Новости Украины и Новороссии 31 июля 2020
- 12:02 СРОЧНО: Белоруссия передала Украине список задержанных россиян.
- 09:41 Власть запретила еще один канал.
- 08:00 Кравчук заявил о готовности к компромиссам по Донбассу.
- 07:53 Дмитрий Козак официально отказался участвовать в “спектакле” — переговорах с Ермаком.
- 07:00 Как украинский десант пляж с девчонками захватывал (ВИДЕО).
- 06:30 Иран согласился выплатить Украине деньги за сбитый самолет: но это будет долго.
- 05:54 Вехи великого провала.
- 01:00 Украина хочет провести Олимпиаду.
- Вчера 23:31 «Будем всех бомбить!»: Зеленский рассказал, как надо отмечать День защиты детей (ВИДЕО).
СРОЧНО: Белоруссия передала Украине список задержанных россиян
Белоруссия передала Украине список россиян, задержанных в ходе скандальной спецоперации в минском санатории.
Киев собирался проверять их на предмет участия в боевых действиях на Донбассе.
Об этом только что заявил на брифинге глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
«Список задержанных Белоруссией граждан мы получили, и МИД Белоруссии обратился к нам с просьбой передать указанный документ компетентным органам Украины для проверки на предмет совершения указанными лицами преступлений в нашем государстве и участия в военных действиях», — заявил Кулеба.
«Относительно количества граждан Украины, то я могу сейчас сказать точно, что их не семеро», — уточнил украинский министр, добавив, что правоохранители проверят всех задержанных на предмет наличия гражданства «незалежной».
Кулеба пояснил, что украинское законодательство не позволяет иметь второе гражданство и все, у кого есть украинский паспорт, автоматически являются гражданами Украины.
По его словам, власти Белоруссии не предъявляли никаких претензий в адрес Украины в связи с задержанием лиц, имеющих в том числе украинские паспорта.
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Власть запретила еще один канал
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Кравчук заявил о готовности к компромиссам по Донбассу
Первый президент Украины Леонид Кравчук, накануне возглавивший делегацию Киева на переговорах Контактной группы по Донбассу, рассказал в интервью РБК-Украина о готовности идти на компромиссы в вопросе разрешения конфликта.
«Миссия одна — закончить войну, чтобы на Украине царил мир, чтобы мы жили спокойно: без крови, без ужасов, без потерь, без разрушений. Такая у меня миссия остается, чтобы в Донбассе и на Украине был мир. Я буду делать для этого все, что смогу. Будем идти на компромиссы…» — заявил Кравчук, не уточнив, о каких именно компромиссах идет речь.
Затрагивая вопрос особого статуса Донбасса, экс-президент отметил, что будет выступать за переход от общих слов к «конкретным действиям».
«Чтобы это было управление, которое принесет пользу людям, которые там живут, и люди почувствуют, что они являются хозяевами своей земли», — сказал он.
Ранее Кравчук в интервью изданию «Апостроф» заявил, что один из компромиссов по Донбассу может заключаться в создании в регионе свободной экономической зоны. При этом он отметил, что компромисс по Донбассу не может касаться вопроса границы, суверенитета, потери независимости или территориальной целостности Украины.
Киев в апреле 2014 года начал военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки. В понедельник в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.
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Дмитрий Козак официально отказался участвовать в “спектакле” — переговорах с Ермаком
Заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак, который курирует в Кремле украинское направление, написал письмо советнику канцлера Германии Ангелы Меркель с копиями для представителей Франции и Украины (в частности, главе Офиса президента Андрею Ермаку). В послании политик назвал переговоры по Донбассу на уровне советников бессмысленными и предложил отказаться от этого формата, в рамках которого он встречался, в частности, с Ермаком. Документ передали “Стране” источники в Офисе президента Украины.
В письме говорится, что работа советников глав государств Нормандского формата неэффективна. Козак констатирует, что недавно заключенное соглашение о прекращении огня принималось практически без участия Франции и Германии – целиком основываясь на российских предложениях.
Также он критикует проект документа, который сейчас прорабатывается в рамках “Нормандии”. Его подробности в послании не приводятся, однако Козак заявляет, что документ бессодержательный и ничего не решает в деле урегулирования конфликта на Донбассе. А попытки наполнить его содержанием не встречают, по мнению помощника Путина, никакого энтузиазма у других участников формата.
“Это приводит к мысли прекратить бессмысленные переговоры советников №4″, – пишет Козак, добавляя, что “эксперимент” можно продолжить, но уже без России.
“Со всей ответственность заверяю, что я не намерен дальше участвовать в этом бесконечно длящемся “спектакле” с откровенной имитацией бурной деятельности по урегулированию”, – написал помощник президента РФ.
Он предложил ограничить работу помощников лидеров стран “Нормандии”, предоставив им заниматься исключительно техническим сопровождением встреч глав государств. А согласование вопросов, которыми занимались Козак, Ермак и советники руководителей Франции и Германии ранее, передать министрам иностранных дел Украины, России, Германии и Франции.
То есть по сути Козак объявил о том, что Россия не намерена больше участвовать в формате переговоров, где с украинской стороны участником выступает глава Офиса президента Андрей Ермак.
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Как украинский десант пляж с девчонками захватывал (ВИДЕО)
Как уже рассказывала «Русская Весна», на днях, во время проведения тренировок по десантированию с низколетящего вертолета в городе Чугуеве Харьковской области, спецназ ВСУ посыпался разве что не на головы отдыхающим, спасающимся от жары в местном водоеме.
Помимо неудобств, связанных с падением в воду тел поблизости от купающихся, сама крылатая машина, находящаяся на грани потери управляемости, создавала реальную угрозу жизни и здоровью мирных граждан.
Политэмигрант и журналист Александр Мединский подробно разбирает эту комичную ситуацию.
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Иран согласился выплатить Украине деньги за сбитый самолет: но это будет долго
В Иране заявили, что согласны выплатить положенные деньги. Но это займет много времени. Этот вывод в стране сделали после переговоров с Украиной по этому вопросу.
Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, сообщает агентство IRNA.
«Иран согласился выплатить компенсации за самолет, однако реализация этого вопроса займет время и имеет различные аспекты с технической и правовой точек зрения», — заявил Мусави.
Представитель иранского внешнеполитического ведомства также добавил, что «многие пассажиры» были гражданами Ирана (у некоторых иранцев было двойное гражданство, но Иран считает их своими гражданами).
Он также добавил, что по украинцам переговоры продолжатся, добавил он, напомнив, что Тегеран несет ответственность за случившееся.
Напомним, в ночь с 7 на 8 января вблизи столицы Ирана был сбит пассажирский самолет Boeing 737, который принадлежал авиакомпании МАУ. На борту находились 176 человек, из них 9 — члены экипажа. Среди погибших 11 украинцев, двое были пассажирами. Большинство жертв — из Ирана и Канады.
Позже Тегеран признался, что сбил самолет ракетой, приняв его за вражеский, так как тогда были обостренные отношения между Ираном и США и Тегеран ждал опасности. Иран признавал свою вину полностью, но потом заявил, что ошибка произошла не только по их вине.
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Вехи великого провала
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Украина хочет провести Олимпиаду
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что на Украину может приехать представитель Международного олимпийского комитета для обсуждения проведения Олимпиады 2028 или 2030 года.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
«Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт сообщил, что президент НОК Сергей Бубка работает над вопросом участия Украины в конкурсе на проведение Олимпийских игр 2028 или 2030 года. Он также отметил, что как бывший участник Олимпийских игр, поддерживает реализацию проекта, который даст значительный толчок для развития массового спорта и спорта высших достижений, в частности его зимних видов», — указано в сообщении.
Вопрос обсудили в рамках плана создания высокогорного всесезонного спортивно-туристического кластера «Боржава» и повышения потока туристов в Карпатах за счет создания более комфортных условий для иностранных путешественников.
По словам Ермака, Украина заинтересована в принятии гостей со всего мира, так как это положительно скажется на дальнейшем туристическом потоке, экономике страны, на создании положительного имиджа Украины на международной арене возможных иностранных инвестициях.
На совещании присутствовал представитель австрийской горнолыжной индустрии, многолетний участник подготовки летних и зимних Олимпийских игр, бенефициарный владелец компании «Боржава Эссет» Гернот Ляйтнер. Именно он и презентовал проект.
По его словам, из-за пандемии коронавируса каждая страна была вынуждена сосредоточиться на внутреннем развитии, а Украина имеет уникальные ресурсы, практически нетронутые живописные туристические маршруты, исторические достопримечательности, а горных хребет Боржавы максимально удобно расположен для посещения европейцами.
Ермак, в свою очередь, предложил создать на базе Национального инвестиционного совета рабочую группу, которая доработает и представит проект президенту, согласую детали с профильными министерствами.
«Чем быстрее вы будете готовы представить президенту детальный проект, сроки, смету — тем лучше. Мы готовы содействовать на всех уровнях. Как только эти два этапа будут пройдены, мы после обработки меморандума юристами будем готовы его подписать», — отметил Ермак.
Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский напомнил, что проект должен быть выполнен с сохранением природы и экологической обстановки в месте сооружения, а секретарь Национального инвестиционного совета Леван Варшаломидзе заявил, что рабочая группа сможет начать работу сразу после совещания.
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«Будем всех бомбить!»: Зеленский рассказал, как надо отмечать День защиты детей (ВИДЕО)
Пользователей Сети взбудоражило короткое видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский с напряженным выражением лица говорит о том, как украинские самолеты будут всех бомбить.
Видео появилось в Facebook и многих Telegram-каналах.
«Показать всем, какие мы сильные: самолеты летят, будем всех бомбить!» — говорит в ролике глава государства, потрясая в воздухе кулаками и гримасничая.
Правда, со временем выяснилось, что устрашающее высказывание — фрагмент безобидной речи, произнесенной Зеленским 29 июля на торжественной церемонии открытия второй очереди нового корпуса больницы «Охматдет».
На церемонии одна из журналисток поинтересовалась, почему «Охматдет» не открыли ко Дню защиты детей.
«У нас очень долгое время… так происходит сейчас… Все любят очень цифры. Ко Дню защиты детей мы должны открыть что-то грандиозное, чтобы все журналисты вышли и аплодировали, какие молодцы президент, министерство: до этого дня они это сделали. А там оно где-то как-то замажьте там, потом доработаете.
Ко Дню Независимости мы должны сделать новый самолет и показать всем, какие мы сильные: самолеты летят, будем всех бомбить!
Понимаете, мне кажется, вопрос не в датах, вопрос, оно работает или не работает. Я думаю, что в целом мы должны прекратить эту популистскую историю. Хочется ко Дню защиты детей, такое ощущение внутреннее, хочется, чтобы радовались врачи, дети, ну вот сделали это. Самое главное — сделать, когда оно готово. Открывать, когда оно уже сделано», — ответил Зеленский.
Затем он добавил, что открыть корпус не удалось из-за пандемии коронавируса, так как на Украину не доехало некоторое оборудование.
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Беларусь передала Украине список россиян, которых задержали под Минском. Украина проверит, нет ли в списке тех, кто воевал на стороне сепаратистов на Донбассе.
Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
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Россия может задуматься о поставках оружия Донбассу в случае принятие в США закона о выделении $300 млн в год на военную помощь Украине.
Об этом со ссылкой на председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова сообщает “Интерфакс”.
Козак послал накуй Ермака за то , что тот не держит слово , о чём дотёрли в кулуарах. Зельц прислал 86-летнего старпера Кравчука в Минск после 81-летнего Кучмы зачем ? Приспать нациков ?