Труд создаёт человека

Мало человеком родиться, нужно им стать. Для этого необходимо постоянно трудиться, взращивая в себе высшие качества:

Как нам познать себя? Размышляя — никогда, но действуя. Старайтесь исполнять свой долг, и вскоре вы узнаете, что же есть вы. А что же тогда является вашим долгом? Требования каждого дня.

— Виктор Франкл

Для чего вы родились? Родились не для отдыха, а для трудов, не для лености, а для подвига. Начинайте же, трудитесь и не ленитесь.

— Фёдор Филиппович Конюхов

Если душа имеет только слово, но не имеет дел, то уподобляется дереву, имеющему цветы, но не плод.

— Фёдор Филиппович Конюхов

Стоящего неподвижно обходят; довольный собой — потерян. Ни в творчестве, ни в переживаниях нельзя довольствоваться достигнутым, каждый день, каждый час требуют от нас новых свершений.

— Виктор Франкл

Подвиг совершит не тот, кто тысячи раз в мечтах и воображении и плача о своей погибающей жизни, говоря, что ему «некогда жить». Но тот, в ком труд вызывал священное пламя любви, кто в нём видел смысл и оправдание своих дней.

— Антарова Конкордия

Человек становится тем, что он есть, благодаря делу, которое он делает своим.

— Виктор Франкл

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=_VMgUWw8A_M