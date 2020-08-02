Ещё факт нетолерантного попрания либеральной свободы управлять Россией извне
Закон об усилении контроля за иностранными инвестициями в стратегические отрасли был подписан президентом России Владимиром Путиным.
Государственный контроль будет усилен в отношении иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.
К таким сферам относятся около 40 видов деятельности, в их числе ядерная, космическая, авиационная и военная сферы, геологоразведка, добыча полезных ископаемых и т.д.
В законе уточняются условия для предварительного согласования сделок по покупке акций стратегических компаний иностранными инвесторами. Как только закон вступит в силу, при рассмотрении сделок будут учитываться все акции, которые ранее были куплены иностранными инвесторами, даже если покупатель временно не может ими распоряжаться.
Закон вводит понятия "контроль иностранного инвестора" и "признаки контроля" для того, чтобы исключить злоупотребления со стороны иностранных инвесторов при временной передаче другим лицам права прямо или косвенно распоряжаться голосующими акциями стратегической компании.
Ранее иностранный инвестор мог стать владельцем большого пакета без согласования сделки с правительственной комиссией.
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“…управлять Россией извне”. И извне её стараются уничтожить, и изнутри – тоже…
https://www.youtube.com/watch?v=jwlB4p40jM0
Всё тайное, рано или поздно, становится явным.
Может, это и оговорка… Тогда где извинения?
Так 30 лет грабили и оформляли на себя все Активы России ,Грефы,Потанины -разве они ставленники России?и ранее оформленные акции будут пересматриваться? или только о будущих сделках идет речь.
Но вот закон о 15%пошлине на вывоз капитала не подписан Силуановым и Набиулиной и пока правда не утвержден Путиным,они предлагают ввести это аж 2024,знаете -это как либо эмир сдохнет ,либо осел-а это десятки млрд дол