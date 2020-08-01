Россия уничтожает аэрокосмическую отрасль США

В настоящее время отношения между Соединёнными Штатами и Россией постоянно ухудшаются. Соединённые Штаты неоднократно вводили санкции против России, что принесло последней огромные убытки.



Недавно Владимир Путин также наложил санкции на Соединённые Штаты и объявил, что Россия прекращает продавать США свои ракетные двигатели РД-180. Этот двигатель является основным в американских ракетах-носителях «Атлас», поэтому для США он имеет огромное значение.



Тысячи американских компаний остановили производство после прекращения поставок этого двигателя, что нанесло значительный удар по космической промышленности США. Министерство обороны США признало, что за следующие десять лет Америка не сможет создать подобный двигатель, поэтому, основываясь на некоторых источниках, возникла такая редкая ситуация, когда Соединённые Штаты попросили начать переговоры, надеясь, что Россия может приостановить санкции.

На этот раз Россия выбрала очень важную отрасль, чтобы выступить против Соединённых Штатов, — аэрокосмическую. У общественности сложилось впечатление, что NASA является передовым представителем космонавтики в мире, особенно с тех пор, как ещё в прошлом веке NASA осуществило невероятный проект по высадке людей на Луну.



В то же время развитие российской космонавтики создаёт у людей впечатление абсолютной безжизненности, где та не только проигрывает космическую гонку, конкурируя с Штатами, но и чья отрасль развивается очень вяло из-за нехватки средств после распада Советского Союза.

Однако, вопреки представлению большинства, Соединённые Штаты очень зависят от России в аэрокосмической отрасли, потому что именно она разработала РД-170, который до сих пор остаётся самым мощным ракетным двигателем в мире. И по сей день Америка не смогла создать схожий по мощности двигатель. После холодной войны американская компания Pratt & Whitney в сотрудничестве с Россией разработала на его основе двигатель РД-180 с наполовину уменьшенной тягой и использовала его в качестве основного двигателя для многих американских ракет.



Чтобы сэкономить средства, Pratt & Whitney выбрала такую модель производства, при которой двигатель собирали в России, а США затем закупали его, но теперь кажется, что эта модель нанесла серьёзный удар по американской аэрокосмической промышленности.

Поскольку компания Hewlett-Packard (HP) отказалась от права на создание заводов в Соединённых Штатах, Россия немедленно монополизировала производство и право на продажу ракетных двигателей РД-180. Можно сказать, что, пока Россия не боится, что ей будут предъявлены иски от компании HP, и придерживается намерения прекратить поставки двигателей РД-180 в Соединённые Штаты.

Америке нечем ответить России. Несмотря на то, что HP частично освоила технологию производства, компании будет невероятно трудно производить двигатели полностью самостоятельно. В течение этого периода перестройки – если авиакосмическая промышленность США хочет продолжать развиваться – она может использовать только ракетные двигатели собственной разработки.

Однако после отказа от российских двигателей текущая космическая программа Соединённых Штатов будет серьёзно отставать от графика. Все предыдущие ракеты, разработанные для РД-180, нужно будет полностью модифицировать, к тому же до сих пор Штаты не смогли создать другой ракетный двигатель с тягой уровня РД-180. Запрет на покупку двигателей означает, что грузоподъемность американских ракет будет значительно уменьшена, и этот удар по США можно назвать разрушительным.

Что касается нынешней ситуации – то из-за действий России развитие американской космонавтики в ближайшие несколько лет будет невероятно медленным, вплоть до того, что может даже наблюдаться регресс.

Что касается России – то хотя она лишается ключевого покупателя в лице Соединённых Штатов, Индия и другие страны могут быстро занять это вакантное место. Чтобы вывести собственное аэрокосмическое развитие на правильный путь, Индия уже неоднократно проводила с Россией переговоры о передаче аэрокосмических технологий. Возможно, Индия уже заключила соглашение с Россией о покупке двигателя РД-180, поэтому потери с российской стороны должны быть незначительными.

Редакционная статья газеты “Sina.com”, Китай

Источник: http://voicesevas.ru/news/53273-rossiya-unichtozhaet-aerokosmicheskuyu-otrasl-ssha.html