Реальный расклад может оказаться шокирующим — новые подробности о задержанных российских «бойцах ЧВК»
Известный военкор Семён Пегов в своём авторском Telegram-канале WarGonzo продолжает сообщать важную информацию о ситуации с задержанием российских «бойцов ЧВК» в Белоруссии.
«Как стало известно проекту wargonzo от бывших коллег арестованных в РБ россиян, организация, на которую они работали, специализировалась на охранной деятельности промышленных объектов в Судане и Венесуэле.
В случае африканской страны — речь шла о золотых приисках, в случае латинской — о нефтяных месторождениях.
Примечателен и другой факт — сотрудники белорусских спецподразделений также регулярно летали «в отпуск» в оба этих государства. Чем занимались и на кого работали белорусские спецназовцы в экзотических странах — проект wargonzo расскажет вам в ближайшее время.
Наш аналитический отдел прямо сейчас проверяет факты, полученные на этот счёт от источников в белорусских силовых структурах (мы уже говорили, что порядочные офицеры там ещё остались).
Скажем только, что реальный расклад действительно может оказаться шокирующим для всех политических игроков, вовлечённых в эту провокационную спецоперацию.
Венесуэла же как наиболее вероятный пункт назначения рассматривается в том числе и в связи с серьёзно обострившейся там ситуацией на границе с Колумбией.
UPD. Добавим, что ещё один источник, связанный с задержанными, подтвердил, что парни ждали отправки именно в Венесуэлу», — сказано в сообщении Telegram-канала проекта.
Эксперты отмечают, что вся всплывающая информация со скандальным задержанием россиян белорусскими спецслужбами позволяет рассмотреть американский след в происходящем.
«Интересы США в белорусском инциденте с россиянами становится всё более яснее. Команда Семёна Пегова добывает новые и новые подробности, которые проливают свет правды на заказчиков этой провокации», — пишет военный эксперт Алексей Леонков.
Военный корреспондент Александр Коц в свою очередь добавил также очередное наблюдение по американскому следу.
«Вот, кстати, ещё в копилку совпадений: за два дня до задержания россиян в Белоруссии в Минск приехал временный поверенный в делах США Джефри Джук. Он будет возглавлять американскую дипмиссию, пока в Минск не приедет посол США», — написал Коц в своём Telegram-канале.
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Источник: https://rusvesna.su/news/1596205246
Генпрокуратура Украины запросила арест 28 задержанных в Белоруссии россиян по «подозрению в участии в террористической организации» и попросила выдать их украинской стороне.
«28 лицам, из которых девять – граждане Украины, объявлено о подозрении по факту участия в террористической организации (ст. 258-3 УК Украины).
Америка и рептилоиды.
Коц не врёт ))
«МИД РБ направил соответствующую ноту российской стороне с просьбой прояснить ситуацию и уточнить, действительно ли изменён порядок пересечения границы», — приводит TUT.by слова официального представителя белорусского дипломатического ведомства Анатолия Глаза.
Отмечается, что на российско-белорусской границе на трассе Е30/М1 образовались очереди из легковых и грузовых автомобилей. ФСБ тщательно проверяет документы белорусов.”