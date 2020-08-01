О некоторых аспектах создания устойчивых неформальных объединений в концептуальной среде

В связи с появлением такого понятия как «Достаточно общая теория управления» (ДОТУ), появилось такое понятие как «концептуальная среда» которое не имеет чёткого описания до сих пор, но многими воспринимается как собрание людей, живущих осознано и рассуждающих по совести и КОБ (ДОТУ).

Многие люди, которые причисляли себя и своих новых знакомых к «концептуальной среде» и «до КОБ» имевшие опыт управления , пытались в новой для них среде создать формальные и неформальные объединения на основе общих концептуальных интересов.

И если в случае формальных объединений, где люди смотрели в глаза друг другу при планировании совместной деятельности, было больше удачных случаев сотрудничества людей, которых судьба свела на почве «концептуальной идеи», то в случае с виртуальными структурами, такие объединения практически всегда постигала неудача.

Если очень условно обобщить причины неудач таких формальных объединений, то все они сводятся к тому, что у участников было устойчивое мнение, что «если они приняли идеи «жить по совести», то все остальные проблемы современного мира для них преодолимы…

Т.е. многие считали всё, то что не было прямо написано в КОБ (ДОТУ) но до этого успешно применявшееся в мире для управления любыми формальными объединениями, а именно: план (бизнес-план), формализация структуры с должностными обязанностями, образование в нужной специальности или опыт, несущественными… но оказалось, что в «мире библейской концепции», нелегко руководствоваться только идеей о справедливом жизнеустройстве во «взаимоотношениях с этим миром» …

Но речь в статье не о «формальных объединениях», а о «виртуальных структурах», о которых сказано в ДОТУ, и которые участники «концептуальной среды», если читали книги или слышали выступления представителей ВП СССР, считали «новшеством от ВП СССР», не зная, что консорциум «Airbus Industries», изготавливающий широко известные аэробусы, а также объединившие усилия при работе над проектом «Powerbook» фирмы «Apple» и «Sony», давно использует их в своей работе…

И вот по прошествии некоторого времени практического взаимодействия «участников концептуальной среды» между собой и с «внешним» миром, всё чаще и чаще стали слышаться жалобы участников на то, что «с коцептуалами дело иметь нельзя» или, что в обыденной деятельности концепция «не срабатывает» …

Количество подобных случаев росло и обращения от «концептуальной тусовки», наверное, так «достали» М.В.Величко, что он тоже в каком-то интервью сказал об этом… и чем ещё больше внёс сумятицу в «концептуальную среду» - ну как же сам «САМ» сказал…

Я тоже предпринимал несколько попыток организовать виртуальные структуры для практической общеполезной деятельности на сайтах, которые посещаю, и даже, как считал тогда причиной неудач создания виртуальных структур в концептуальной среде, разработал прикладной бизнес-план (обобщённый план разработать для всех случаев нелегко, мне по крайней мере) и выявил для себя этапы, которые обычно игнорировались участниками концептуальной среды да и в практике обыкновенного управления в мире не использовались…

Но никто не откликался на мои призывы, единичные случаи не в счёт…

И вот на «7 прикладном концептуальном форуме» я получил некоторые ответы на вопрос: почему в концептуальной среде попытки создать виртуальные объединения неудачны.

И озвучил их В. Лозовой, а В. Девятов раскрыл свою технологию удачной работы виртуальных структур, которая подтвердила мои предположения.

Лозовой назвал то необходимое условие, которое мне до тех пор никак не удавалось осознать из ДОТУ, а именно необходимость выявления «практической возможности создания виртуальной структуры» в каждом конкретном случае в каждом сообществе (суперсистеме).

Не верите? Постараюсь доказать.

Основная причина неудач при создании виртуальных предприятий в подобных сообществах – это устойчивое предположение, что в «концептуальной среде», для прикладной деятельности участников достаточно того, что все они поддерживают идею справедливого жизнеустройства, изложенного ВП СССР.

В расчёт не берутся ни отсутствие необходимых специалистов для реализации конкретной задачи, ни отсутствие необходимых, для решения задачи, ресурсов.

Чтобы быть понятным приведу вам образ «концептуальной среды».

Если говорить образами, то «концептуальная среда» - это виртуальное собрание людей (суперсистема), которые оказались вместе только благодаря идеалу будущего справедливого жизнеустройства (комфортной жизненной среды).

В сегодняшнем мире вы можете найти похожие суперсистемы, возникшие на идеале «комфортной жизненной среды», т.е. собрания людей со схожими потребностями, например - это люди, отдыхающие на морском побережье, ментальность которых включилась в суперсистему «гения места» даже если они побывали в этих местах только один раз …

Вспомните свои ощущения во время отдыха на морском побережье: вы наконец то вырвались из «душного города», находитесь далеко от «злобного начальника и интриганов сотрудников» и наслаждаетесь настоящей природой и вас преследует только одна непраздная мысль – когда-нибудь переселиться сюда и жить здесь постоянно…

И вот представьте вы, наслаждаясь текущим состоянием нахождения на природе – идеальном божественном создании, а на побережье моря лишь только в малой части испорченного людьми слышите призыв от ходящего по пляжу неизвестного человека о котором вы знаете только то, что он здесь, рядом с вами в «концептуально-комфортной жизненной среде и разделяет ваши идеалы» «взять и немного поработать для улучшения этого места, где вам и так хорошо» …

Скольких человек затронет на такой призыв?

По «правилу нормального распределения» (ПНР) только 10%, и вот из этих 10% от общего числа людей, состоящих в «концептуальной среде», сколько человек встанет с тёплого песочка и подойдёт к такому инициатору?

Правильно по ПНР те же 10%, т.е. 1% от общего числа участников!

А какова вероятность, что все те, кто оставил свою «зону комфорта» подойдут инициатору по навыкам и профессии для выполнения предложенной им задачи?

Здесь нельзя применить ПНР, так как инициатор сделал предложение не сообществу где все плотники или каменщики, а сообществу людей собравшимся «по идеалу» …

Понимаете?

Нельзя при взаимодействии в «концептуальной среде» применять приёмы из «обычного мира», ведь вы же в настоящем мире не предлагаете решить неизвестную задачу человеку, который «забежал» к вам под крыльцо, только потому, что его застал дождь и ему комфортно под общим навесом?! Нет вы ищите целенаправленно, например, для ремонта квартиры: плиточника, сварщика, плотника, штукатура и т.п.

Для успеха создания виртуальной структуры из людей, собранных вместе только «идеей справедливости» вам необходимо проделать подготовительную работу, что в упоминаемом ранее бизнес-плане я назвал «детализатор профессий», задача которых детализировать «разобрать» предлагаемые участникам добровольные обязанности до такой степени, которая позволит желающим участвовать но не знающим чем они могут быть полезны, выполнить задачу без ущерба для той работы где они зарабатывают на «демографически обусловленные потребности» (ДОП) и без ущерба для семьи.

И ещё один самый важный фактор успеха создания виртуальной структуры – это создание изначально – ненапряженного «внутреннего психологического климата» или в понятийном аппарате ДОТУ «ненапряжённой суперсистемы».

Успешность такого условия для функционирования виртуальных структур показал В.Девятов, который на «7 прикладном концептуальном форуме» рассказывал о «Школе аналитики».

Кроме того, «собрание людей на основе идеала» всегда изначально конфликтное по природе того, что люди оказываются в новом сообществе (суперсистеме) не выходя из других сообществ (суперсистем, среды своего функционирования) в которых они уже имеют определённое «положение в обществе», а в виртуальном сообществе не все механизмы реального мира работают, например, нельзя физически воздействовать на оппонента.

Для нивелирования этого фактора в «Школе аналитики» о которой рассказал В.Девятов применяют несколько приёмов (возможно просто интуитивно): во-первых – это название «школа», принятие которого возможно только для людей, которые готовы учится, а не сами «преподавать», во-вторых – это ступени посвящения, что даёт навыки дисциплины желающим работать в команде и привычку подчиняться «коллективному духу» …

Таким образом создание устойчивых неформальных объединений возможно в любой среде, в том числе и в «концептуальной», необходимо только не предъявлять к любому сообществу людей требования, которые вы не предъявите к себе, когда вы «отдыхаете на пляже, а какой-то человек ходит между рядами шезлонгов и вместо пирожков и мороженного предлагает вам «сейчас же встать и забетонировать дорожку к берегу»» …

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5c1a94b24af69000a9c48c30/o-nekotoryh-aspektah-sozdaniia-ustoichivyh-neformalnyh-obedinenii-v-konceptualnoi-srede-5f23c536648188350cbd4b22