнур) всех прилепиных и даже соловьев расстроился ,денежка пойдет не вся в его карман.Форева новый Зе в Рф.https://www.facebook.com/aleksandr.bahrah/posts/4193173377391545.
П.С. отобрать у Твердых и Серых тему -это правильно.
Калошик…Пробуй отобрать,тема не чья-то,лично…она для всех.Боюсь только…что опять будет то же самое.Либо жалко-либо смешно.Ну это уже вторично…не попробуешь-не узнаешь…Дерзай.Калошик…
понравился молодой и ушлый Шнур со своей речью в поддержку хаборовчан или нет??конкретно надо, а не обзываться,ты ж сибиряк -зачем поток пустой..
Не сформированное уе..ще с политическими амбициями.”Хужедудя”.Пусть поет…-это его потолок.Песни веселые…жизненные.Но что-то ему не дано от природы,что очень нужно.Как и вам,Калошик,как и мне…Для каждой работы нужен правильный инструмент.В этом залог успеха и заработка.Как ты шуруповерт не рекламируй,для долбления бетона нужен отбойный молоток.Слишком сложно,да….
зачем так много слофф-ЯЙЦА нужны -вот не большие ,но были у ЙЙЮЛИ,у остальных подлость,технологии,деньги.
Очень информативный коммент…Прям как будто дьявол смотрит прямо в душу.Полная ясность…Мать…женский алкоголизм-хуже наркомании…Не осуждаю..Не мои дела.
У тебя только одна радость – гадить всем, где только можно…
ВСЕМ БОЛЬНО-А ЕМУ ПРИКОЛЬНО:)…Ну такой человек.Вообще ж не разграничивает общение.Пох на чувства всех…Недоделанный Невзоров,только без мастерского владения русским языком.Тоже имеет право жить в Интернете…Вы не ведитесь..больше ничего не нужно.В интернете нет возрастов и полов.В интернете есть только мнения человеческих особей.Вы просто не знаете его старые ники и не знаете пол и национальность реального оператора ника “Русофил”.Он как открытая книга :).Вердикт…Тоже имеет право жить :).хоть и сука конченная :).
А ты сколько СВОЕЙ перечисляешь?
Был бы губернатором, то отдавал бы половину…