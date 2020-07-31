Реальный расклад может оказаться шокирующим — новые подробности о задержанных российских «бойцах ЧВК»

Известный военкор Семён Пегов в своём авторском Telegram-канале WarGonzo продолжает сообщать важную информацию о ситуации с задержанием российских «бойцов ЧВК» в Белоруссии.

«Как стало известно проекту wargonzo от бывших коллег арестованных в РБ россиян, организация, на которую они работали, специализировалась на охранной деятельности промышленных объектов в Судане и Венесуэле.

В случае африканской страны — речь шла о золотых приисках, в случае латинской — о нефтяных месторождениях.

Примечателен и другой факт — сотрудники белорусских спецподразделений также регулярно летали «в отпуск» в оба этих государства. Чем занимались и на кого работали белорусские спецназовцы в экзотических странах — проект wargonzo расскажет вам в ближайшее время.

Наш аналитический отдел прямо сейчас проверяет факты, полученные на этот счёт от источников в белорусских силовых структурах (мы уже говорили, что порядочные офицеры там ещё остались).

Скажем только, что реальный расклад действительно может оказаться шокирующим для всех политических игроков, вовлечённых в эту провокационную спецоперацию.

Венесуэла же как наиболее вероятный пункт назначения рассматривается в том числе и в связи с серьёзно обострившейся там ситуацией на границе с Колумбией.

UPD. Добавим, что ещё один источник, связанный с задержанными, подтвердил, что парни ждали отправки именно в Венесуэлу», — сказано в сообщении Telegram-канала проекта.

Эксперты отмечают, что вся всплывающая информация со скандальным задержанием россиян белорусскими спецслужбами позволяет рассмотреть американский след в происходящем.

«Интересы США в белорусском инциденте с россиянами становится всё более яснее. Команда Семёна Пегова добывает новые и новые подробности, которые проливают свет правды на заказчиков этой провокации», — пишет военный эксперт Алексей Леонков.

Военный корреспондент Александр Коц в свою очередь добавил также очередное наблюдение по американскому следу.

«Вот, кстати, ещё в копилку совпадений: за два дня до задержания россиян в Белоруссии в Минск приехал временный поверенный в делах США Джефри Джук. Он будет возглавлять американскую дипмиссию, пока в Минск не приедет посол США», — написал Коц в своём Telegram-канале.

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