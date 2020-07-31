Белорусскими дорогами

Буквально за десять дней до самого громкого события последних лет в Белоруссии, а именно выборов президента, победитель на которых на этот раз действительно неизвестен заранее, в этой исконно дружественной нам стране происходит событие, которое своим эпатажем перекрывает предвыборную интригу. Под Минском белорусский КГБ накрывает больше 30 русских ребят, имеющих схожую друг с другом камуфляжную форму, и называет их сначала «боевиками», а чуть позже «бойцами ЧВК Вагнера».

Это для нас с вами, блогеров и телеграмеров, понятно, что 30 русских парней вряд ли смогут захватить Белоруссию и представлять серьёзную угрозу для какого-либо режима — ведь у них элементарно не найдено ни спецсредств, ни оружия. А вот для рядового белоруса, который, конечно, нам и родственник, и брат (я сам из Смоленска, поэтому ничуть не иронизирую, говоря это), — может показаться, что российские войска чуть ли не вторглись в республику и уже штурмуют Минск. Естественно, такое впечатление создаётся по СМИ, которые с радостью подхватили страшилку про «ЧВК Вагнера», распиаренную на весь мир.

Среди скрученных белорусским КГБ ребят действительно есть те, кто воевал в Донбассе. В частности, писатель и политик Захар Прилепин подтвердил, что в списке задержанных, опубликованном белорусской стороной, есть и бойцы его батальона. Некоторые из них даже служили в его личной охране. Однако, во-первых, батальона уже как год не существует (а может, и больше), а во-вторых — парни не состоят на службе ни в одной из официальных армий в мире и, по сути, сами вольны распоряжаться своей судьбой.

И всё же возникает вопрос: что делала эта дружная компания камуфлированных русских парней в гостинице под Минском? Неужели планировала организацию массовых беспорядков на территории РБ, как об этом заявляют минские силовики? Для меня, как для человека, прошедшего и «майдан», и Крым, и войну в Донбассе, абсолютно очевидно, что Москва меньше всего заинтересована в обострении ситуации внутри Белоруссии во время выборов и реализации какими-либо силами в этой стране очередного цветного сценария, подобного украинскому. Мы все видели, к чему это может привести, — и ещё одной гражданской войны в братской стране в России не хотят точно.

Ответы, к слову, лежат на поверхности. По моей информации, полученной сразу из нескольких источников в российских спецслужбах, в период пандемии Минск служил своего рода международным хабом для отправки тех, кого принято называть чевэкашниками, в различного рода командировки, напрямую не связанные с ведением боевых действий. В частности, в те страны, где русские парни, имеющие фронтовой опыт, работают армейскими инструкторами и охраняют высокопоставленных государственных чиновников — на абсолютно легальной основе, кстати.

Речь идёт прежде всего об африканских странах, таких как Судан и ЦАР, где так называемые чевэкашники занимаются как раз вышеописанной работой. Не секрет, что в период коронавирусных страстей, в отличие от РФ, Белоруссия не стала так плотно закрывать свои границы, что создавало для людей пускай не вполне военных, но очень специфических профессий определённую лазейку.

Ведь между Россией и Белоруссией как таковой границы (в привычном понимании этого слова — с колючей проволокой и КПП) просто-напросто нет.

О том, что Минск на протяжении нескольких месяцев служил именно транспортным коридором для таких ребят — в камуфляже и с небольшими сумками ручной клади, — в спецслужбах Белоруссии не могли не знать с самого начала, и вероятнее даже, они были предупреждены о подобного рода поездках через их территорию. Это легко понять лишь потому, что задержанные даже не пытались, что называется, «шифроваться», то есть были в одинаковой форме, ни от кого не прятались, легально заселились в отель.

Очевидно, комфортное прохождение через коридор курировалось конкретными людьми в силовых структурах. Должен был знать об этом и сам Лукашенко, не думаю, что от него утаили информацию об очередном витке развития Минского аэропорта как удобного международного хаба.

То есть по факту все всё знали, именно поэтому задержание стало шоком. Для чего Лукашенко или его спецслужбы решили устроить международный скандал со страшилкой в виде ЧВК «Вагнер» — вот что теперь по-настоящему важно. На мой взгляд, варианта тут может быть два: либо КГБ вышел из-под контроля Лукашенко и какая-то элитная его часть работает откровенно против действующего белорусского президента, то есть на другие спецслужбы, заинтересованные именно в дестабилизации и разжигании обстановки в республике, либо сам Лукашенко накануне выборов решил сыграть в какую-то только одному ему понятную игру, попытавшись запугать электорат неким абстрактным российским вторжением.

Оба варианта, надо признать, абсолютно неутешительны. Лакмусовой бумажкой в этой ситуации станет реакция белорусских властей на киевские запросы о выдаче тех ребят, данные о которых висят, например, на печально знаменитом «Миротворце». Если Минск начнёт выдавать Украине добровольцев, воевавших в Донбассе, вне зависимости от того, какое у них наличествует паспортное гражданство, это действительно станет катастрофой для российско-белорусских отношений. Наш народ этого не поймёт. Наверняка не поймёт и наша власть тоже.

В любом случае приходится констатировать, что обстановка накануне президентских выборов в Белоруссии накаляется до предела и попытки втянуть в решение их судьбы российский фактор — в той или иной провокационной форме — не оставляет ни одна из конкурирующих сторон. А парней, конечно, надо вытаскивать. Это без вариантов. Русские своих не бросают. Даже в Белоруссии. Куда бы ни пролегал их дальнейший маршрут.

Тем более что, по последней информации, против задержанных под Минском россиян возбуждено дело о подготовке теракта. Это уже просто запредельный даже для этой запутанной истории поворот. На что ещё готовы пойти Лукашенко или окружающие его элиты, чтобы довести ситуацию в стране до настоящей истерики… Ну и многое, конечно, будет зависеть от дальнейшего шага Москвы. Ждём. И надеемся.

Когда этот текст готовился к публикации, ситуацию с задержаниями прокомментировали в Кремле. Там отметили, что пока не располагают полной информацией. Данных о противоправных действиях россиян, которые могли бы стать причиной задержания, нет, заявил Дмитрий Песков. В Москве ожидают деталей происшедшего от посла в Минске и по линии спецслужб. Пресс-секретарь президента назвал спекуляциями выводы о связи задержания россиян в Минске с выборами президента Белоруссии и пояснил, что в Кремле не признают украинское гражданство задержанных: «Они граждане России».

Обложка: Фото Nation News / Вера Павлова

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Источник: https://nstarikov.ru/belorusskimi-dorogami-117434