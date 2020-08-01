«Это убогая позиция» — Николай Стариков о тех, кто боится конца американской гегемонии

Тезис о том, что в случае прекращения глобального доминирования США мир якобы ждут глобальные потрясения, не выдерживает никакой критики. Об этом рассказал писатель и публицист Николай Стариков в интервью изданию Украина.ру

«Мне кажется, что это очень странная, даже не страусиная, а просто яйцеподобная позиция, которая предлагает просто не выбираться из скорлупы, потому что там страшный новый мир, в котором нас могут съесть. Якобы мы должны жить в этой скорлупе и считать, что это благо. Мне кажется, что эта позиция крайне убогая во всех смыслах», — категоричен Стариков.

Ранее некоторые эксперты высказывали опасения, что в случае прекращения глобального доминирования США и отказа американцев от функции мирового жандарма мир будет ещё более нестабильным.Фактически, подчеркнул эксперт, эти тезисы означают следующее: «Давайте мы сохраним доминирование США, которые хотят и вводят санкции, устраивают государственные перевороты, поддерживают терроризм, но, если их не станет, будет ещё хуже».

По его мнению, России также не следует уделять пристальное внимание выборам в США, потому что, кто бы ни возглавил эту страну, американское руководство все равно обвинит Россию во всех грехах и объявит врагом.

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