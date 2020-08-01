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Сёмин про ЧВК

21:05. 1 августа 2020 132 просмотра 3 коммент. Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Xdy_9x8jwm0

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 21356 2206
    Русофил 1 августа 2020 в 21:10

    Где Сёмин и где ЧВК?
    Он скоро расскажет как женщинам правильно рожать.

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    • 16913 12935
      ЪРусофил 1 августа 2020 в 21:49

      Знаешь…Я ж тебя на дух не переношу.И по манере подачи текста,и по…да всему.Вот за….считаю.Но как так могло получится,что я и ты…-абсолютно разные люди.считаем Старикова за пи..са.Вроде же должно быть как-то иначе…Я-против Старикова,ты-за…МММ…х.й то там пойми чего.Его все считают за пи..са,кроме Брахманюги. Удивительный эффект.И мы с тобой не подружимся,и Стариков-конченный п..дор,и Брахманюга его будет выкладывать….Это же “выкидывает” на мысли.Два типа,образно ненавидящих друг друга,на дух не переваривают персонажа,которого хотят аннигилировать сообща…Абсолютно с разным мировоззрением.Я тебя считаю неполноценным.Так вышло…Но это как нужно бесить людей,чтобы мы стали …союзниками.Не-не,это не примирение.Это просто показатель подхода идиота…Я-то понятно…Как ты мог разглядеть в нем пи..са…И,что самое главное-озвучить…Это-отморозь.Как ты это “выкупил”?
      О Семине речь не идет,как и ролике.Речь о Старикове.Давно хотел этот вопрос задать.

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  • 5202 4230
    Антон 1 августа 2020 в 23:40

    Костя, как всегда, режет правду-матку. Ведь действительно ЧВК могли возникнуть только при капитализме, где всё покупается и всё продается. Какая такая воинская честь? Любую мерзость за ваши деньги.

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    -1

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