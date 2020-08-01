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Классика документального разоблачения американской лунной лжи

15:48. 1 августа 2020 221 просмотр Нет комментариев Опубликовал:
Из аннотации.

Каждый здравомыслящий человек давно уже догадывается о том, что люди никогда не летали на Луну по очень многим объективным причинам.

Одна из них – это мощная, не совместимая с жизнью космическая радиация за пределами магнитосферы Земли.

И пока человечество не научится защищатся от этой смертельной опасности, о пилотируемых полетах на Луну, Марс и другие планеты придется пока только мечтать…


ТЕХНОЛОГИЯ ЛЖИ или ПОКА ЖИВУТ НА СВЕТЕ ДУРАКИ (часть первая)





ТЕХНОЛОГИЯ ЛЖИ или ПОКА ЖИВУТ НА СВЕТЕ ДУРАКИ (фильм второй)

Из аннотации.
Известный кинорежиссер, кинооператор и кинопродюсер Юрий ЕЛХОВ, автор книги "ТЕХНОЛОГИЯ ЛЖИ или ПОКА ЖИВУТ НА СВЕТЕ ДУРАКИ" отвечает на вопросы корреспонтента российского телевизионного канала "РенТВ" о фальсификации полетов на Луну американских астронавтов миссий "Аполлон".
[Смотреть вторую часть]





Источник: https://ss69100.livejournal.com/5142425.html

Метки: NASA, американцы, здоровье, ложь, луна, США, технологии, фальсификация, физика

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