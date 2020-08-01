Труд создаёт человека
Мало человеком родиться, нужно им стать. Для этого необходимо постоянно трудиться, взращивая в себе высшие качества:
Как нам познать себя? Размышляя — никогда, но действуя. Старайтесь исполнять свой долг, и вскоре вы узнаете, что же есть вы. А что же тогда является вашим долгом? Требования каждого дня.
— Виктор Франкл
Для чего вы родились? Родились не для отдыха, а для трудов, не для лености, а для подвига. Начинайте же, трудитесь и не ленитесь.
— Фёдор Филиппович Конюхов
Если душа имеет только слово, но не имеет дел, то уподобляется дереву, имеющему цветы, но не плод.
— Фёдор Филиппович Конюхов
Стоящего неподвижно обходят; довольный собой — потерян. Ни в творчестве, ни в переживаниях нельзя довольствоваться достигнутым, каждый день, каждый час требуют от нас новых свершений.
— Виктор Франкл
Подвиг совершит не тот, кто тысячи раз в мечтах и воображении и плача о своей погибающей жизни, говоря, что ему «некогда жить». Но тот, в ком труд вызывал священное пламя любви, кто в нём видел смысл и оправдание своих дней.
— Антарова Конкордия
Человек становится тем, что он есть, благодаря делу, которое он делает своим.
— Виктор Франкл
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Человека создают деньги а не труд.
Труд без денег мартышкин.
Опоздавших на самолет нужно арестовать по УК, можно допрашивать, потому что не понятно за что предъявлено обвинение. Можно даже найти писателя, который признает их как боевиков против Украины. Но если Украина не захочет их купить, то все труды напрасны. После может еще оказаться, что это не они террористы, а государство занимается работорговлей.
========================= конюх Федор ===
Трудом человек приобретает средства к существованию… А человеком он становится, приобретая знания и духовность в среде таких же достойных личностей…