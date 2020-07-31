Готовится свержение Лукашенко — «всё по схеме Януковича»
Известный политолог Сергей Марков — о происходящих в братской стране тревожных событиях
«Белоруссия. Готовится свержение Лукашенко теми же странами, которые свергли Януковича.
Агентура стран НАТО в элите Белоруссии пытается поссорить Лукашенко с Россией и с Путиным. Заставить проводить политику равноудалённости от России и от Запада — как Януковича. А потом свергнуть его — как Януковича.
Они уже во многом обманули его — как Януковича. Чтобы установить в стране русофобскую диктатуру — как в стране Януковича.
Россия должна быть готова к этим событиям и должна проявить волю и спасти Белоруссию от русофобской диктатуры, чтобы не получилось такой же катастрофы, как в стране после свержения Януковича», — отметил он.
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Источник: https://rusvesna.su/news/1596170301
Неужели могут сдать Минск ?
В прессе уже пишут о 60000 вчера на митинге,это подогревание ситуации.Сам себя переиграл,как Янек ,возглавил и проиграл ментально ,пост сохранит естественно.
Пока ему альтернативы нет? или есть?
Альтернатива в Тюрьме сидит как Тимошенко.
Айва не задавайте вопросы Марине. Она двух слов связать не может по причине полного отсутсвия мыслей.
Именно присутствием мыслей она мне и понравилась… откуда у Вас такая агрессия?
обоюдная Айва ,но у меня ответная .Может ты, как логик, найдешь мысль вот в этом шедевре последнем,поскольку по идее она должна быть,но я не нахожу ,а хочется:
“чужой 31 июля 2020 в 11:51
В 75-летие Победы русские террористы хотят знать :
1. Куда летели работать и кем.
2. По какой причине опоздали на самолёт.
3. Почему не купили новые билеты
4. Название фирмы, род деятельности и лицензия.
Тогда террористы спасут от своей страны и своего народа.
П.С. Он болен по ходу и приступы агрессии может не мотивированы ,из тех кого он не приемлет здесь,очень разные.Вот агрессия Твердого более понятная ,но что-то их роднит,может симпатия к тебе ,но странная ,т.к бьют то же.
Не люблю разгадывать незагаданные загадки. Чужой и сам не понимает, что иногда пишет. Я, тем более, не обязана понимать его писанину.
Агрессия вкупе с симпатией… Значит, так тоже бывает. Это как любовь и ненависть. Странно, ведь абсолютно чужие люди. А столько эмоций! Наверное, в реале у них сильный эмоциональный голод, вот и отрываются виртуально. А я притягиваю их как источник позитива, который стараюсь распространять вполне сознательно. Когда я в негативе, то ухожу с ЯП.
а я наоборот ,нашла наркотик отвлекающий ,все сыпется…Зачем же тогда пристаете к Брахману почему он размещает Семина.Пусть все здесь и гнилые Дуди и не менее Семины,зарабатывают,отвлекаются ,узнают,лечат.
Осваиваешься и начинаешь влиять на среду, думая, что улучшаешь её. Но Брахман стойкий к моему влиянию, он делает только то, что хочет сам. Сёмин ничего, но всё время выковыривает грязь из-под чужих ногтей, этим раздражая. Дудь забавляет. Но как интервьюер бывает очень эмпатичен. Пусть мелькают.
как искренне,поразительно и беспроигрышно.Мессианство?
Скорее, ощущаешь окружение как семью. И начинаешь привычно пытаться лидировать. Не всегда удаётся.
Видимо агрессия из РБ. Я вышел в финал.
Больше не буду.
Попроще. Тогда лучше поймут.
Если мы разные то зачем мне чтобы меня понимали ?
А если мы будем одинаковыми, тогда зачем вообще общаться – можно просто посмотреть в зеркало. Интерес общения как раз в том, чтобы узнавать новое, новых людей, новые взгляды на события, новые ролики присылают, в конце концов!
Опсалютно согласен со всем сказанным.
Если не испугаюсь и будет время, то попробую проще.
у меня нет связей с реальностью в Минске,вся информация из уст политологов и немного вижу настроение масс.Ничего пророссйского и ни кого.УРоссии цунгцванг,я писала ,наименьшее из зол-статус кво.
Обольщаться насчёт братской Белоруссии не стоит. Всем от России нужны энергоресурсы и деньги. Что в Африке, что здесь. Та же мумба-юмба. Так что же липовые пророки всё врут про объединение славян? Табачок-то врозь. И будет врозь.
Все возможно. Лукашенко затянул с преемником.
И зря он забил на Союзный договор с РФ.
Почему же зря ?
Белоруссия была бы российской колонией. С убитой промышленностью и сельским хозяйством. Всем там распоряжалась бы московская жидовня . Нефти , газа нет… Своё всё уничтожено. Стала бы подобием Тверской или Псковской области. Где смертность самая высокая в мире, выше даже чем в странах с локальными конфликтами . Без какого либо будущего и настоящего, полнейшая безнадёга. С пришлым репрессивным аппаратом и БЕЛГВАРДИЕЙ численностью больше чем все ВС Беларуси. Там Минск головой тронулся. А в провинции люди работают – пашут землю, строят фермы , растят детей.
Так что думаю совсем не зря он забил на союхный договор с нынешней РФ . С этой , катастрофически токсичной , системой власти связываться – это обрекать свою страну на разорение , гниение и в конечном итоге полное забвение. Что кста и с Россией произойдёт , если народ здесь не очнётся.
…Привет,ствую Вас…
Оно ТАКОЕ…неПРАВИЛЬНОе…итак:
““““`
1.”Козырная~дама” в Белоруссии – РВЁТСЯ до власти!
И если доРВЁТСЯ то,РБ ожидают – “Украинские-РАДОСТИ”…
2.”Козырную~даму” в Белоруссии – во-власть ТОЛКАЮТ…
С её ЗАХВАТом-власти,ЧТО-БУДЕТ с РБ – ЕЁ КУРАТОРЫ знают…
3.”Козырная~дама” в Белоруссии – На эмоции массы “ПОДСАЖИВАЕТ”…
Она ЦУ КУРАТОРОВ,в-этом-плане – чётко ВЫПОЛНЯЕТ…
4.”Козырная~дама” в Белоруссии – “битфордовым-шнуром” ЯВЛЯЕТСЯ…
ЕЮ,роль в Белоруссии – роль ДЕСТРУКТИВНАЯ выполняет,ся…
5.”Козырную~даму” в Белоруссии – ЧУЖИЕ к власти ВЕДУТ…
Эту ДОМОХОЗЯЙКУ(не более)- Умело(неВИДИМО…)используют…!
- – - – -
Ничего ни к кому личного. Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
г. Эдмонтон. Канада. 31-07-2020.
В 75-летие Победы русские террористы хотят знать :
1. Куда летели работать и кем.
2. По какой причине опоздали на самолёт.
3. Почему не купили новые билеты
4. Название фирмы, род деятельности и лицензия.
Тогда террористы спасут от своей страны и своего народа.
Александр ,расшифруйте сумбур гражданина РБ чужого?где он запрятал зерно истины.
ВОИН
вчера в 11:57
#Боевой_опыт@voingroup
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько специально о задержании в Минске бойцов ЧВК :
«То, что происходит в Белоруссии является спектаклем. Причём не первым. В 2010 году подобный спектакль уже разыгрывался. Тогда белорусские спецслужбы нашли гараж, набитый оружием и взрывчаткой. Затем в 2017 году был джип с оружием и боевиками, прорывавшийся через белорусскую границу со стороны Украины. Потом эта информация была опровергнута украинскими пограничниками.
Для Лукашенко главное – это власть. Ради неё он пойдёт на любые преступления. Несмотря на то, что Белоруссия и сам режим критически зависят от России, им удаётся конфликтовать с российской властью, обвиняя ту в дестабилизации обстановки в Белоруссии.
Нынешний спектакль рассчитан на предвыборные настроения. Ведь белорусы живут по принципу «лишь бы не было хуже». Они очень боятся революций и майданов. Особенно после событий на Украине. Поэтому любая угроза, которая воспринимается ими как реальная, может стать ключевым фактором на избирательном участке.
Если проще, то Лукашенко просто запугивает избирателей. Даже с точки зрения логики, одного взвода ЧВК, даже если он состоит из самых лучших бойцов, все-таки маловато, чтобы свергнуть режим Лукашенко. Для этого потребовались бы тысячи военных.
Ну и если на то пошло, то для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в Белоруссии, российской власти достаточно просто ограничить торгово-экономические связи. Например отказать ряду белорусских производителей в предоставлении российских рынков. Или прекратить поставки сырья для НПЗ. Или прекратить поставки газа (тем более, что Минск уже задолжал Москве). А можно просто оказать масштабную медийную и дипломатическую поддержку тем силам, которые выступают за свержение режима Лукашенко.
Уверяю, этого будет достаточно для того, чтобы режим Лукашенко рассыпался, как карточный домик. И для этого не потребуется ни одного бойца ЧВК».
Странно николай ,что ты представил ,очень мне симпатичного политолога ,всегда его слушаю.Полностью во всем с ним согласна ,все именно так