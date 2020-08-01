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Требуя Курилы, Япония нарушает условия капитуляции

19:34. 1 августа 2020 175 просмотров 8 коммент. Опубликовал:
Источник: fondsk.ru @ Анатолий Кошкин

«Японский суверенитет будет ограничен островами Хонсю, Хоккайдо, Кюсю, Сикоку и теми менее крупными островами, которые мы укажем»

Принимая условия Потсдамской декларации союзных держав о капитуляции от 26 июля 1945 года, японское правительство согласилось с её 8-й статьей, которая гласила: «…японский суверенитет будет ограничен островами Хонсю, Хоккайдо, Кюсю, Сикоку и теми менее крупными островами, которые мы укажем».

В согласованном с правительством США меморандуме главнокомандующего оккупационными войсками в Японии генерала Дугласа Макартура № 677/1 от 29 января 1946 года японскому императорскому правительству предписывалось «прекратить осуществление или попытки к осуществлению государственной или административной власти в любом районе вне Японии…». При этом директивой из состава японского государства наряду с другими территориями исключались:

Требуя Курилы, Япония нарушает условия капитуляции

Генерал Дуглас Макартур

«в) Курильские (Тисима) острова, группа островов Хабомаи (Хабомадзё), включая острова Сусио, Юри, Акиюри, Сибоцу и Тараку, а также о-в Сикотан (Шикотан. – А.К.)».

Японское правительство не возражало против исключения этих территорий из состава своего государства. Согласиться с таким решением японское правительство было обязано согласно Акту о капитуляции от 2 сентября 1945 года, в 6-й статье которого записано: «Настоящим мы даем обязательство, что японское правительство и его преемники будут честно выполнять условия Потсдамской декларации, отдавать те распоряжения и предпринимать те действия, которых в целях осуществления этой декларации потребует верховный командующий союзных держав или любой другой назначенный союзными державами представитель».

Требуя Курилы, Япония нарушает условия капитуляции

На Потсдамской конференции

Первые попытки США отойти от положений Ялтинской декларации о возвращении Советскому Союзу Южного Сахалина и передачи Курильских островов были предприняты при подготовке текста Сан-Францисского мирного договора с Японией.

Возглавлявшему советскую делегацию на той конференции А. А. Громыко были даны директивы добиваться внесения поправок по территориальному вопросу. СССР выступил против того, что американское правительство фактически отказывалось признать в мирном договоре суверенитет СССР над территориями Южного Сахалина и Курильских островов. «Проект находится в грубом противоречии с обязательствами в отношении этих территорий, взятыми на себя США и Англией по Ялтинскому соглашению», – заявил на Сан-Францисской конференции Громыко.

Требуя Курилы, Япония нарушает условия капитуляции

Хотя шансов на то, что американцы прислушаются к мнению Советского Союза было немного, на конференции на весь мир прозвучали соответствовавшие договорённостям и документам военного времени предложения советского правительства, которые предусматривали:

«По статье 2.

б) Пункт «с» изложить в следующей редакции:

«Япония признает полный суверенитет Союза Советских Социалистических Республик на южную часть острова Сахалин, со всеми прилегающими к ней островами, и на Курильские острова и отказывается от всех прав, правооснований и претензий на эти территории».

По статье 3.

Изложить статью в следующей редакции:

«Суверенитет Японии будет распространяться на территорию, состоящую из островов Хонсю, Кюсю, Сикоку, Хоккайдо, а также Рюкю, Бонин, Розарио, Волкано, Парес-Вела, Маркус, Цусима и другие острова, входившие в состав Японии до 7 декабря 1941 г., за исключением тех территорий и островов, которые указаны в ст. 2».

Советская делегация обратилась к участникам конференции с просьбой обсудить эти предложения. Однако США и их союзники отказались вносить в проект какие-либо изменения и 8 сентября 1951 года поставили его на голосование. В связи с этим советское правительство было вынуждено заявить об отказе подписывать мирный договор на американских условиях. Не поставили свои подписи под сепаратным договором и представители ряда других стран.

Отклонив предложенные советским правительством поправки о признании Японией полного суверенитета СССР над перешедшими к ним в соответствии с договорённостями членов антигитлеровской коалиции территориями, составители договора не смогли вовсе не учитывать Ялтинское и Потсдамское соглашения. В текст договора было включено положение о том, что «Япония отказывается от всех прав, правооснований и претензий на Курильские острова и на ту часть острова Сахалин и прилегающих к нему островов, суверенитет над которыми Япония приобрела по Портсмутскому договору от 5 сентября 1905 года». Включая этот пункт в текст договора, американцы вовсе не стремились «безусловно удовлетворить претензии Советского Союза», как об этом говорилось в Ялтинском соглашении. Напротив, есть немало свидетельств того, что США сознательно вели дело к тому, чтобы и в случае подписания правительством СССР Сан-Францисского договора противоречия между Японией и Советским Союзом сохранялись.

Протестуя против этого, Громыко заявил, что «при решении территориальных вопросов в связи с подготовкой мирного договора не должно быть никаких неясностей». США же, будучи заинтересованы в недопущении окончательного и всеобъемлющего урегулирования советско-японских отношений, стремились именно к «неясностям». Как иначе расценить американский курс на то, чтобы, включив в текст договора отказ Японии от Южного Сахалина и Курильских островов, в то же время не допустить признания Японией суверенитета СССР над этими территориями? Усилиями США создавалась странная, если не сказать абсурдная ситуация, когда Япония отказывалась от указанных территорий как бы вообще, без определения, в чью пользу совершается отказ. И это происходило тогда, когда Южный Сахалин и все Курильские острова в соответствии с Ялтинским соглашением и другими документами уже были официально включены в состав СССР. Американские составители договора предпочли не перечислять в его тексте поименно все Курильские острова, от которых отказывалась Япония, оставляя для японского правительства шанс предъявить претензии на их часть, что и было сделано в последующем. Это было настолько очевидно, что правительство Великобритании даже попыталось, хотя и безуспешно, воспрепятствовать столь явному отходу от договорённости «большой тройки» – Рузвельта, Сталина и Черчилля – в Ялте.

Занятая США позиция противоречила и меморандуму генерала Макартура японскому императорскому правительству. Ради закрепления Японии на проамериканских, антисоветских позициях Вашингтон был готов предать забвению основополагающие документы военного и послевоенного периода.

Это нашло подтверждение при ратификации Сан-Францисского договора. Тогда, 20 марта 1952 г., сенат США во всеуслышание заявил: «Предусматривается, что условия договора не будут означать признания за Россией каких бы то ни было прав или претензий на территории, принадлежавшие Японии на 7 декабря 1941 года, которые наносили бы ущерб правам и правооснованиям Японии на эти территории, равно как не будут признаваться какие бы то ни были положения в пользу России в отношении Японии, содержащиеся в Ялтинском соглашении». Тем самым американские сенаторы росчерком пера «отменили» соглашение глав великих держав о переходе Южного Сахалина и Курильских островов к Советскому Союзу.

В действительности же, официально зафиксировав в Сан-Францисском договоре свой отказ от Южного Сахалина и Курильских островов, Япония ещё раз подтвердила своё согласие с условиями безоговорочной капитуляции.

Отказ советского правительства поставить подпись под Сан-Францисским мирным договором подчас трактуется в нашей стране как ошибка Сталина, проявление негибкости его дипломатии, ослабившие позиции СССР в отстаивании прав на владение Южным Сахалином и Курильскими островами. Такие оценки свидетельствуют о недостаточном учёте специфики тогдашней международной обстановки. Мир вступал в длительный период холодной войны, которая, как показала война в Корее, в любой момент могла перерасти в горячую. Для Сталина тогда отношения со своим военным союзником Китаем были важнее отношений с окончательно перешедшей на сторону США Японией. К тому же, как показали последовавшие события, подпись СССР под предложенным американцами текстом мирного договора не гарантировала признание Японией и Соединёнными Штатами суверенитета Советского Союза над Курильскими островами.

Заглавное фото: Подписание мирного договора в Сан-Франциско, 1951 г.

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Источник: https://nstarikov.ru/trebuja-kurily-japonija-narushaet-uslovija-kapituljacii-117472

Метки: чит.клуб

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