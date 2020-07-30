Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 30 июля 2020

В недавней статье Дэниела Р. Де Петриса, вышедшей на американском военном информационно-аналитическом портале Military.com, автором был поставлен вопрос о целесообразности пребывания военнослужащих США на территории Сирии.

Военный обозреватель упирал на важность жизни солдат Соединенных Штатов и отсутствие необходимости их участия в восстановлении нормальной жизни в послевоенной арабской республике.

С тем, что американским военным не стоит пытаться влиять на политику САР, можно полностью согласиться. Более того, командованию США не стоило изначально проводить в Сирии интервенцию, в ходе которой в стране подпитывались сепаратистские движения, террористические группировки, появлялись ужасающие лагеря Рукбан и Аль-Холь.

Но сейчас хотелось бы поставить вопрос касаемо жизни американских солдат. С тем, что человеческая жизнь имеет самую большую ценность в нашем мире, все согласятся. И гибель американских солдат в любом случае для их близких является трагедией. Но часто складывается ощущение, что их жизнь ставится выше жизни, чести и достоинства населения тех стран, в которых находятся военные контингенты США.

Педофилы из армии США

На сирийском телеканале Ortas вышел сюжет о сексуальных домогательствах военнослужащих США к сирийским детям. Ужасная и непостижимая разуму нормального человека история, в которой американские солдаты нагло попирают право на нормальную жизнь несчастных детей, и без того живущих в стране с тяжелой ситуацией, не в последнюю очередь благодаря Соединенным Штатам.

«Русская Весна» приводит перевод видеорепортажа:

Ведущая:

Группа американских военнослужащих совершила попытки склонения несовершеннолетних к интимной близости в пригороде Аль-Хасака, предлагая им за это деньги.

Голос за кадром:

Это откровенная демонстрация расизма и нарушения прав человека со стороны американских военнослужащих. Подобное происходило и раньше в тюрьме Абугреб, где насиловали всех, и женщин, и мужчин, и детей.

Американские военнослужащие в очередной раз продемонстрировали проявление животного инстинкта. Так, четыре ковбоя пытались склонить к сексуальным отношениям 5 несовершеннолетних детей, которые купались в реке в районе Тальханис, восточная часть провинции аль-Камышлы.

Ребенок 1:

Мы купались у моста аль-Харир. Приехал американский патруль. Они предлагали нам доллары, и сказали, что делать (делайте так и так).

Ребенок 2:

Когда приехала американская машина патрулирования, мы купались у моста аль-Харир. Американские военнослужащие предлагали нам деньги и пытались нас трогать.

Ребенок 3:

Когда мы купались у моста аль-Харир в районе Тальханис, приехал американский патруль. Американские военнослужащие показали нам деньги и пытались нас трогать. Мы стали бросать в них камни, а затем убежали.

Отец одного из несовершеннолетних:

Наши дети прибежали в истерике. Мы спросили, что случилось? Дети рассказали нам, что, когда они купались у моста аль-Харир в районе Тальханис, приехал американский патруль из четырех военнослужащих.

Один из американцев вышел из машины, дал нам конфет и посадил одного из нас к себе на колени. Он показал нам деньги — американские доллары. После этого, американские военнослужащий стал трогать того, кто сидел у него на коленях. Ребенок сразу же вырвался. Все дети начали бросать в американцев камнями. Мы (родители) сразу же побежали на то место, где все это случилось, но американского патруля там уже не было.

Муауя Сулейман — адвокат:

Ко мне обратились родители пострадавших детей, возраст которых от 8 до 12 лет. Они рассказали мне, что, когда их дети купались у моста аль-Харир, приехала машина американского патруля. Из машины вышли 4 американских военнослужащих. Один из них направился к детям и посадил одного из них к себе на колени. Американец попытался склонить ребенка к интимной связи. Предлагал ему и всем остальным деньги (американские доллары). По факту данного преступления мы составили судебный иск.

Голос за кадром:

Единственный путь освобождения аль-Хасака от американских оккупантов — это народное сопротивление.

Но самое страшное, что эта ситуация не первая в своем роде. Несколько лет назад мир поразили кадры издевательств американских военных над заключенными в иракских тюрьмах.

Стоит понимать, что и домогательства к детям в Сирии, и издевательства над заключенными в Ираке — это только доступная общественности информация о преступлениях США на Ближнем Востоке.

Поэтому любому американскому военному обозревателю, который в следующий раз решит поднять проблему ценности жизни солдат США в той или иной горячей точке, справедливости ради стоит поставить вопрос и о ценности жизни местного населения, которое еще больше страдает от американской интервенции.

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