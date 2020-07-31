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Вопрос о странном снижении налога

10:03. 31 июля 2020 66 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Источник: Экономическая программа «Курс Благополучия»

Часто возникающий вопрос слушателей в последнее время: зачем Президент лично озвучил крайне спорную меру о упрощении администрирования одного из налогов: установить фиксированную налоговую выплату на доходы контролируемых иностранных компаний (КИК), которыми владеют российские налоговые резиденты в размере 5 млн рублей, вне зависимости от объема прибыли.

Согласно действующему законодательству, сейчас КИК выплачивает налоги в России в случае, если прибыль превышает 10 млн рублей в год. Ставка налогообложения составляет 13% для физлиц, 20% для компании. Основной пакет законодательства по КИК был принят в 2014 году, затем Минфин несколько раз его корректировал.

Этот налог касается очень нечастых ситуаций, когда владелец оффшорных компаний не может скрывать наличия таких компаний за границей и своих доходов от них. Правила расчета налога на доходы, получаемые в другой стране и учитываемые по законам других стран неизбежно получаются крайне сложными, и потому чаще всего проще оказывается таким русским владельцам заграничных компаний не быть налоговыми резидентами в России.

Возможно, у российской власти действительно не нашлось более простого и надежного решения этой ситуации, чем сделать уплату этого налога по аналогии с вмененным доходом небольшого ресторатора, работающего «по упрощенке».

Вообще – этого налога за года платят всего на 4 млрд рублей или примерно одна десятитысячная всех бюджетных поступлений в РФ, причем один из этих четырех миллиардов рублей приходится на одного единственного г-на Лисина, владельца НЛМК, Новолипецкого Металлургического Комбината.

Такие заметные владельцы и руководители компаний просто не могут себе позволить делать вид, что некоторые из участвующие в сложных цепочках расчетов их предприятий офшорные юрлица к ним не относятся. Значит, как-то нужно взимать и администрировать этот налог.

Коротко – это изменение касается крайне небольшого по абсолютной сумме налога, не имеющего отношения к главной проблеме экономики России: вывоза капитала на огромную сумму порядка 100 млрд долларов или 7 триллионов рублей каждый год.

А вот повод для нападок на власть это изменение дает идеальный! Государство освобождает богатых от налогов, а бедным помогает мало. Интересно будет посмотреть, кто и какие информресурсы будут раскачивать эту тему.

Мы не знаем, являлось ли это искренней попыткой убрать одну из помех в существующем механизме инвестиций и налогов. Или же это сознательно было добавлено в изменения, озвучиваемые напрямую Президентом, в рамках одного плана попыток дестабилизации в стране, куда, вероятно, относится и «Фургало-Хабаровская» эпопея.

Для нас главное следующее – сделали бы это изменение или нет, озвучивал ли бы его Президент так, как он это сделал, или оно «проскочило» бы в длинном перечне других нововведений — оно ничуть не меняет экономическую ситуацию в стране. Но если уж такое действие заслужило внимание первого лица, то есть десятки мер в области налогов и валютно-финансового регулирования, которые имеют колоссальный потенциал оздоровления ситуации в стране.

Например:

  1. меры валютно-банковского контроля из нашей экономической программы Курс Благополучия по сдерживанию вывоза капиталов и валютных спекуляций против рубля.
  2. Освобождение от НДФЛ всех доходов ниже двух МРОТ – для быстрой поддержки потребительского спроса в стране
  3. Принуждение банков к выдаче ещё более дешевых ипотечных кредитов (менее, в том числе и через выдачу таких кредитов от госбанков
  4. Выдача низкопроцентных кредитов и грантов (субсидий) на создание новых производственных мощностей и на подготовку участков под увеличенное жилищное строительство – чтобы большие доходы и более дешевая ипотека не вела к росту цен на жилье
  5. Поддержка внутренних и внешних переселенцев крупными грантами для исправления демографических перекосов между регионами РФ
  6. Перенос основной массы выдаваемых кредитов на сторону госбанков при многократном увеличении таких займов, при низком проценте по кредитам и с возвратом большей части собираемого дохода по процентам в бюджет РФ как акционера госбанков

Критика недавнего шага властей РФ по изменению уплаты налога на доход КИК – скорее всего, часть скоординированной компании по отвлечению внимания страны от гораздо больших, насущных, критически необходимых изменений в экономической политике страны, которые мы только что перечислили здесь.

Читайте Курс Благополучия, распространяйте его, ищите единомышленников – и не отвлекайтесь на изменения в механизме уплаты налога, составляющего одну-десятитысячную всех бюджетных доходов страны.

Не давайте негодяям отвлекать ваше внимание от неотложных изменений в экономике –  такими примитивными способами.

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Источник: https://nstarikov.ru/vopros-o-strannom-snizhenii-naloga-117451

Метки: блог

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