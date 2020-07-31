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О леваках – паясничающих раздолбаях, политических клоунах и охвостье буржуазной политики

10:04. 31 июля 2020 65 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Если отбросить реверансы марксизму, то критика леваков вполне резонна.

Вообще-то подобной критикой должен бы заниматься Зюганов с соратниками. Вот только не делает он этого – никакой реальной, подчеркнём, реальной работы по осмыслению исторической роли СССР, по анализу его ошибок и причин развала, по пропаганде коммунистических идеалов реального развития каждого человека общества…

Впрочем, какие у Зюганова соратники? Так, подельники…

*

Демократизм как приманка для политически незрелых
Составить данную реплику меня побудило то, с каким преклонением в левацких группах превозносится организационный принцип демократизма (как в принятии решений, так и в условиях вхождения в политическую организацию).

Хотя в критике демократии на сегодняшний день трудно сказать что-то принципиально новое: порочность демократии как популистского обращения к большинству, спекуляции на массовости — что в буржуазной, что в социалистической политике — доходчиво объясняли и классики марксизма, и коммунисты журнала «Прорыв» и газеты «Прорывист».

Но раз уж для нынешних социалистов-демократов позиция классиков не всегда авторитетна, то должна же их собственная политическая практика пробудить в них хотя бы элементарный «здравый смысл»!

Ведь куда ни ткни в левацкой деятельности, всюду результаты священного для леваков демократизма выходят одни и те же: организации рано или поздно раскалываются, а пролетарии, которым леваки помогают бороться за различные рыночные требования, после очередного мало-мальски удачного договора с капиталистами шлют леваков куда подальше.

Как правило, в основном базарные склоки между пролетариями и капиталистами происходят из-за зарплаты и условий труда, из чего нетрудно бы догадаться, что пролетариев в принципе устраивает существующий, капиталистический, порядок вещей, и недаром одной из самых распространённых у обывателей фраз, наряду, пожалуй, с «лишь бы не было войны», является фраза «лишь бы платили».

Но нет, леваки с упорством ишака продолжают набивать шишки об одни и те же грабли, но стоят на своём.


Ввиду вульгарного понимания истории, представления, что объективный фактор истории автоматически порождает субъективный, леваки не осознают, что экономическая борьба имеет при капитализме чисто буржуазную природу, а при социализме экономическое развитие может осуществляться исключительно при условии политического развития, развития обществоведческих наук, развития марксизма и развитие это лежит не иначе как через наличие и дальнейшую подготовку соответствующих руководящих кадров.

То есть субъективный, человеческий фактор становится в революционную эпоху главенствующим. Это, конечно, приводит в недоумение леваков, заучивших, что бытие определяет сознание. Но стоило бы догадаться, что бытие определяет сознание, пока общество в плане научного познания ещё находится в спячке, пока оно бьётся в бреду классовой борьбы, в шатаниях невежества, пока философы различным выгодным эксплуататорским классам образом лишь объясняют мир. Но разве можно то же сказать об обществе, основанном на научном познании?

Тут ситуация изменяется принципиально — сознание, являясь предельно адекватным отражением бытия, впервые полноценно выступает как преобразующая его сила, сознание определяет прежде всего одну из важнейших сфер общественного бытия — производственные отношения. Речь, как видно, ничуть не идёт о том, что сознание якобы заменяет бытие, занимает его место с точки зрения вопроса о первичности. И только недоумок или спекулянт-начётник может нашу позицию обвинить в идеализме.

Итак, демократизм в левых группах и организациях базируется на вульгарном понимании объективных факторов и стал почти религией. Шутка ли, но ведь терпеливое ожидание толковых результатов от решения, принятого голосованием, может подкрепляться не чем иным, как верой. Эдакая игра в рулетку — а вдруг выпадет счастливое число?

Отличительной чертой таких организаций является особое отношение к личному мнению — его уважают, принимают, учитывают при голосованиях. Это с первых шагов политической жизни сразу же развращает, сбивает с пути молодых людей, идущих в революционную политику, возгласы о демократии сеют в их умах иллюзии о том, что коммунизм можно строить, решительно не порвав со всеми формами субъективизма, пресловутого «свободомыслия»; иллюзии эти потом разрастаются густыми всходами оппортунизма.

Поэтому приходится не один раз объяснять и повторять, почему коммунизм и демократия несовместимы.

Наука требует от человека адекватного отражения бытия. Такого отражения, которое бы в понятиях соответствовало самому бытию. Нетрудно догадаться, что практика есть критерий истины ровно так же, как и истина является критерием успешной практики. Но леваки не сосредотачивают свои силы и ум именно на успешной практике, им хоть какая, лишь бы была.

Также нетрудно догадаться, что путь к коммунизму, следовательно, лежит не иначе как через интеллектуальную борьбу, борьбу на теоретическом поприще.

Любители всяких демократий — «народной», «реальной», «прямой» и т.д. — с искренним изумлением и последующим недовольством открывают для себя, что коммунизм — не абстрактное «царство свободы», а общественная наука со своим понятийным аппаратом и системой истин, что некомпетентные в этой науке люди по определению не способны контролировать компетентных.

Хотелось бы поэтому предупредить всех новичков, интересующихся коммунизмом, попросить их не поддаваться на дешёвую приманку под названием «демократия».

Любителям же позаявлять о социалистической демократии можно сказать, что демократизм на пути к коммунизму состоял в том, что перед обществом снимались все преграды для получения образования и, в свою очередь, участия в управлении, руководстве. Снимались социальные и имущественные цензы. Только и всего. Только в этом и состоит момент демократии при социализме, а вовсе не в том, что любому дураку дают «порулить». Естественно, за ученической партой, за студенческой скамьёй, за руководительским столом ни о каком демократизме речи быть не может.

Попробуйте сунуться со своим независимым личным мнением, «свободомыслием» в любую другую область общественной деятельности, в любую другую науку: вас и на порог не пустят. Да что далеко ходить за примером, даже на заводе обожаемый леваками рабочий к оборудованию без надлежащих знаний и подготовки не подойдёт, а если подойдёт, то получит разнос от мастера.

Но леваки, признавая за отдельным человеком компетентность и право руководства в иных научных областях, с ужасом отвергают это в марксисткой науке, апеллируя к обывательскому аргументу, что «все люди разные», — как будто разность в сознательности, в понимании реальности может как-то влиять на истину и объективную необходимость.

Так, например, в принципиальном вопросе о троцкизме леваки, как чёрт ладана боящиеся прямых вопросов, прибегают к чисто шулерскому приёмчику, говоря, что спор о Сталине и Троцком неактуален и некорректен, так как они всего лишь исторические фигуры.

Вот так — «всего лишь» исторические фигуры, которые имели противоположные друг другу политические позиции, зафиксированные в литературных работах и официальных документах; которые имели каждый своих сторонников по всему свету; которые осуществляли политическую практику, дававшую конкретные исторические результаты.

И всё это для леваков лишь ветер истории! Что же, тогда, видимо, и борьба Ленина, Маркса со своими оппонентами — тоже вопросы не принципиальные, а так, не имеющие значения декорации, представляющие интерес разве только для реконструкторов?

Очумевший от эксплуатации обыватель, левея, маскирует под революционной фразой своё мелкобуржуазное сознание, примеряя к коммунизму такие приблуды, как «рабочий контроль», «коллективный разум», голосования, парламентаризм и прочие игрушки анархической стихии.

Левое болото, погрязшее в бесконечном штамповании бессмысленных видеороликов и мемов, в сборах и дележе донатов, объединениях и расколах, ни для одного серьёзного рабочего (ведь рабочий — это, наряду с демократией, ещё один идол леваков) не представляет ни толики интереса.

Серьёзный рабочий, занимающийся самообразованием, ищущий авторитетных, толковых коммунистов, ведущих научную работу, за которыми не стыдно будет пойти, серьёзный рабочий, который и без того по уши в проблемах, обременённый долгами и содержанием семьи, не пойдёт за леваками — за этими вечно прикалывающимися, хохмящими, паясничающими раздолбаями, политическими клоунами и охвостьем буржуазной политики.


С. Сергеев


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Источник.
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Источник: https://ss69100.livejournal.com/5139979.html

Метки: демократы, зюганов, капитализм, коммунизм, левые, марксизм, общество, партия, политика, сознание, социализм, человек

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