«Оптом дешевле» (1950) или Так вот ты какая, Америка!

Есть отличный советский фильм «Однажды двадцать лет спустя» — настоящий гимн материнству, родительству, многодетности. А вот его голливудский аналог «Оптом дешевле» 2003 года с замечательным актером Стивом Мартином (ради которого обычно и смотрят картину) мне откровенно не понравился. Тем удивительней было посмотреть первый фильм «Оптом дешевле» 1950 года. Он совершенно меняет представление об Америке. Да и Америка в фильме, конечно, другая – та самая, которая была нашим союзником в войне. И после просмотра фильма веришь, что эти парни могли воевать, и гордишься, что они были нашими союзниками. Но обо всем по порядку.

Советский фильм «Однажды двадцать лет спустя» – это, безусловно, шедевр, к которому претензий быть не может. Все в нем уместно, показана и радость большой семьи, и трудности, и романтика. Все как положено – и смех, и слезы, и любовь. И недоумение окружающих (одноклассников главной героини) её жизненным выбором, которое сменяют признание и восхищение. Уверен, что этот фильм многих подвиг к созданию большой многодетной семьи и поддержал в сложные моменты.

«Оптом дешевле» 2003 года

В противоположность этому после просмотра комедии «Оптом дешевле» 2003 года желания заводить детей не возникает. И это, уверен, так и задумывалось. С 1970 года, когда Римский клуб впервые представил доклад, в котором все беды цивилизации стали объяснять избыточным населением Земли, эта тема стала основной в голливудской продукции, порождая порой такие одиозные явления, как сериал «Утопия». В сериале некая тайная организация стремится (бескорыстно, самоотверженно и беспощадно) решить проблему перенаселения с помощью боевых вирусов и вакцин. В комедии «Оптом дешевле» до этого не доходит, но никакой радости дети не приносят. Да и единой семьи как таковой нет.

Это не только мое мнение. Приведу фрагменты рецензий с Кинопоиска. Сразу отмечу, что не совсем типичных, восторженных отзывов больше, но они о том, что «есть над чем поржать». А здесь – попытка осмысления содержания.

«Эм… Примерно до середины «Оптом дешевле» меня вполне устраивал! Честно сказать, я вообще стала его смотреть из-за любимого актера, потом весьма даже втянулась…ненадолго. Досматривала только из принципа «всегда завершай начатое». Типичная американская история про семейные ценности и жертвенность во имя чего-то. Идиллическая провинциальная семья нехотя перебирается в город, встречает там кучу неприятностей, дети приобретают массу комплексов и все вместе становятся несчастны только потому, что мама с папой единственный раз в жизни сделали попытку вырваться из замкнутого круга и реализоваться как личности! Супружеская пара положила себя на алтарь воспитания своих 12-ти детей, потакая им во всем, и скрипя зубами сводила концы с концами во всеми любимом «домике в деревне». Вот только вместо Семьи (да-да с большой буквы «С»!) они получили 11 эгоистичных самовлюбленных неуправляемых отпрысков, Нора, пожалуй, является здесь исключением. 11 ярких примеров попустительства со стороны родителей. Чарли и Лорейн — уже достаточно взросленькие детишки, могли бы приличия ради и подсобить в приучении остальной детской оравы ко «взрослой жизни», а не только смотреться в зеркало, укорять отца в неспособности нормализовать жизнь и жаловаться на плохих мальчиков из школы, которые житья не дают просто деревенскому парню! Типичные жертвы ситуации с полным отсутствием желания в ней разбираться и хоть как-то решать. Сара — первая на прием к детскому школьному психологу! Марк (рыжий с лягушкой) — ребенок, чувствующий себя обделенным любовью и заботой. Неплохо бы просто с ним поговорить, рассказав мудрую старую поговорку «в большой семье клювом не щелкают» и постараться занять хоть чем-нибудь, попросить помощи по дому или еще где, чтобы он просто почувствовал себя нужным! В общем, все детишки решили, что нет на свете ничего важнее их собственного (каждого поодиночке) счастья, прикрывая всё это словом «семья», общей массой навалились, наступили на горло мечтам своих родителей и попрыгали на их (мечт) бездыханных телах! А родители еще потом облили эти тела бензином и подожгли, чтоб уж наверняка! Браво! Никакой взаимопомощи (пардон, единственный её проблеск был, когда Рыжего искали), никакого уважения к чувствам и просьбам других людей… Отличная американская семья — просто эталон!»

«12 эгоистов или идеальная семья Мое знакомство с фильмом началось со второй части, которая была относительно милой и хорошей комедией про взаимоотношения в семье и между семьями. Посмотрев такой фильм мне стало интересно и решил посмотреть первую его часть и тут… Я не узнал семью. 12 детей и все, абсолютно все дети эгоисты . Старшие которые думают только о своих проблемах и даже не думают помочь о доме. Высказывание из разряда — это моя жизнь и только моя. Почти все дети в этом фильме считают, что смысл их жизни разрушить все что они видят, и им все равно и друг на друга, точнее они поделены на группки. Обзывать младшего брата подкидышем это норма для этой семьи. Что старшие дети лелеют только себя это норма для этой семьи и им всем все равно что родители на них и так пропахали все жизнь. Лично для меня главным бредом является то что мать данного семейства эгоистов написала книгу о том, как воспитывать детей. Отдельное слово можно сказать и о главе семействе или в данном случае просто папе, ибо главой его называть язык не поворачивается, весь фильм он разводит суету ради суеты и такое впечатление что этих детей он видит в первый раз. Про саму комедийную часть, улыбнулся от силы раза три за весь фильм. Может это фильм и про идеальную семью или просто хорошую, может это и комедия, но я этого не заметил».

«Оптом дешевле» 1950 года

В общем-то, в рецензиях все сказано, поэтому я просто перейду к фильму «Оптом дешевле» 1950 года. За исключением большой семьи с 12 детьми, у сюжетов фильмов нет ничего общего. Первичный фильм воспринимают как комедию скорее из-за влияния картины 2003 года, где постарались высмеять семейные ценности, а может и нивелировать влияние исходной картины. А фильм-то серьезный. Фильм о системе образования. Это своего рода «Педагогическая поэма» Америки. Не случайно слоган картины: «Он — новый отец своей страны!»

Экстравагантный отец семейства – не выдуманный персонаж, а известный американский инженер Фрэнк Банкер Гилбрет, один из основоположников современной науки об организации труда и управления, соратник, а впоследствии оппонент знаменитого Фредерика Тейлора, основателя печально известной системы тейлоризма. При одинаковой склонности к научному подходу в организации производства их разногласия носили фундаментальный, нравственный характер. Тейлор ставил задачей увеличении прибыли владельцев предприятий и ничто другое его не интересовало. Гилбрет делал акцент на комплексность программы по улучшению условий труда рабочего, которая делает работника более ценным и компетентным с точки зрения менеджмента предприятия. Гилбрет надеялся, что рабочие воспримут предлагаемый им метод с большим энтузиазмом, чем исходный тейлоровский метод, поскольку он направлен не на повышение скорости выполнения операции, а на увеличение производительности путём более эффективного использования времени. В.И. Ленин законспектировал работу Гилбрета «Изучение движений с точки зрения прироста национального богатства» (1915), отметив, что рекомендуемые им методы организации труда – прекрасный образец технического прогресса при переходе от капитализма к социализму.

Фильм «Оптом дешевле» 1950 года – экранизация книги воспоминаний «Оптом дешевле», написанной со свойственным семье юмором детьми инженера Фрэнком Гилбретом-младшим и Эрнестиной Гилбрет-Кэри, ставших известными писателями. Книга и фильм повествуют о том, как методы научной организации труда (а точнее – жизни) находят применение в семье, в воспитании детей, в хозяйстве.

Снова обратимся к Кинопоиску. Зрители, может, и не копали глубоко историю произведения, но непосредственное восприятие их рецензии отражают. Я приведу их целиком, чтобы не потерять множества важных нюансов.

«Фрэнк Гилберт — Отец с большой буквы Первоначальное впечатление, которое складывается после первых десяти-пятнадцати минут просмотра этой картины, говорит о том, что жанр её — комедия семейного типа с элементами мелодрамы. Но пока развивается картина, то становится понятным, что мораль её гораздо глубже, нежели однотипные комедии этого жанра, снимаемые в последнее время. Это как раз тот случай, когда проблема «отцов и детей» выпирает наружу: взросление, становление, желание большей свободы принимается со стороны родителей, особенно властного отца, как вызов всем устоявшимся правилам поведения. На такие поблажки родители пуританских взглядов на жизнь не в состоянии пойти, они даже не представляют того, что их воспитание вызывает уже у повзрослевших дочерей критический порыв, который вот-вот накроет семейство шумом скандалов и выяснения отношений. Но когда приходит финал ленты, то понимаешь, что несмотря ни на что дети любят родителей всей душой, как и родители детей». «Чисто отцовское семейство Я ещё не смотрел римейк этой картины со Стивом Мартином в главной роли, но по рассказам смотревших получалось, что «Оптом дешевле» — это комедия из комедий. Любопытство же подкупило глянуть старый вариант, снятый в год рождения моей матери. Фильм частично обманул возлагавшиеся на него ожидания. Комедии здесь очень немного. Мы становимся свидетелями обычных будней огромного семейства, подвластного патриархальной диктатуре. Изначально толпа состоит из одиннадцати отпрысков, у которых есть папуля с замашками генерала и любящая его мать-героиня всего «стада». Работает он экспертом по эффективности (поди разбери что к чему) и проводит с детьми семейные собрания. Потом приводится несколько случаев из их истории, призванные вроде бы быть смешными, но кроме забавности мы не получаем ничего. Рождается двенадцатый ребёнок, но это, собственно, и не играет значительной роли. Конец фильма вообще трагичен и не вяжется с общей атмосферой, не предвещавшей ничего плохого. В общем, перед вами бытовая драма с элементами комедии о том, как важно, чтобы у большого семейства был отец. Семейный фильм на один вечер. Неплохой образец кино 50-х годов. И только».

Начнем с финала. Зрители просто не знали и не поняли, что фильм – практически документальный, это биография. В биографиях не бывает чего-то, «не вяжущегося с общей атмосферой», в жизни все логично и закономерно, просто не всегда мы понимаем это. Что касается художественного восприятия книги и фильма, то смерть главы семейства в финале оправдана и имеет смысл именно при рассмотрении фильма не как комедии, а как своего рода «педагогической поэмы». Финал показывает результат системы воспитания, созданной мощным инженерным умом и любящим сердцем. И в финале мы видим настоящих людей, которые с достоинством принимают удар судьбы и могут продолжить дело мужа и образ мысли отца. И мать оказывается не просто домохозяйкой, а настоящей соратницей своего супруга, и дети проявляют характер и самостоятельность, готовность совместно решать трудные задачи.

А теперь посмотрим, что же это за система и в каких реалиях она выполнила свою роль. Смысл этой системы не сумели понять авторы обоих отзывов – видимо, как раз потому, то не знали ни предыстории, ни последующих событий. Эта система строится, во-первых, на интенсификации процессов образования и воспитания. Когда Фрэнк Гилбрет впервые приводит детей в новую школу, он требует их записать в классы на 2-3 года выше положенного по возрасту, что дети тут же подтверждают своими знаниями. Авторы рецензий говорят о «патриархальной диктатуре», но на самом деле семья для своего времени (время действия – 1924) невероятно демократична. И во многом сегодняшние демократические традиции в семье и школе – наследие именно этой семьи, их книг и фильмов. Потому, что подобные отношения «отцов и детей» в те времена были в прямом смысле немыслимы. Их могли описывать авторы утопий, а Гилбрет их реализовал в своей жизни, в своей семье. Это был настоящий педагогический экстремизм. Эпизоды совещания родителей и детей по сущностным вопросам жизни семьи должны были у читателей книги и зрителей фильма вызывать эффект разорвавшейся бомбы.

Упреки в патриархальности идут во многом из-за эпизодов с купальниками и молодежными вечеринками. Но мы должны отдавать себе отчет о традициях того времени. И с учетом этого фона родители Гилбреты уже не покажутся чересчур строгими. Что подтверждается и тем, что в итоге бунтующей дочери объяснил правоту её отца на этой самой вечеринке её молодой человек (еще раз напомню, что это не художественный прием авторов, а часть документального повествования). Он честно рассказал девушке как мужчины разделяют девушек для развлечений и для серьезных отношений. И выразил благодарность её отцу за надлежащее воспитание. (И это не удивительно. Молодые люди пусть сами не участвовали в Первой мировой, но, разумеется, выросли на рассказах фронтовиков. Это было крепкое поколение). А сам отец на вечеринке пользовался вниманием молодежи обоего пола и не ударил в грязь лицом (это же Гилбрет!), умея и поддержать беседу на различные темы, и поплясать с молодежью. (в скобках отмечу – именно это, возможно, привело к сердечному приступу в совокупности с наркозом, полученным несколько ранее при операции).

Все детали педагогической системы Гилбрета я в статье не раскрою. Наверно, их можно выявить, посмотрев фильм, а еще лучше – прочитав книгу. Я отмечу только вот что – в книге показана настоящая Америка, великая Америка, те люди, которые сделали её великой. Это Америка строителей небоскребов, создателей автомобилей, замечательной литературы и –да! – кинематографа. Это страна созидателей. Страна Форда и Хемингуэя, Кеннеди и Мартина Лютера Кинга.

И это та Америка, которую хотят скрыть. От нас. Но в первую очередь – от сегодняшних американцев. Потому, что есть и другая Америка – страна банкиров, гангстеров, политиканов, военщины. Страна паразитов. И они очень хотят отвлечь внимание от первой Америки, хотят заместить её собой.

Именно для этого снимают ремейки старых фильмов. Именно для этого снят ремейк-фарс «Оптом дешевле» 2003 года.

Чем отличается ремейк от оригинала?

Давайте посмотрим, что переделано в фильме, чтобы распознать, в какую именно сторону нас хотят увести.

Профессия. В оригинале главный герой – инженер, ученый, занятый перспективными производственными проблемами. Человек, устремленный в будущее. Человек будущего. Его жена является его соратницей, способной продолжить общее дело на том же уровне. В ремейке он – тренер футбольной команды, она – писатель. Сфера услуг, шоу, фабрика иллюзий. Мастерство. В оригинале главный герой – профессионал высокой квалификации, успешный по меркам того общества. Он один содержит семью с 12 детьми. При этом успевает уделять им всем время и пользуется их уважением и любовью. Жена его достойна во всем. Ремейк – родители маргиналы и неудачники, которым выпал единственный шанс изменить свою жизнь, но даже им они не сумели воспользоваться. Дети. Оригинал – дети учатся, опережая программу. Участвуют в семейных советах вместе со взрослыми, принимая решения и участвуя в их воплощении. В ремейке – дети эгоисты, избалованные родительским попустительством, не способные ни к учебе, ни к самоуправлению. Воспитание и образование. В оригинале представлена авторская, новаторская система воспитания и образования, передовая для своего времени и до сих пор сохраняющая актуальность. В ремейке система воспитания отсутствует, родители полностью беспомощны в качестве воспитателей. Вследствие чего рушится и процесс образования даже на школьном уровне. Юмор. Оригинал – юмор таков, какой имеет место в жизни. Ни перебор, ни недобор. Юмор возникает из характера главного героя, из его новаторского отношения к любому делу, что контрастирует с инертностью окружающих. Ремейк – сплошная буффонада из достаточно низкопробного юмора Голливуда XXI века с падениями в рвотные массы и пр. Драма и трагедия. Оригинал – отражает реальные процессы развития общества в США в 20-е годы прошлого века. Соответственно, переживания героев жизненны. Драматизм естественен. И даже трагедия смерти не выпадает из этой естественности. Ремейк – все поставлено на службу буффонаде. Поэтому драматизм во многом искусственный, придуманный (собственно, так оно и есть). Трагедия и катарсис заменены хэппи-эндом. Нравственность. Оригинал – поскольку фильм на документальной основе, то герои не выпадают из своего времени, хотя взрослые и дети смотрят на него с позиций своего возраста и жизненного опыта, но они образуют целостное общество, где нет непроходимой пропасти между поколениями. Ремейк – пропасть между поколениями налицо хотя бы уже потому, что никто из детей не решится встать на путь своих многодетных родителей после опыта жизни в коллективе эгоистов. Да и у зрителей такого желания не возникнет.

Как видите, направленность изменений очевидна – разрушение институтов семьи, образования, самоуправления. Насаждение бездумного потребительства и хохмачества.

Вопрос в том – удалось ли авторам этой тенденции направить в этом направлении нашу жизнь, жизнь нашего общества?

А теперь, если мне удалось вас заинтересовать, посмотрите фильм «Оптом дешевле» — оригинальную версию 1950 года.

Источник: https://whatisgood.ru/tv/films/optom-deshevle-1950/