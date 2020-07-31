Новости Украины и Новороссии 31 июля 2020

Белоруссия передала Украине список россиян, задержанных в ходе скандальной спецоперации в минском санатории.

Киев собирался проверять их на предмет участия в боевых действиях на Донбассе.

Об этом только что заявил на брифинге глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Список задержанных Белоруссией граждан мы получили, и МИД Белоруссии обратился к нам с просьбой передать указанный документ компетентным органам Украины для проверки на предмет совершения указанными лицами преступлений в нашем государстве и участия в военных действиях», — заявил Кулеба.

«Относительно количества граждан Украины, то я могу сейчас сказать точно, что их не семеро», — уточнил украинский министр, добавив, что правоохранители проверят всех задержанных на предмет наличия гражданства «незалежной».

Кулеба пояснил, что украинское законодательство не позволяет иметь второе гражданство и все, у кого есть украинский паспорт, автоматически являются гражданами Украины.

По его словам, власти Белоруссии не предъявляли никаких претензий в адрес Украины в связи с задержанием лиц, имеющих в том числе украинские паспорта.

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