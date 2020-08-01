Фабрики дезинформации в действии

Серьезные идеологические изменения замечены в российском обществе, говорится в докладе другого такого центра – «независимой исследовательской группы» Сергея Белановского. Более половины россиян допускают, что ситуация в стране может привести к серьезным социально-политическим потрясениям, в том числе к массовым протестам, указывается в опросе этой группы.

Как «иноагенты» под видом «социологических центров» формируют в общественное мнение В России активно действуют, вводя людей в заблуждение, настоящие «фабрики дезинформации», широко распространяя фальшивки под крышей «социологических центров» . Так, самый крупный из них – «Левада-центр» на днях сообщил, что около половины жителей России якобы положительно относятся к участникам акций протеста, которые продолжаются в Хабаровске. 45% россиян, знающих о протестах в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала сообщили, что положительно относятся к демонстрантам, утверждает «Левада-центр».



«”Левада-центр” уже давно стал инструментом политтехнологии, – пишет агентство «Царьград». – У организации нет своих позиций, это инструмент. Складывается впечатление, что "Левада-центр" отрабатывает некий заказ на деструкцию в целом.



Первым звонком стали результаты опроса центра об отношении жителей России к президенту Владимиру Путину. Данные, согласно которым большинство жителей страны не поддерживают лидера, оказались ошибочными. Исследовательская организация признала ошибку и принесла извинения. Но случайно ли были перепутаны данные – так и осталось загадкой». [Не надо такой лукавой политкорректности. Случайностей в мире не бывает! Просто сфальсифицировав данные опроса, „Левада” позволила всем остальным СМИ планеты растиражировать „сногсшибательную новость”: недовольство гражданами России Путиным. – Прим. ss69100.]

«И таких сомнительных опросов от «Левады», с такими же невероятными результатами, – продолжает агентство, – множество. Одно из последних «исследований» Центра показало будто бы резкое падение рейтинга «Единой России» после праймериз, хотя никакие другие социологические центры ничего подобного не зафиксировали.



По словам экспертов, далеко не всегда социологи прибегают к грубым подтасовкам, чтобы достичь желаемых результатов. В ход идут более тонкие методы манипуляций. В среде профессиональных социологов уже давно замечено, что «Левада-центр» вкладывает в свои вопросы эмоциональную окраску, что подталкивает опрашиваемого к выбору нужного ему варианта ответа», – считает агентство.



Другими словами, этот якобы «беспристрастный» социологический центр на самом деле выпускает фальшивки.

Иностранный агент

Так что же это за центр и почему он публикует опросы, не только часто вызывающие недоумение, но и в корне противоречащие истинному положению дел? Коллектив его специалистов был образован еще в 1987–1989 годах под руководством либеральных социологов Татьяны Заславской, Бориса Грушина, Валерия Рутгайзера и Юрия Левады, до 2003 года работал во ВЦИОМе.



После того как совет директоров ВЦИОМ отправил Ю. Леваду в отставку, его единомышленники покинули ВЦИОМ, перейдя в созданный ими негосударственный центр исследования общественного мнения «ВЦИОМ-А». После того как Федеральная антимонопольная служба РФ запретила использовать это название, организация была переименована в Аналитический Центр Юрия Левады (Левада-Центр).



В настоящее время в центре, по сведениям Википедии, работает около 60 человек. С 2003 по 2006 гг. директором был Юрий Левада.

В декабре 2006 года после его смерти эту должность занял Лев Гудков. Профессионального образования социолога Гудков не имеет, окончил факультет журналистики МГУ. А о его политических взглядах достаточно красноречиво свидетельствует его выступление в 2017 году в Кельне, где ему вручали немецкую премию им. Льва Копелева, известного диссидента.



Гудков назвал тогда Россию «токсичным государством», которое будто бы угрожает другим странам, и в котором якобы господствует «рецидив тоталитаризма».

В сентябре 2016 года решением минюста РФ «Левада-центр» был включён в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции «иностранного агента». По данным Минюста, организация «получала большую часть иностранного финансирования из США».

Так,центр постоянно получал крупные суммы (в сотни тысяч долларов) от американского Фонда Макартуров, Фондов Сороса и Форда, от национального Фонда США за демократию, а также от университета Массачусетса и других западных структур.

Деньги от Пентагона

Википедия приводит также сведения о том, что «Левада-центр» тесно сотрудничает даже с Пентагоном. Так с 2012 года он получил из США более 120 тысяч долларов, выполняя заказы для американского Минобороны.Посредником между Пентагоном и «Левада-центром», свидетельствует Википедия, выступает Висконсинский университет.



По заказу американских военных сотрудники этой российской социологической службы осуществляли сбор информации в Москве и регионах.

Таким образом, нельзя исключать, что на самом деле это не просто «иностранный агент», а содержащаяся на западные деньги организация, снабжающая своих спонсоров в США деликатной информацией о России, а также активно участвующая в информационной войне Запада против нашей страны.

Почему же такого рода «социологический центр», плодящий явно фальсифицированные опросы, до сих пор не закрыт?



Вызывает также вопросы, почему, несмотря на активную антироссийскую деятельность Центра в качестве «иностранного агента» и его сотрудничество с такой одиозной личностью, как Ходорковский, о чем пишут СМИ, и Пентагоном, его партнерами и заказчиками в разное время являлись также различные российские государственные учреждения, в том числе Сбербанк России, Федеральное агентство по образованию РФ, Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Высшая школа экономики, некоторые российские университеты и др.



Их руководители были не в курсе, что представляет из себя информация этой организации, которая работает на деньги Госдепа и Пентагона? Почему они такой информации доверяли? Почему давали ей заказы, тем самым поддерживая Центр материально?

Химик-технолог в роли социолога

Такого же рода структурой, публикующей опросы, которые отвечают стратегическим интересам Запада, является также и так называемая «независимая исследовательская группа Белановского».

В июне она опубликовала доклад, посвященный анализу политических настроений в российском обществе и трендов их изменения.

«Наш главный вывод, – говорится в этом докладе, – состоит в том, что прежнего «путинского большинства» сегодня уже не существует. Маятник общественных настроений качнулся в сторону критического отношения к федеральной власти. Сегмент «аполитичных» идеологически переходит на сторону демократической оппозиции, а сегмент сторонников авторитарной власти сохраняет свою идеологию, но переходит в оппозицию персонально к Путину».

При этом сам Сергей Белановский по образованию тоже – никакой не социолог. Он окончил Московский химико-технологический институт им. Д.И. Менделеева, получил специальность химика-технолога. Однако почему-то стал вдруг называть себя «социологом» и переключился на работу совсем в другой сфере, для которой специальных знаний не имел.



Тем не менее работал в ряде научных учреждений, занимающихся вопросами социологии. Как сам Белановский признавался в своей автобиографии, на его «научные взгляды большое влияние оказали работы идеологов правозащитного движения – А. Есенина-Вольпина, В.Чалидзе и других, а также общение с либеральными экономистами». Поэтому все социологические исследования его группы подгоняются под взгляды либеральной оппозиции и под требования ее западных кураторов.

Недавно социологи из «Группы Белановского» заявили, будто после пандемии коронавируса в России должны начаться массовые протесты. Однако, как оказалось, респондентов «эксперты» Белановского искали через друзей и подписчиков в Facebook. Они просили своих знакомых, кто согласился участвовать, найти своих друзей и родственников.

В итоговое исследование вошли 112 оппозиционеров, 92 аполитичных человека и только 32 сторонника власти. На основании этих явно подтасованных опросов горе-социологи и пришли к выводам, будто люди в России стали меньше доверять власти из-за пандемии коронавируса.

Почему молчит ВЦИОМ?

Результаты опроса «Левады-центра» о том, что будто бы почти половина россиян поддерживают протесты в Хабаровске, и фальшивые выводы доклада Белановского широко разошлись по сети. Многие СМИ в России и за рубежом сегодня их наперебой цитируют.



Почему? Да по той простой причине, что никаких других научно обоснованных социологических данных о настроениях в Хабаровске и отношении к событиям в этом городе в России от авторитетных государственных социологических структур, в том числе от государственного ВЦИОМа (которому и карты в руки!) до сих пор почему-то нет.

В итоге получается, что аналитические сведения о настроениях в Хабаровске и данные соцопросов об отношении к протестам в этом городе в остальной России общество и СМИ получают пока только от таких источников, как эти явно заангажированные в антироссийском ключе «иностранные агенты», действующие под вывеской «социологических центров».



Но почему?! Кто у нас в стране во властных структурах отвечает за такой явный прокол в информационной работе с населением?

Андрей Соколов



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