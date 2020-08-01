Главная » Видео, Славянский Язык

Здравомыслие с Ладозаром. Образ слога. Елена Андреева и Ладозар

21:06. 1 августа 2020 74 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=OnUT1AkMtsQ

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Кто победил в войне на Кавказе?
... и писать не буду.Таким образом, если смотреть та дело объективно.... И поэтому постараемся выяснить, каким образом эта конструкция может не реализоваться...
«Социализм» Ивана Грозного
... без идеологии, чем выбрать неудачный образ будущего. Самый известный пример такой....Исторический ответ: мобилизация и национализацияТаким образом, представления о правильном устройстве будущего... III его дело продолжила жена — Елена Глинская, а потом их сын...
Генетические исследования Тутанхамона и этническая принадлежность правителя
... провален подбородок; 2) негроидным образом выступает зубной отдел; 3) ... базовому (предковому) гаплотипу. Таким образом, «возраст» гаплогруппы R1b в ...гаплогруппы в Центральной Европе. Таким образом, анализ распространения гаплогруппы R1b1a2 ...
А.А. Клёсов о происхождении евреев, хазар и фараонов
Такое любопытное совпадение: сегодня ночью в 1 час в „Комсомольской правде” появился репортаж о результатах ДНК-исследований египетских мумий, включая знаменитого Тутанхамона.А где-то после полудня было выложено интервью с А.А. Клёсовым на канале „День ТВ...
Тайна скрытая за материей
Источник rutube.ru
Начинается!!!
Обращение к силовым структурам России в свете грядущих событий.Источник http://via-midgard.info/

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)