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“День ВДВ” в Парке Горького

19:32. 2 августа 2020 157 просмотров 2 коммент. Опубликовал:


Еще одна "традиция".
В Парке Горького ВДВшники устроили драку с росгвардейцами.
На 3-40 гвардеец лихо уклонился от удара и поймал десантника на противоходе дубинкой.









До кучи.

ВДВшники, полиция и гей-агитатор в Ярославле. Прекрасно все.




Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6066524.html

Метки: ВДВ, Видео, Москва, праздники, росгвардия

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 15329 11641
    Sergeev 2 августа 2020 в 22:19

    И эти клоуны считают себя ВДВ?

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    1
  • 5378 5046
    KT 2 августа 2020 в 23:09

    На мой взгляд вопрос соблюдения порядка решается элементарно.Например мы у себя в городе отмечая день ВМФ организовывали мероприятия,для соблюдения порядка был “свой патруль”который не допускал конфликтов,мог успокоить “особо буйных”и помогал перебравшим .Милиции было не видно и не слышно.
    Однако в Москве каждый год одно и тоже,по всей видимости у властей этот бардак запланирован.Зная как у нас любят полицаев нагнать их в парк,кроме как провокацией назвать нельзя.

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