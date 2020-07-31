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Крупнейшие мировые нефтедобытчики сообщают о рекордных убытках

02:00. 31 июля 2020 117 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Крупнейшие мировые нефтедобытчики сообщают о рекордных убытках | Русская весна

Британско-голландская нефтегазовая корпорация Royal Dutch Shell по итогам января — июня получила чистый убыток $18,15 млрд по сравнению с прибылью в $8,9 млрд за первое полугодие 2019 года.

Об этом говорится в опубликованом биржевом отчете компании.

Выручка, включая доходы от совместных предприятий, уменьшилась в 2,8 раза, до $32,491 млрд. Добыча сырья снизилась на 5,6%, до 3,38 млн баррелей в сутки в пересчете на нефтяной эквивалент. 

В свою очередь, французский нефтегазовый концерн Total сообщил на бирже о чистом убытке $8,33 млрд по сравнению с прибылью $5,87 млрд в январе — июне 2019 года.

Выручка Total упала на 32%, до $69,6 млрд. При этом объем добычи нефтегазового сырья вырос на 0,5%, до 2,96 млн баррелей в сутки в нефтяном эквиваленте.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1596146792

Метки: Новости

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