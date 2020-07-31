Сводки от ополчения Новороссии 31 июля 2020

«ВСУшники» подожгли собственные позиции и подорвали склад боеприпасов: сводка с Донбасса

«Русская Весна» публикует сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам брифинга заместителя командующего оперативным командованием Республики Эдуарда Басурина. По данным наблюдателей представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Невзирая на принятые украинской стороной дополнительные меры по усилению и контролю действующего бессрочного режима прекращения огня, боевики ВСУ на отдельных участках предпринимают попытки дестабилизировать обстановку. Вчера в зоне ответственности 2-го батальона 53-й бригады в районе н. п. Богдановка нами был зафиксирован поджог сухой травы. В результате резкого изменения направления ветра огонь охватил позиции 2-го батальона 53-й бригады. Нашими наблюдателями зафиксирован мощный взрыв, предположительно, в результате возгорания места хранения боеприпасов. Аналогичная ситуация зафиксирована в зоне ответственности 17-го батальона 57-й бригады в районе н. п. Красногоровка, где украинские преступники также преднамеренно подожгли сухую траву с расчётом распространения пожара на западную окраину н. п. Старомихайловка. К счастью, провокация не увенчалась успехом и дома мирных жителей не пострадали. В свою очередь, подразделения Народной милиции ДНР не поддаются на провокации противника. В случае обострения обстановки, при получении соответствующего приказа, Народная милиция готова к адекватным действиям по защите граждан Республики. Читайте также: Экстренное заявление Армии ДНР Командование ВСУ продолжает игнорировать запрет на размещение вооружения в населённых пунктах и их окрестностях, нарушая нормы международного гуманитарного права и ставя под угрозу жизнь и здоровье мирных жителей. За прошедшие сутки выявлено размещение техники:



Из состава 57-й омпбр: ► в н. п. Водяное — одна БМП на территории приусадебного участка. Из состава 53-й омбр: ► в н. п. Богдановка — одна БМП в жилых кварталах населённого пункта.

► в н. п. Берёзовое — один БТР на территории частного дома.

► в н. п. Новосёловка Вторая — одна зенитная установка. Из состава 35-й обрмп: ► в н. п. Майорск — одна БМП вблизи населённого пункта. Отмечается активное применение противником мобильной группы РЭБ 20-го отдельного батальона РЭБ для подавления каналов управления БПЛА ОБСЕ в зоне ответственности 57-й бригады вблизи н. п. Красногоровка. Читайте также: «Будем всех бомбить!»: Зеленский рассказал, как надо отмечать День защиты детей (ВИДЕО) Во взаимодействии с общественными организациями Народная милиция оказывает помощь мирному населению Республики. За прошедшие сутки переданы продукты питания и наборы бытовой химии 230 нуждающимся жителям прифронтового села Васильевка, регулярно подвергающегося обстрелам украинских боевиков. Кроме того, для обеспечения водоснабжения Донецкой Народной Республики и подконтрольных Украине населённых пунктов при содействии ОБСЕ и СЦКК проведён ремонт повреждённого в результате обстрела со стороны ВСУ канала Северский Донец — Донбасс в районе станции 3-го подъема. Мы надеемся на понимание украинской стороны и ответственный подход к выполнению достигнутых договорённостей. Читайте также: Страшный беспредел и чёрный расизм: русский американец рассказал о столкновениях в США (ВИДЕО)

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Украина меняет правила пересечения КПВВ на Донбассе

Власти Украины меняют правила пересечения линии разграничения на Донбассе. Как сообщает штаб «ООС», на период действия в «незалежной» карантина по коронавирусу запрещается пересечение линии разграничения на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) «иностранцами и лицами без гражданства без имеющегося полиса (свидетельства, сертификата) страхования, выданного страховой компанией, которая зарегистрирована на Украине, или иностранной страховой компанией, которая имеет представительство на территории Украины или договорные отношения со страховой компанией — партнером на территории Украины (ассистанс), и покрывает расходы, связанные с лечением COVID-19, и действует на срок пребывания в Украине». Читайте также: Задержание «вагнеровцев»: Лукашенко подставили собственные спецслужбы?

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ВСУ нарушили всеобъемлющее перемирие (ВИДЕО)

Появились подробности о факте нарушения подразделениями ВСУ всеобъемлющего перемирия на Донбассе. Напомним, огонь по территории ЛНР вёлся со стороны подразделений 93-й бригады сразу после завершения наблюдательного полета БПЛА ОБСЕ. Кадры предоставлены «Русской Весне» Народной милицией Республики. Читайте также: Скандал в Сирии: дети забросали камнями педофилов из армии США (ВИДЕО)

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Перемирие по-украински: защитники Донбасса под ударами ВСУ

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР. По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, с начала текущих суток были зафиксированы три факта нарушений режима прекращения огня со стороны украинских боевиков. Несмотря на достигнутые договорённости по соблюдению режима «тишины», в 00 часов 20 минут боевики 2-го батальона 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ произвели выстрел из РПГ в направлении позиций наших защитников в районе н. п. Голубовское. В 00:50 последовал выстрел из ГП-25. В 1:45 боевики произвели ещё четыре выстрела из РПГ и три выстрела из АГС. В перерывах между гранатомётными выстрелами осуществлялись прострелы из стрелкового оружия со стороны противника. Стоит отметить, что все факты грубого нарушения перемирия производились украинскими боевиками после убытия из данного района БПЛА СММ ОБСЕ, осуществляющего контроль режима прекращения огня. Подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики продолжают строго соблюдать приказ о соблюдении режима прекращения огня и не поддаются на провокации со стороны противника. Читайте также: ВСУ бьют по территории ЛНР — заявление Армии Республики (+ВИДЕО) Мы убеждены, что рост огневой активности украинских боевиков напрямую связан с предоставлением им права самостоятельно принимать решение на открытие огня. Обращаю ваше внимание на то, что Министерство обороны Украины кардинально изменило текст заявления на своем официальном сайте, касающегося выполнения договорённостей, достигнутых в рамках Трёхсторонней контактной группы от 22 июля. Вероятнее всего, такое решение было принято под давлением националистических бандитских организаций, раскачивающих обстановку в стране. Националисты с радостью восприняли эту информацию, и мы в очередной раз убедились, как радикально настроенное меньшинство может управлять государством и всеми происходящими процессами в стране. Внесённые в один из ключевых пунктов договорённостей изменения украинские боевики восприняли как руководство, что наглядно и было сегодня продемонстрировано на передовой. Командование так называемой «ООС» продолжает игнорировать достигнутые Контактной группой договорённости и содействовать размещению военной техники в жилых районах населённых пунктов подконтрольной Украине, нарушая нормы гуманитарного права и подвергая опасности жизни граждан. Так, по данным нашей разведки, в зоне ответственности 93-й бригады ВСУ вблизи н. п. Боброво боевики в частном секторе разместили один БТР-60. Присутствие в жилых районах запрещенного вооружения и военной техники ВСУ также фиксируется наблюдателями Миссии ОБСЕ. Читайте также: Какая страна — такой и спецназ: украинцев шокировало десантирование ВСУ на головы купающимся (ВИДЕО) По имеющейся у нас информации, в течение этой недели в подразделениях 93-й бригады ВСУ работала комиссия штаба «ООС» по проверке укомплектованности личным составом. Результаты оказались плачевными. В частности, укомплектованность 1-го батальона 93-й бригады составляет всего 59%. Также проверяющими вскрыты факты коррупции в этом подразделении. Командир 1-го батальона наладил эффективную коррупционную схему по предоставлению подчиненным незаконных отпусков в обход запрета командира бригады Брыжинского. Для того, чтобы убыть домой на 10 суток, военнослужащему нужно заплатить комбату 5 000 гривен, на 15 суток — 10 000 гривен. Проверяющими установлено, что двое военнослужащих 1-го батальона 93-й бригады — солдат Мороз и солдат Черняк — месяц назад воспользовались предложением комбата и до сих пор не вернулись из отпусков. По договорной цене комбат смог убедить офицеров комиссии не докладывать о фактах коррупции командованию «ООС», а также указать в акте проверки укомплектованность батальона на 90% вместо имеющихся 59%. Читайте также: Уничтожение спецгруппы наёмников в ДНР: странные находки в телефоне убитого иностранца (ФОТО, ВИДЕО)

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Территория зрад

"Джокер ДНР" выложил свежеутащенный документ из 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ.На карте-схеме от 8 июня 2020-го года (свежачок) представлена территория закрепленная за в/ч А2802 и в/ч А2777. Подполковнику Аксенкину и полковнику Гнатову привет.Синим отмечена некая "Территория зрадн". Ваши версии, что там происходит? Какая именно зрада требует четкой локализации?

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Сорос призывает бунтовать Донбасс, разрушая русское единство

Перефразирую знаменитую фразу: «Перемирие не может длиться вечно, в противном случае называется это по-другому». А по-другому это будет называться МИР. Чем дольше длиться само перемирие, тем больше народ понимает, что сложного в нем ничего нет. Я недавно писал, по каким причинам перемирия не будет. Но сейчас хочу пояснить, что кроме местечковых причин украинских националистов и их олигархов, есть куда более глобальные причины.

ЛДНР – не такая великая цаца, чтобы леволиберальное крыло глобалистов уделяло нам особое внимание, но в общем плане, на самом деле Республики Донбасса играют большую роль. Эта роль куда шире самого Донбасса, она превосходит всю Украину, эта роль даже выходит за рамки России. Понимание процесса – это выбор между устойчивым миром и жизнью в перманентной гражданской войне.

Чем важны Республики? Это попытка русской цивилизации заявить о себе. В чем-то нам еще далеко до того, что мы хотим, в чем-то нет. Но основное, что раздражает противника – наше существование! Ведь если представить, что в Республиках начинается майдан, входят украинские войска и начинается зачистка русских людей украинскими националистами – это подорвет имидж России сильнее, чем всё, что можно придумать. А известно из истории: Россию нельзя сломить снаружи, ее можно сломить только изнутри.

И вот тут на сцену выходит мастодонт леволиберального глобализма Джордж Сорос! Казалось бы, где ЛДНР и где Сорос, что ему здесь нужно? Но появляются именно соросовские плакатики в социальных сетях, с призывом выйти 2 августа на площади всех городов Республик, показав недоверие к власти. Тот же самый сжатый кулак, который мы видим уже не одно десятилетие на всяческих майданах, те же самые призывы к разрушению самой институции власти. И точно такие же левые идеи, какие завез Троцкий чуть более ста лет назад на нашу Родину.

Всем, кто причисляет себя к коммунистам, давно пора разобраться и понять: под этим названием действовали троцкисты, которых Россия была нужна лишь как «хворост для костра революции», Горбачёв и Ельцин были коммунистами, и практически все лидеры нынешних украинских националистов, так или иначе относились к коммунистической партии. Да и в РФ от коммунистических лидеров ничего хорошего видно не было.

Я прекрасно помню, что такие величайшие люди, как Сталин, как Рокоссовский, Конев, Жуков, величайшие советские ученые, гении инженерных разработок, спортсмены, деятели культуры – тоже были коммунистами. Но не стоит забывать и то, что идеи Сталина были совершенно не такими, как идеи нынешних коммунистических бонз и тем более не такими, как идеи многих современных левацких движений. И нет ничего удивительного в том, что именно Сорос спонсирует эти левацкие движения, способные раскачать ситуацию среди русской цивилизации.

У русской цивилизации очень высокий запрос на справедливость, чем леволиберальное движение пользуется. Но ни разу, ни в одной стране мира, где левые либералы взяли власть, не был реализован запрос на справедливость. Мало того, в этих странах процветает то, что можно назвать либеральным фашизмом. Это когда власть меньшинства становится сильнее и важнее мнения подавляющего большинства.

В этих странах постоянно раскачивается предреволюционная ситуация. В этих странах именем закона вершится верх несправедливости. Я могу привести в пример Европу. Во Франции против того, чтобы различные извращены сочетались браком, прошел митинг, собравший порядка 700 000 человек. Это на порядок больше любого извращенческого парада. Тем не менее власти приняли закон, против которого выступило большинство населения.

Во Франции хорошо живется? Ежедневные стычки и перестрелки банд в городах, ежедневные погромы и поджоги машин, запуганное меньшинством мигрантов, большинство французов – разве это хорошо? К такому «порядку» хотят привести и Россию. При этом Сорос и его команда используют внутренние противоречия, которые обязательно есть в такой огромной стране.

Последний вариант – Хабаровск. Местные жители на митинги выходили не для того, чтобы сменить власть в РФ. Они выходили за своего последнего губернатора Фургала, которого арестовали по подозрению в совершении тяжких преступлений. У власти не было претензий к Фургалу, как к губернатору, но народ воспринял это именно так. Тут недальновидность информационной политики налицо.

Надо изначально было поговорить с хабаровцами, проявить уважение к людям. Как ни крути, а они выбирали Фургала, голосовали ЗА него, ПРОТИВ присланного от «едра» пришлого человека. И вот… арестовали выбранного и присылают пришлого. Конечно жители возмущены! И конечно, пятая колонна этим пользуется!

Я видал и «зеленый клин» в рядах митингующих. Которые, к чести хабаровцев, пинками быстро избавляются от провокаторов. Я вижу, что понаехали всяческие Шнуры, свое неинтересное мнение высказывает Джигурда, Гоша Куценко и Панин. Тут же возрастает активность британских СМИ, которые на новой волне пытаются всячески опорочить РФ, а британские спецслужбы суют свой нос туда, где и без него тесно – это я про Армяно-Азербайджанский конфликт.

Это все случайность? Просто так совпало? И совсем случайно, что за каждым этим действием видна скрюченная рука Сороса? А теперь вернемся на Донбасс, где эту руку малюют на плакатах, призывающих митинговать. И, наверное, просто случайность то, что к линии фронта подтянулись самые «правдивые» украинские СМИ, начиная от телеканала «Перший» и заканчивая всякими представителями «цензор нет», «обозреватель» и т.д.

А теперь смотрим на такую картинку: допустим, что в Луганске, Алчевске, Стаханове или Кировске 2-го августа на площадь выходят люди. Людей ведут призывами по интернету всяческие леваки, у людей с собой соросовские плакаты с кулаком, люди орут и требуют «всей правды», чтобы это ни значило. Среди людей есть провокаторы, они или зажгут что-то, или взорвут, заранее установленное устройство, или просто изобьют кого-то. А может «избитый» и сам будет провокатор?

Само собой, власти отреагируют: приедет полиция, а может и МГБ, территорию оцепят, всех присутствующих повезут на допрос. Украинские СМИ покажут, как мирный протест разгоняют, а может и лупят дубинками. Кто-то из провокаторов на камеру скажет, что люди хотят вернуться на Украину вместе с городом, «Зеленский введи войска», и все в этом духе. Далее идут провокации на линии соприкосновения.

Левацкие движения умеют разогреть толпу, умеют поднять народ на борьбу за справедливость, но самой справедливости можно дождаться только тогда, когда приходит Сталин к власти и всех этих леваков ставит к стенке. На Данный момент ни в ЛНР, ни в ДНР устроит настоящие протесты невозможно. Не потому, что всем все нравится. Общество здесь достаточно разношерстное. А потому, что все помнят, ЧЕМ именно заканчиваются протесты.

Но то, что Сорос начинает заселяться в ЛДНР – это уже факт и это не к добру! Леволиберальные глобалисты будут драться за свою власть как бешеные. Это их последний шанс, и они постараются его не упустить. Их власть может существовать только в таких реалиях, как Украина, как то, во что они превращают США и Европу. Постоянный кризис, постоянные стычки радикалов, постоянно унижение большинства меньшинством.

Я сам поклонник Сталина и его политики. Потому мне ближе монархист, который ЗА Россию, чем левак, который ЗА революцию и вакханалию в России. Сталин был государственник, а не левак. Его политика – это научно-технический прогресс, замешанный на высокой моральности всего общества. Я не верю всем этим кулакам, рвущим на картинке цепи. За ними зияет пустота, они не предлагают ничего, кроме разрушения. Мы это уже проходили, хватит!

Если кому-то очень нужно что-то разрушать – «ласкаво просымо до Украины». Если ты в России или в ЛДНР, то учись строить, и делать это терпеливо. Мне тоже кое-что не нравится в республиканской политике. Мне непонятны «международные» отношения между ДНР и ЛНР. Я понимаю, что много чиновников в Республиках привыкли управлять по-украински и на людей им чхать.

Если бы не было внутренних проблем, Сорос не смог бы влезть со своей повесткой. Но лезет он не для того, чтобы гражданам дать справедливость, а, чтобы самому остаться у власти, сидя на спинах своих сторонников. Уверен – в ЛДНР народ ничуть не хуже, чем в Хабаровске, и несмотря на то, что нам что-то может не нравиться в управлении Республиками, мы, как и хабаровчане, пинками выгоним всю эту пятую колонну.

А властям в Донецке и Луганске желаю проявить мудрость: Республики ждут попытки дестабилизации, как со стороны левацких прихлебателей Сороса, так и со стороны ВСУ.

Сергей Лебедев

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