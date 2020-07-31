Противоречивые показания

Продолжаем следить за развитием дела с ЧВК в Белоруссии.Следственный Комитет Белоруссии заявил, что провел допрос задержанных в присутствии защиты.По итогам допроса акцент был сделан на противоречиях в показаниях.Странная разноголосица, как с точки зрения версии о работе на ПНС Ливии, так и с точки зрения организации массовых беспорядков в Белоруссии. Если у них была легенда, то по идее, все должны были рассказывать одну и туже заранее подготовленную версию или же если они все ехали работать в Ливию по контракту с ННК ПНС Ливии, то они должны были указывать на маршрут через Турцию, о котором согласно заявлению СК Белоруссии заявила только половина допрошенных. В общем, очень странная история.Правда пока же нет ни слова о том, что же они планировали делать на территории Белоруссии. Про подготовку терактов, в чем их первоначально обвиняли, судя из заявлений белорусских органов, речь уже не идет.* * *Военкор Пегов пишет, что вместе с ЧВКшниками в "жаркие страны" летали и спецы из Белоруссии и обещает в ближайшее время выложить подробности на тему.Интересно, белорусы там по частной линии или по межгосударственной летали? В общем, подождем пока фактических подробностей.* * *Прочее.Несмотря на заявления Украины, что она будет добиваться выдачи части задержанных (сейчас она собирается готовить документы с требованием передать ей 28 из 33 задержанных), официально вопрос выдачи между Украиной и Белоруссией не обсуждался.Посол РФ в Белоруссии заявил, что уже сегодня представители российского МИД будут допущены к задержанным, которых перевели в более комфортное "пенитенциарное заведение" в пригороде Минска. Власти Белоруссии обещали обеспечить доступ до конца дня.Также посол заявил, что надеется, что ситуация в скором времени разрешится и она не должна повлиять на российско-белорусские отношения и что Россия будет добиваться полного снятия всех обвинений.В качестве кнута, сегодня прозрачно намекнули на проблемы с границей, когда на границе начали переписывать паспортные данные у белорусских граждан, после чего там возникла пробка. Такое себе предупреждение о последствиях, если Батька полезет в бутулыку с ЧВКшниками.Оппозиция Белоруссии продолжает заявлять, что Батька устроил задержание ЧВК, чтобы отвлечь общество от выборов или же привязать ЧВК к Тихановской, которая будет его главной соперницей на выборах. Связи с ЧВК или задержанным ранее политтехнологом Собчак в штабе Тихановской отрицают.В целом, версия, что ЧВК наняла Тихановская и ее окружение выглядит ну совсем уж малоубедительной.Плюс о приехавшем недавно в Минск американском "дипломате".

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6062834.html