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Ниже нижнего: блокировка Царьграда, цензура и приговоры

14:54. 31 июля 2020 30 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В последние месяцы прокатилась целая волна репрессий по отношению к российским патриотическим СМИ со стороны американских социальных сетей: блокировка Ютуб-канала Царьграда с более чем миллионом подписчиков, а также каналов Александра Гельевича Дугина и Федерального Агентства Новостей, на котором эксклюзивно выходила моя авторская программа «По-Стáриковски». Да и ваш покорный слуга стал жертвой цензуры, когда за абсолютно невинную (и уже неоднократно загруженную другими пользователя ранее) фотографию была ликвидирована (без права восстановления) моя страница в Инстаграмме.

Не забудем и серию странно мягких (фактически ниже нижнего!) приговоров в отношении представителей либеральной общественности.

А это уже дает основания беспокоиться, что адекватное вине наказание получит и убивший человека в автокатастрофе артист Ефремов.

С чем связана подобная борьба со свободой слова и подобные приговоры?

Попытаемся дать ответ на этот вопрос в новом видеоролике.

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Источник: https://nstarikov.ru/nizhe-nizhnego-blokirovka-cargrada-cenzura-i-prigovory-117447

Метки: блог, Видео

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