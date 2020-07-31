Открытым текстом 31.07.2020

Russians did it

Соединённые Государства Америки, наконец, нашли причину всех своих неудач. От погромов до числа жертв коронавируса. Всё это уже не провал их политики, не последствия мирового кризиса, зародившегося, кстати, в финансовой системе СГА. Не патологическая жадность банкиров и биржевиков виновна в том, что мир с космической скоростью летит в тартарары. А пара невзрачных полковников ГРУ, разъезжающих от Солсбери до Портленда!

Газета «New York Times» и агентство «Associated Press» со ссылкой на неназванные источники в какой-то из разведок СГА сообщили, что двое бывших сотрудников ГРУ распространяли в СГА фейки о коронавирусе с помощью трёх почти никем не читаемых сайтов и тем самым довели СГА до высшей точки эпидемии.

Не Трамп, смеявшийся над пандемией, пока в Нью-Йорке не стали умирать сотни ежедневно… не здравонехранение СГА, проворонившее эпидемию и требующее с каждого излечившегося сотни тысяч долларов (наши либероидные министры чуть не скопировали этот беспорядок)… А двое ГРУшников — отныне виновники всех американских трагедий. И самое прекрасное — что многие, увидев названия уважаемых в прошлом публикаторов, не усомнятся в предложенном бреде. Открытым текстом прошу оценить арифметику. С этих сообщений на трёх сайтах сделано меньше сотни копий. Оригиналы и копии прочтены несколько тысяч раз. И этого, по словам авторитетных журналистов, хватило, чтобы вывихнуть мозги трёхсотмиллионной стране! Хорошенького же мнения сторонники Демократической партии о своих согражданах. Зато мы в СГА всемогуЧие и вездесуЧие.

Главный поверенный в делах — то есть генеральный прокурор и министр юстиции СГА в одном флаконе — Барр заявил, что нужно уже сейчас признать попытки манипуляций Российской Федерации на ещё предстоящих третьего ноября президентских и парламентских выборах.

Выборы, повторю, в ноябре. А Петров и Боширов уже всё испортили… Открытым текстом объясняю: Трампа хотят свалить даже ценой разрушения всех структур государства. Уже явно погибла пресса, а вместе с ней и просто логика. Всё это, без сомнения, ведёт СГА к гибели. Воистину, победа любой ценой бывает похуже поражения.

Не бежится — бей по ногам тех, кто впереди

Президент Трамп заявил, что не подпишет закон о военной части бюджета СГА, если там останутся предложенные палатой представителей, где большинство составляют демократы, средства на переименование военных баз, названных в честь генералов Юга времён Гражданской войны, или не будет денег на вывод части войск СГА из Афганистана и Германии.

Открытым текстом утверждаю: в СГА уверены, что только они вправе применять силу. Присутствие остальных военных на планете их здорово раздражает. Эту веру им подарили мы сами, когда при развале СССР пустили их спецов на наши заводы следить за конверсией и разоружением, когда Ельцин закончил речь в конгрессе СГА словами “Боже, храни Америку”.

Всё это там истолковали однозначно: русские капитулировали — значит, можно и с ними, и со всеми остальными делать, что хочешь. Кстати, по санкциям и средствам на гибридную войну против нас, неожиданно для них не собирающихся капитулировать, у демократов и республиканцев споров не возникает.

Из 740,5 миллиардов военных долларов 3,8 миллиарда пойдёт на программу “Европейская инициатива сдерживания”, направленную на “сдерживание России”. Вдобавок проект предписывает правительству ужесточить санкции против вторых очередей российских газопроводов “Северный поток” и “Турецкий поток” — якобы для защиты энергетической безопасности Европы.

Открытым текстом объясняю тем либероидам, кто уверяет, что стоит нам вновь поклониться СГА — и всё станет, как при Ельцине: нефть в обмен на удовольствия. Не станет. Ради мировой монополии не жаль ни денег, ни союзников. Без дешёвого газа из России энергоёмкая промышленность Европейского Союза станет неконкурентоспособной. Потому СГА и перекрывают наши трубы для ЕС. Что символично, в военном бюджете.

Всё по Марксу: выбраться из нынешней Второй Великой депрессии можно либо всем вместе, либо через войну. Что-то мне подсказывает, что договориться с нынешней элитой СГА мало у кого получится…

Источник: https://vassermans.ru/otkrytym-tekstom/otkrytym-tekstom-31-07-2020/