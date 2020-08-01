Фонд Билла и Мелинды Гейтс смоделировал, как нужно сокращать население Земли

Фонд Билла и Мелинды Гейтс профинансировал демографическое исследование того, что будет происходить с населением Земли, если рождаемость в странах будет падать и дальше, причем будет не просто колебаться около уровня воспроизводства, а упадет существенно ниже — до 1,66 ребенка на женщину к 2100 году. Результаты опубликованы в британском журнале The Lancet.

Фонд считает, что нужно двигаться в направлении «устойчивого развития» в области образования и раздачи всем противозачаточных средств. Это все ускорит снижение рождаемости, а население вскоре начнет сокращаться. К слову, одна из «целей устойчивого развития» ООН предполагает всеобщую раздачу всем противозачаточных средств к 2030 году. Примерно к этому времени рождаемость в мире упадет ниже уровня воспроизводства, предполагается в расчетах.

«Дальнейший глобальный рост населения в течение столетия уже не является наиболее вероятной траекторией для мирового населения», — утверждается в исследовании.

Уже к 2050 году 150 стран (почти все, кроме Африки) будут иметь рождаемость ниже уровня воспроизводства.

Согласно результатам, население мира достигнет своего пика в 2064 году — 9,7 млрд, после чего пойдет на спад — до 8,8 млрд к концу века. Причем в Индии оно сократится до 1,1 млрд, Китае — до 700 млн (с нынешних 1,4 млрд). В Японии, Таиланде, Испании и Украине население сократится более чем в два раза. В России останется лишь около 100 млн.

Возрастная структура населения примет ужасающий вид — 2,4 млрд будут старше 65 лет и только 1,7 млрд — моложе 20. Почти 900 млн будут старше 80 лет. Земля станет планетой стариков — средний возраст вырастет до 46 лет, сейчас это имеет место в самых старых странах (Италия, Испания, Япония). Если в 1950 году на каждого человека, которому исполнилось 80 лет, приходилось 25 родов, то в 2017 году их было лишь 7, а к 2100 году будет только одно рождение. Накануне.RU подробно писало об этом на основании прошлогоднего прогноза ООН.

При более быстром повышении «уровня образования» и «удовлетворения потребности в контрацептивах», то есть при более быстром изменении сознания в сторону бездетности и вырождения, к 2100 году может остаться лишь 6,9 млрд. Соответственно, и пик будет достигнут раньше — ещё до 2050 года. А возрастная структура будет ещё более ужасающей.

«Страны с высоким уровнем дохода будут иметь перевернутую форму возрастной пирамиды с сильным абсолютным сокращением численности населения моложе 65 лет и абсолютным увеличением численности населения в возрасте 65 лет и старше»

В базовом среднем сценарии к концу века все регионы будут быстро вымирать. Только Африка и Ближний Восток будут иметь население больше, чем сегодня.

Наибольшую численность трудоспособного населения имеет Китай, но там она уже уменьшается, и через несколько лет его обгонит Индия. Впрочем, и в Индии при быстром сокращении рождаемости трудоспособное население начнет сокращаться с середины 2040-х гг., достигнув 1,2 млрд. В Китае оно к тому времени сократится с 1 млрд до 800 млн. А к 2080 году Китай обгонит Нигерия, где трудоспособных станет около 500 млн.

«Учитывая экономические, социальные, экологические и геополитические последствия низкого уровня рождаемости, решение проблемы устойчивого низкого уровня рождаемости, вероятно, станет главной политической проблемой во многих странах», — признают авторы.

Есть только четыре способа её решения:

• повышать рождаемость;

• «ограничить доступ к услугам в области репродуктивного здоровья» (Фонд очень беспокоится, чтобы количество абортов не снижалось, а пропаганда половых извращений не ограничивалась);

• увеличить участие в рабочей силе, особенно в пожилом возрасте;

• поощрять миграцию.

При этом они считают, что сокращение численности «является потенциально хорошей новостью для глобальной окружающей среды» по принципу «меньше народа — больше кислорода», так как будет меньше выбросов углерода.

Авторы, правда, видят проблему для экономики, ибо сокращение трудоспособного населения будет означать и экономическое падение. Но они считают, что людей могут заменить роботы. При этом опасаются, что из-за вымирания страны могут пойти на «ограничение репродуктивных прав женщин», то есть ограничить аборты и прочие явления. Этого нельзя допустить ради «прогресса в деле обеспечения свободы и прав женщин», пишут авторы.

В целом исследование пропитано идеологией «устойчивого развития», то есть сокращения населения Земли под предлогом обеспечения прав женщин, удовлетворения «потребности в контрацепции» и тому подобных идеологем. По большому счету исследование является моделированием того, как Фонд Билла и Мелинды Гейтс видит сокращение населения планеты.

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Источник: https://nstarikov.ru/fond-billa-i-melindy-gejts-smodeliroval-kak-nuzhno-sokrashhat-naselenie-zemli-117463