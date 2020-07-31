Известный политолог Сергей Марков — о происходящих в братской стране тревожных событиях

«Белоруссия. Готовится свержение Лукашенко теми же странами, которые свергли Януковича.

Агентура стран НАТО в элите Белоруссии пытается поссорить Лукашенко с Россией и с Путиным. Заставить проводить политику равноудалённости от России и от Запада — как Януковича. А потом свергнуть его — как Януковича.

Они уже во многом обманули его — как Януковича. Чтобы установить в стране русофобскую диктатуру — как в стране Януковича.

Россия должна быть готова к этим событиям и должна проявить волю и спасти Белоруссию от русофобской диктатуры, чтобы не получилось такой же катастрофы, как в стране после свержения Януковича», — отметил он.

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