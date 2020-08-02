“День ВДВ” в Парке Горького
19:32. 2 августа 2020 157 просмотров 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
Еще одна "традиция".
В Парке Горького ВДВшники устроили драку с росгвардейцами.
На 3-40 гвардеец лихо уклонился от удара и поймал десантника на противоходе дубинкой.
До кучи.
ВДВшники, полиция и гей-агитатор в Ярославле. Прекрасно все.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6066524.html
И эти клоуны считают себя ВДВ?
На мой взгляд вопрос соблюдения порядка решается элементарно.Например мы у себя в городе отмечая день ВМФ организовывали мероприятия,для соблюдения порядка был “свой патруль”который не допускал конфликтов,мог успокоить “особо буйных”и помогал перебравшим .Милиции было не видно и не слышно.
Однако в Москве каждый год одно и тоже,по всей видимости у властей этот бардак запланирован.Зная как у нас любят полицаев нагнать их в парк,кроме как провокацией назвать нельзя.