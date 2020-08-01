Митинги в Хабаровске. 01.08.2020
14:16. 1 августа 2020 168 просмотров 15 коммент. Опубликовал: feedmatic
В Хабаровске, несмотря на сильный дождь, сегодня продолжились протесты в поддержку арестованного губернатора Фургала.
Присланный из Москвы Дегтярев пока что очевидно никак не может закруглить протесты.
Некоторое снижение численности протестов оппозиция связывает с дождем, а лоялисты с тем. что протесты выдыхаются.
Численность можете сами оценить по видео, также как и представленные лозунги.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6063828.html
Всех протестующих вместе с Хабаровском Путин может отдать Китаю.
Может. Но у него это не выйдет!
Да пусть хоть до осени шастают ,если у Жирика денег много,заработают профи.
Мари, вам надо молиться на хабаровчан! Если бы не они, то, в мною любимой Беларуси, события по устройству майдана уже подходили бы к своему апогею.
Запомните Мари, деньги на всё, в том числе и на протесты, сейчас есть только у кремлинов.
Хабаровчане выходят “кормить голубков” не за бабло, а за совесть.
Жирик это хряк, вцепившийся зубами в кремлёвские корыто, поэтому он никому, никогда копейки просто так не даст. https://youtu.be/hxP7JjgB8MM
ПыСы
Да! Беларусов АРЛ уже достал своими диктаторскими наклонностями. Но Он хранитель Славяно-Арийской генетики. Таму Аляксандр Рыгоравіч Лукашэнка абавязан быць на чале Беларусі да знішчэння паразітнага рэжыму ў Вялікай Расіі!
Похоже, иногородние провокаторы с матюгальниками, которые ещё на свободе, поняв, что разгонять толпу идиотов https://mmanificarum.blogspot.com/p/clinical-analysis-of-anti-government.html никто не собирается, скоро отвалят по домам. Но там их уже ждут…
Моше, сегодняшний дождь показал, что народ, таки не собирается отступать. А все провокаторы и прочие поцы присланы вашим любимым обнулком в помощь банному мальчику.
ПыСы
Банный мальчик в очередной раз сдрисьнул.
Это же представляете кем они нас считают…заигрались,долб..бы.Прикиньте,они же думали…что хабаровчане хотят “лдпровца”…и дали “народного лдпровца”…Это,бл..ть,какой уровень развития…Ну,вроде,Хабаровск-это большая деревня и новый губернатор должен вкатить для крепостных.Так-то,с.ка,в хабаре много университетов.которые остались от наследия СССР…Вот эту “х..ту” с ее профессиональным косноязычием никто принимать не собирался,да и в принципе,всейо вот это вот “московское соловьевое” тут не пройдет.Это для долб..ов.ЭТО-НАЧАЛО.они не смогут иначе.Полагаю…Они могут убить лидеров Донбасса.Но…всему приходит конец.Каждый житель Хабаровска или Красноярска,живет в одном дворе с ментом.И каждый житель знает,когда он приходит домой…И,если,будут народные волнения,то он должен быть дома постоянно.Только тогда он выживет,и другие дети будут играть с его сыном.Это-не приложенное правило выживания обезьяны.Хоть нацепила она тряпку с аксельбантами,хоть нет…Посмотрим как все пойдет…И поддержим,если всколыхнет,родновер…Это-главное.Тут ходы эти суки ищут…они не умеют иначе…как с МОЗГОВЫМ В ДНР.А тут-то очень неприятные последствия маячат….Хуже Моссада будем.До последнего отпрыска,который внюхивал в себя из кокаина дорожку в виде слова РУСЬ.
Все ждут сентября! Но я думаю, что всё случится до дня голосования.
А “Бог”-то не знал…Если честно,лучшего времени не придумаешь…Везде все х..во.По всей планете…наталкивает на мысли,конечно…Мысли о подставе.Но…Это нужно менять при любых обстоятельствах…а так-то куда…Это антиэволюционно.17-ый год настал…Хоть как это произойдет.Мы двигаемся к “Грамазеке и тайне девятой планеты”.Это произойдет так или иначе.Это-эволюционный процесс.Со всем уважением к вам…Я там вижу вашу…предрасположенность к родноверию,только как то,к чему можно относится уважительно.Я не против,но…прошлое не может быть будущим.Хотя мне безумно все импонирует,но…В любом случае,мы в одной лодке, у нас душу рвет одинаково,в этой сложной ситуации нужно делать как Хабаровчане.Посмотрим…Мне кажется будет без тачанок и Махно.Уже другой уровень.
Только дураки и сумасшедшие способны, по своей неадекватности, выходить к толпе и пытаться её увещевать. Толпа это разъярённый бык, не видящий ничего кроме красной тряпки перед носом, и снесёт любого, кто эту тряпку попытается убрать из под носа.
Единственный способ высматривать и незаметно выдёргивать из толпы провокаторов и параноиков, которые способны заводить толпу. После этого накал страстей спадёт и все сами разбегутся. Надеюсь что так и делают. Этот балаган надо прекращать, потому что лозунги типа “Трамп спаси!” мне очень не нравятся.
Год високосный, погода неустойчивая, магнитное поле и Солнце в неадеквате. Хлеба у многих, в связи с потерей работы из-за короновируса не хватает, самоизоляция, плавно переходящая в самоликвидацию….
Даже зрелища, типа Токийской Олимпиады, перенесены на следующий год и отменяются. Очень удобный навоз для расцвета деструктивных настроений в населении. Так начинались все волнения в городе Глупове. Ну а как заканчиваются такие волнения мы все знаем.
“Толпы” разные бывают.
Как с ЭТИМ справится…два варианта.Первый-это ДНР на всю Россию(что,понятно,это-пиз..ц).Второй вариант-это замалчивание,на бесплатном федеральном кабельном телевидение.Замалчивание..разговоры о Украине и ожидание,что народ выдохнется…И.конечно,абсолютное “гасилово” “Хабаровских настроений” в других городах России.Абсоллютно очевидно и…логично,что выбран “второй вариант”.В Новосибе все жестче….Там нет подобного,что показал Хабаровск…МАЛО ЛЮДЕЙ.Так тоже можно было.как сделал Хабаровск.Культурно,сильно и массово.Они не за Фургала,они против мр..зоты.Людей заеб..ло все.Это же будет накаляться…Рано или поздно спровоцируют.Либо менты,либо кто-то еще…В принципе все к этому готовы.Любой работающий человек-за Хабару.Против только…(буду забанен).И вообще после повышения пенсионного возраста…население России..поделилось на два лагеря.На любящих Путина,и людей вменяемых,думающих.образованных…просто способных делать выводы и провести элементарную логическую цепочку от обещаний к исполнению…Нынешние пенсионеры-не вечны.А это-ядерный электорат.И этот электорат теряется,в силу естественных причин….А молодежи они ничего предложить не могут.ЭТОГО НЕ ИЗБЕЖАТЬ.Я хочу,чтобы все произошло раньше…Всей душой поддерживаю Хабару.ВСЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ ХАБАРУ.А пид..ов-то не слышно вообще.Никто не осуждает…
Лозунг: “ООН помоги Фургалу!”
Муаммар Каддафи на 64 коференции ООН, обвинил руководство ООН в организации всех беспорядков в разных странах.
Через 4 года его разорвала беснующаяся толпа, надолго погрузив Ливию в хаос, и нищету.
Правильным путём идёте жители города Глупова.
Ни одного экономического лозунга.
Ни одного экономического лозунга!
НИ ОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЛОЗУНГА!!!
Видно хорошо живут, если есть время для уличных протестов, и жратвы хватает.
Хорошо живут, наверное не хуже чем когда-то в Ливии жили ливийцы, будучи самой успешной страной в Африке, да и в мире на одном из первых мест.
Хорошо живут, если думают о подкинутой ГОСДЕПОМ идейке о УРАЛЕ и просят Трампа спасти.
А у того дел по горло, – надо разобраться со своими неграми. Неудобно же, когда белые женщины лижут ботинки неграм. Женщины мужчинам ноги не целуют. Скорее должно быть наоборот.
Прежде чем выходить на эмоциях протестных настроений- надо продумать экономические требования, а то можно подумать Фугал создал в Хабаровске сказочную страну, дверь в которую открыл Буратино своим золотым ключиком. И все жители Хабаровска не на поле Чудес, где зарывают свои деньги ипотечники, где до сих пор живут в бараках, и где нефть и газ обходят стороной Хабаровский край, а нефть им поставляет какая-то американская фирма, а в счастливой стране Фургалии.
И только ну совсем недалёкие или проплаченные могут обвинять во всех грехах одного человека, как будто один способен вытянуть на себе всю страну, особенно когда на местах выполняется не более 15% рекомендаций.
И последний совет всем эмоционально невыдержанным гражданам, у которых язык, кулаки и прыжки на месте, действуют при полном отсутствии поддержки работы мозга: Научитесь вначале грамотно и членораздельно излагать свои мысли, если они у вас есть, а не свой поток сознания в котором смешались кони , люди…. Всё смешалось в головах у жителей города Глупова настолько, что они забыли о своих насущных проблемах. Это явный показатель шизофрении, которая как и всякая психическая болезнь заразна.
Выздоравливайте друзья, выздоравливайте!
А что ты сделал для того чтобы не вырубались леса Сибири и Дальнего Востока,и не продавались Китаю за бесценок…Как ты помогло Родине лично? Ну,кроме,ссыковатости,за молчаливую ответственность последствия….Пойми,всем пох…Америка или Мировое правительство-это то же самое,что “Единая Россия”.Все так это воспринимают,кто способен думать и размышлять.Мы о пишущих потенциальных мертвецах,у которых уже отказывает мозг и проплаченных пид..ах как-то не думаем.Мы как-то о стране думаем,которую кто-то просрал до нас,и где нам детей и внуков оставлять…Мы старое чмо не уважаем…Оно испоганило институт старейшин.
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