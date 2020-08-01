Митинги в Хабаровске. 01.08.2020

В Хабаровске, несмотря на сильный дождь, сегодня продолжились протесты в поддержку арестованного губернатора Фургала.Присланный из Москвы Дегтярев пока что очевидно никак не может закруглить протесты.Некоторое снижение численности протестов оппозиция связывает с дождем, а лоялисты с тем. что протесты выдыхаются.Численность можете сами оценить по видео, также как и представленные лозунги.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6063828.html