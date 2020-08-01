1992. Вольфганг Кёлер путешествует по железной дороге. Часть 1
10:23. 1 августа 2020 70 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Москва. Красная площадь
Москва. На Арбате
Москва. Кремль
Ярославль. Церковь Ильи Пророка
Ярославль. Вид на Волгу
Ярославль. Спасо-Преображенский монастырь, вид на Волгу
Ярославль. Спасо-Преображенский монастырь, вид с колокольни
Ярославль. Спасо-Преображенский монастырь, вид на город
Ярославль. Театр
Ярославль. На улицах города
Ярославская область. Данилов. На станции
Ярославская область. Данилов. На станции. Цветочница
Ярославская область. Данилов. На станции. Торговля лимонадом
Пермь. На станции
Пермь. Городской пейзаж
Пермская область. Деревня под Кунгуром
Пермская область. Железнодорожный вокзал Кунгура
Пермская область. Деревня под Кунгуром
Удмуртская Республика. Село Шолья
Свердловская область. Лесовоз под Екатеринбургом
Свердловская область. Екатеринбург. На вокзале
Свердловская область. Станция Пышминская
Свердловская область. Станция Талица