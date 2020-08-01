Классика документального разоблачения американской лунной лжи

Из аннотации.Каждый здравомыслящий человек давно уже догадывается о том, что люди никогда не летали на Луну по очень многимпричинам.Одна из них – это мощная, не совместимая с жизнью космическая радиация за пределами магнитосферы Земли.И пока человечество не научится защищатся от этой смертельной опасности, о пилотируемых полетах на Луну, Марс и другие планеты придется пока только мечтать…Из аннотации.Известный кинорежиссер, кинооператор и кинопродюсер, автор книги "ТЕХНОЛОГИЯ ЛЖИ или ПОКА ЖИВУТ НА СВЕТЕ ДУРАКИ" отвечает на вопросы корреспонтента российского телевизионного канала "РенТВ"американских астронавтов миссий "Аполлон".

Источник: https://ss69100.livejournal.com/5142425.html