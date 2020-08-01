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Советский десант в Калифорнии

17:07. 1 августа 2020 144 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


В 1957-м году студенты одного из Калифорнийских колледжей решили разыграть граждан и устроили костюмированную постановку "Высадка советского десанта в Калифорнии". Все закончилось задержанием "советского десантника".



















https://vk.com/negativefilm?w=wall-27725025_309487 – фото вот отсюда

И еще из интересных накопившихся материалов.

1. Модель подводной лодки "Навага" в разрезе – https://picturehistory.livejournal.com/5707060.html (как выглядит внутри подводная лодка проекта 667А
2. Левое обозрение – https://shdov.livejournal.com/442.html (автор взялся за достаточно интересный проект обозревать многочисленные левые сайты и проекты)
3. Про памятник Колчаку в Стерлитамаке – https://www.youtube.com/watch?v=rxS5ueiNL-k (о том, кто и зачем лоббирует его установку)
4. Оманская политика "медиатора" на Ближнем Востоке – https://www.youtube.com/watch?v=zi37EAdT3jQ (о политике лавирования Омана в регионе поглощенного гибридными войнами)
5. ОТК "Эльбрус" в Афганистане – https://ufsnp2015.livejournal.com/105692.html (фотографии времен Афганской войны)

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6064102.html

Метки: история, ссср, США, фотографии, холодная война, юмор

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