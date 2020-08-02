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Ещё факт нетолерантного попрания либеральной свободы управлять Россией извне

14:58. 2 августа 2020 140 просмотров 4 коммент. Опубликовал:

Закон об усилении контроля за иностранными инвестициями в стратегические отрасли был подписан президентом России Владимиром Путиным.


Государственный контроль будет усилен в отношении иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

К таким сферам относятся около 40 видов деятельности, в их числе ядерная, космическая, авиационная и военная сферы, геологоразведка, добыча полезных ископаемых и т.д.​​


В законе уточняются условия для предварительного согласования сделок по покупке акций стратегических компаний иностранными инвесторами. Как только закон вступит в силу, при рассмотрении сделок будут учитываться все акции, которые ранее были куплены иностранными инвесторами, даже если покупатель временно не может ими распоряжаться.

Закон вводит понятия "контроль иностранного инвестора" и "признаки контроля" для того, чтобы исключить злоупотребления со стороны иностранных инвесторов при временной передаче другим лицам права прямо или косвенно распоряжаться голосующими акциями стратегической компании.

Ранее иностранный инвестор мог стать владельцем большого пакета без согласования сделки с правительственной комиссией.


vesti.ru


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Источник.
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Источник: https://ss69100.livejournal.com/5143674.html

Метки: впк, закон, либералы, правительство, президент, Путин, свобода, СТРАТЕГИЯ, технологии, управление

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