Главная » История, Творчество

1992. Вольфганг Кёлер путешествует по железной дороге. Часть 1

10:23. 1 августа 2020 70 просмотров Нет комментариев Опубликовал:



Москва. Красная площадь




Москва. На Арбате










Москва. Кремль


Ярославль. Церковь Ильи Пророка


Ярославль. Вид на Волгу


Ярославль. Спасо-Преображенский монастырь, вид на Волгу


Ярославль. Спасо-Преображенский монастырь, вид с колокольни


Ярославль. Спасо-Преображенский монастырь, вид на город


Ярославль. Театр


Ярославль. На улицах города






Ярославская область. Данилов. На станции


Ярославская область. Данилов. На станции. Цветочница






Ярославская область. Данилов. На станции. Торговля лимонадом


Пермь. На станции












Пермь. Городской пейзаж


Пермская область. Деревня под Кунгуром


Пермская область. Железнодорожный вокзал Кунгура


Пермская область. Деревня под Кунгуром


Удмуртская Республика. Село Шолья




Свердловская область. Лесовоз под Екатеринбургом


Свердловская область. Екатеринбург. На вокзале


Свердловская область. Станция Пышминская


Свердловская область. Станция Талица

Источник: https://humus.livejournal.com/7337985.html

Метки: железная дорога, история, Россия, фото

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Мне понятна твоя вековая печаль...
Большая часть наших лесов – молодые. Их возраст составляет от четверти до трети жизни. Судя по всему, в 19-м веке произошли некие события, приведшие почти к тотальному уничтожению наших лесов. Наши леса хранят большие тайны... Именно настороженное ...
"Парад" военнопленных состоялся! (фото и видео)
Наши сделали это! В Донецке прошел "парад военнопленных" солдат фашистской хунты. Как и в 1944 году за ними шли поливальные машины. Источник: nnm.me
Как умер Иосиф Сталин
В эфире программы «Прямой эфир» Бориса Корчевникова (канал «Россия 1»), прошла весьма острая дискуссия об обстоятельствах смерти Сталина. Был ли он отравлен или умер своей смертью? Каковы обстоятельства случившегося? Кто стоит за этим? Что касается меня —...
Правда, которая переворачивает наше представление о ходе истории
Хочу поделиться с читателями тремя историческими фактами, которые в своё время настолько поразили моё воображение, что я перестал верить школьным учебникам и официальным историкам и в конечном итоге сам занялся самостоятельным изучением истории ...
Демографическая «победа»: в России стало лучше или в Европе – хуже?
Согласно официальным данным, наша страна опережает ряд ведущих европейских стран по суммарному коэффициенту рождаемости (далее СКР). Однако есть ли, действительно, чему радоваться? И что ждет Россию в ближайшем будущем? Будет ли что и, главное, кому ...
«Война будет жесткой, и теми же Ротшильдами может быть обрушен доллар!»
Президент США Дональд Трамп планирует заключить «сделку» с Москвой в вопросах экономики и борьбы с терроризмом, сообщил его пресс-секретарь Шон Спайсер. «Успех Трампа как бизнесмена и переговорщика нужно рассматривать как позитивный знак, что он способен ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)