Требуя Курилы, Япония нарушает условия капитуляции

«Японский суверенитет будет ограничен островами Хонсю, Хоккайдо, Кюсю, Сикоку и теми менее крупными островами, которые мы укажем»

Принимая условия Потсдамской декларации союзных держав о капитуляции от 26 июля 1945 года, японское правительство согласилось с её 8-й статьей, которая гласила: «…японский суверенитет будет ограничен островами Хонсю, Хоккайдо, Кюсю, Сикоку и теми менее крупными островами, которые мы укажем».

В согласованном с правительством США меморандуме главнокомандующего оккупационными войсками в Японии генерала Дугласа Макартура № 677/1 от 29 января 1946 года японскому императорскому правительству предписывалось «прекратить осуществление или попытки к осуществлению государственной или административной власти в любом районе вне Японии…». При этом директивой из состава японского государства наряду с другими территориями исключались:

Генерал Дуглас Макартур

«в) Курильские (Тисима) острова, группа островов Хабомаи (Хабомадзё), включая острова Сусио, Юри, Акиюри, Сибоцу и Тараку, а также о-в Сикотан (Шикотан. – А.К.)».

Японское правительство не возражало против исключения этих территорий из состава своего государства. Согласиться с таким решением японское правительство было обязано согласно Акту о капитуляции от 2 сентября 1945 года, в 6-й статье которого записано: «Настоящим мы даем обязательство, что японское правительство и его преемники будут честно выполнять условия Потсдамской декларации, отдавать те распоряжения и предпринимать те действия, которых в целях осуществления этой декларации потребует верховный командующий союзных держав или любой другой назначенный союзными державами представитель».

На Потсдамской конференции

Первые попытки США отойти от положений Ялтинской декларации о возвращении Советскому Союзу Южного Сахалина и передачи Курильских островов были предприняты при подготовке текста Сан-Францисского мирного договора с Японией.

Возглавлявшему советскую делегацию на той конференции А. А. Громыко были даны директивы добиваться внесения поправок по территориальному вопросу. СССР выступил против того, что американское правительство фактически отказывалось признать в мирном договоре суверенитет СССР над территориями Южного Сахалина и Курильских островов. «Проект находится в грубом противоречии с обязательствами в отношении этих территорий, взятыми на себя США и Англией по Ялтинскому соглашению», – заявил на Сан-Францисской конференции Громыко.

Хотя шансов на то, что американцы прислушаются к мнению Советского Союза было немного, на конференции на весь мир прозвучали соответствовавшие договорённостям и документам военного времени предложения советского правительства, которые предусматривали:

«По статье 2.

б) Пункт «с» изложить в следующей редакции:

«Япония признает полный суверенитет Союза Советских Социалистических Республик на южную часть острова Сахалин, со всеми прилегающими к ней островами, и на Курильские острова и отказывается от всех прав, правооснований и претензий на эти территории».

По статье 3.

Изложить статью в следующей редакции:

«Суверенитет Японии будет распространяться на территорию, состоящую из островов Хонсю, Кюсю, Сикоку, Хоккайдо, а также Рюкю, Бонин, Розарио, Волкано, Парес-Вела, Маркус, Цусима и другие острова, входившие в состав Японии до 7 декабря 1941 г., за исключением тех территорий и островов, которые указаны в ст. 2».

Советская делегация обратилась к участникам конференции с просьбой обсудить эти предложения. Однако США и их союзники отказались вносить в проект какие-либо изменения и 8 сентября 1951 года поставили его на голосование. В связи с этим советское правительство было вынуждено заявить об отказе подписывать мирный договор на американских условиях. Не поставили свои подписи под сепаратным договором и представители ряда других стран.

Отклонив предложенные советским правительством поправки о признании Японией полного суверенитета СССР над перешедшими к ним в соответствии с договорённостями членов антигитлеровской коалиции территориями, составители договора не смогли вовсе не учитывать Ялтинское и Потсдамское соглашения. В текст договора было включено положение о том, что «Япония отказывается от всех прав, правооснований и претензий на Курильские острова и на ту часть острова Сахалин и прилегающих к нему островов, суверенитет над которыми Япония приобрела по Портсмутскому договору от 5 сентября 1905 года». Включая этот пункт в текст договора, американцы вовсе не стремились «безусловно удовлетворить претензии Советского Союза», как об этом говорилось в Ялтинском соглашении. Напротив, есть немало свидетельств того, что США сознательно вели дело к тому, чтобы и в случае подписания правительством СССР Сан-Францисского договора противоречия между Японией и Советским Союзом сохранялись.

Протестуя против этого, Громыко заявил, что «при решении территориальных вопросов в связи с подготовкой мирного договора не должно быть никаких неясностей». США же, будучи заинтересованы в недопущении окончательного и всеобъемлющего урегулирования советско-японских отношений, стремились именно к «неясностям». Как иначе расценить американский курс на то, чтобы, включив в текст договора отказ Японии от Южного Сахалина и Курильских островов, в то же время не допустить признания Японией суверенитета СССР над этими территориями? Усилиями США создавалась странная, если не сказать абсурдная ситуация, когда Япония отказывалась от указанных территорий как бы вообще, без определения, в чью пользу совершается отказ. И это происходило тогда, когда Южный Сахалин и все Курильские острова в соответствии с Ялтинским соглашением и другими документами уже были официально включены в состав СССР. Американские составители договора предпочли не перечислять в его тексте поименно все Курильские острова, от которых отказывалась Япония, оставляя для японского правительства шанс предъявить претензии на их часть, что и было сделано в последующем. Это было настолько очевидно, что правительство Великобритании даже попыталось, хотя и безуспешно, воспрепятствовать столь явному отходу от договорённости «большой тройки» – Рузвельта, Сталина и Черчилля – в Ялте.

Занятая США позиция противоречила и меморандуму генерала Макартура японскому императорскому правительству. Ради закрепления Японии на проамериканских, антисоветских позициях Вашингтон был готов предать забвению основополагающие документы военного и послевоенного периода.

Это нашло подтверждение при ратификации Сан-Францисского договора. Тогда, 20 марта 1952 г., сенат США во всеуслышание заявил: «Предусматривается, что условия договора не будут означать признания за Россией каких бы то ни было прав или претензий на территории, принадлежавшие Японии на 7 декабря 1941 года, которые наносили бы ущерб правам и правооснованиям Японии на эти территории, равно как не будут признаваться какие бы то ни были положения в пользу России в отношении Японии, содержащиеся в Ялтинском соглашении». Тем самым американские сенаторы росчерком пера «отменили» соглашение глав великих держав о переходе Южного Сахалина и Курильских островов к Советскому Союзу.

В действительности же, официально зафиксировав в Сан-Францисском договоре свой отказ от Южного Сахалина и Курильских островов, Япония ещё раз подтвердила своё согласие с условиями безоговорочной капитуляции.

Отказ советского правительства поставить подпись под Сан-Францисским мирным договором подчас трактуется в нашей стране как ошибка Сталина, проявление негибкости его дипломатии, ослабившие позиции СССР в отстаивании прав на владение Южным Сахалином и Курильскими островами. Такие оценки свидетельствуют о недостаточном учёте специфики тогдашней международной обстановки. Мир вступал в длительный период холодной войны, которая, как показала война в Корее, в любой момент могла перерасти в горячую. Для Сталина тогда отношения со своим военным союзником Китаем были важнее отношений с окончательно перешедшей на сторону США Японией. К тому же, как показали последовавшие события, подпись СССР под предложенным американцами текстом мирного договора не гарантировала признание Японией и Соединёнными Штатами суверенитета Советского Союза над Курильскими островами.

Заглавное фото: Подписание мирного договора в Сан-Франциско, 1951 г.