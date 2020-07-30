Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 30 июля 2020
- 20:35 Скандал в Сирии: дети забросали камнями педофилов из армии США (ВИДЕО).
- 12:58 Египет отправил войска в Сирию.
- 06:31 Российский посол прокомментировал заявления о создании военной базы в Ливии.
- 05:30 Жуткая находка в Сирии: людей распиливали на части для продажи (ФОТО 18+).
Скандал в Сирии: дети забросали камнями педофилов из армии США (ВИДЕО)
В недавней статье Дэниела Р. Де Петриса, вышедшей на американском военном информационно-аналитическом портале Military.com, автором был поставлен вопрос о целесообразности пребывания военнослужащих США на территории Сирии.
Военный обозреватель упирал на важность жизни солдат Соединенных Штатов и отсутствие необходимости их участия в восстановлении нормальной жизни в послевоенной арабской республике.
С тем, что американским военным не стоит пытаться влиять на политику САР, можно полностью согласиться. Более того, командованию США не стоило изначально проводить в Сирии интервенцию, в ходе которой в стране подпитывались сепаратистские движения, террористические группировки, появлялись ужасающие лагеря Рукбан и Аль-Холь.
Но сейчас хотелось бы поставить вопрос касаемо жизни американских солдат. С тем, что человеческая жизнь имеет самую большую ценность в нашем мире, все согласятся. И гибель американских солдат в любом случае для их близких является трагедией. Но часто складывается ощущение, что их жизнь ставится выше жизни, чести и достоинства населения тех стран, в которых находятся военные контингенты США.
Педофилы из армии США
На сирийском телеканале Ortas вышел сюжет о сексуальных домогательствах военнослужащих США к сирийским детям. Ужасная и непостижимая разуму нормального человека история, в которой американские солдаты нагло попирают право на нормальную жизнь несчастных детей, и без того живущих в стране с тяжелой ситуацией, не в последнюю очередь благодаря Соединенным Штатам.
«Русская Весна» приводит перевод видеорепортажа:
Ведущая:
Группа американских военнослужащих совершила попытки склонения несовершеннолетних к интимной близости в пригороде Аль-Хасака, предлагая им за это деньги.
Голос за кадром:
Это откровенная демонстрация расизма и нарушения прав человека со стороны американских военнослужащих. Подобное происходило и раньше в тюрьме Абугреб, где насиловали всех, и женщин, и мужчин, и детей.
Американские военнослужащие в очередной раз продемонстрировали проявление животного инстинкта. Так, четыре ковбоя пытались склонить к сексуальным отношениям 5 несовершеннолетних детей, которые купались в реке в районе Тальханис, восточная часть провинции аль-Камышлы.
Ребенок 1:
Мы купались у моста аль-Харир. Приехал американский патруль. Они предлагали нам доллары, и сказали, что делать (делайте так и так).
Ребенок 2:
Когда приехала американская машина патрулирования, мы купались у моста аль-Харир. Американские военнослужащие предлагали нам деньги и пытались нас трогать.
Ребенок 3:
Когда мы купались у моста аль-Харир в районе Тальханис, приехал американский патруль. Американские военнослужащие показали нам деньги и пытались нас трогать. Мы стали бросать в них камни, а затем убежали.
Отец одного из несовершеннолетних:
Наши дети прибежали в истерике. Мы спросили, что случилось? Дети рассказали нам, что, когда они купались у моста аль-Харир в районе Тальханис, приехал американский патруль из четырех военнослужащих.
Один из американцев вышел из машины, дал нам конфет и посадил одного из нас к себе на колени. Он показал нам деньги — американские доллары. После этого, американские военнослужащий стал трогать того, кто сидел у него на коленях. Ребенок сразу же вырвался. Все дети начали бросать в американцев камнями. Мы (родители) сразу же побежали на то место, где все это случилось, но американского патруля там уже не было.
Муауя Сулейман — адвокат:
Ко мне обратились родители пострадавших детей, возраст которых от 8 до 12 лет. Они рассказали мне, что, когда их дети купались у моста аль-Харир, приехала машина американского патруля. Из машины вышли 4 американских военнослужащих. Один из них направился к детям и посадил одного из них к себе на колени. Американец попытался склонить ребенка к интимной связи. Предлагал ему и всем остальным деньги (американские доллары). По факту данного преступления мы составили судебный иск.
Голос за кадром:
Единственный путь освобождения аль-Хасака от американских оккупантов — это народное сопротивление.
Но самое страшное, что эта ситуация не первая в своем роде. Несколько лет назад мир поразили кадры издевательств американских военных над заключенными в иракских тюрьмах.
Стоит понимать, что и домогательства к детям в Сирии, и издевательства над заключенными в Ираке — это только доступная общественности информация о преступлениях США на Ближнем Востоке.
Поэтому любому американскому военному обозревателю, который в следующий раз решит поднять проблему ценности жизни солдат США в той или иной горячей точке, справедливости ради стоит поставить вопрос и о ценности жизни местного населения, которое еще больше страдает от американской интервенции.
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Египет отправил войска в Сирию
Турецкий официоз "Анадолу" жирно набрасывает.
По заявлению турок https://twitter.com/anadoluagency/status/1288771031629537282, Египет отправил в Сирию 150 военных, которые через аэропорт столицы провинции Хама, прибыли в провинцию Алеппо, к юго-востоку от Идлиба.По заявлению ряда неназванных источников, египетские военные контактируют с дислоцированными в этом районе Иранскими прокси и офицерами КСИР в интересах поддержки правительства Башара Асада и будут действовать в провинциях Идлиб и Хама.
Официальных подтверждений/опровержений со стороны официальных египетских, сирийских и иранских источников пока что нет.
Сирийские военкоры на эту тему скорее посмеиваются и склонны считать, что это очередной турецкий наброс, на фоне обсуждений очередного наступления сирийской армии к югу от трассы М-4, с целью занятия района Джабал-аль-Завия и города Ариха.
Районы Южного Идлиба, которые по заявлениям боевиков подвергались обстрелам с 24 по 27 июля. Выглядит как обработка линии фронта и оборонительных узлов.
PS. Сами по себе 150 египетских военных, даже если действительно поехали в Сирию, вряд ли что-то существенно изменят в сложившимся оперативном балансе в Идлибе.
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Российский посол прокомментировал заявления о создании военной базы в Ливии
Москва не планирует создавать военную базу в Ливии, соответствующих запросов в адрес ливийских властей не направлялось, заявил посол России в Египте Георгий Борисенко.
Ранее министр внутренних дел Правительства национального согласия Ливии (ПНС) Фатхи Башага в интервью агентству «Блумберг» заявил о необходимости «помешать планам России создать базы в Сирте и Джуфре».
«У России таких планов нет. Никаких запросов с российской стороны в адрес ливийских властей о создании какой-либо военной базы, морского пункта базирования не делалось», — сказал посол в эфире египетского телеканала TEN, отвечая на соответствующий вопрос ведущего.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция и Катар, а ЛНА — Египет и ОАЭ.
В феврале Башага заявил, что власти в Триполи «не возражали бы» против строительства американской базы в Ливии для сдерживания России. В июне турецкая газета Yeni Safak со ссылкой на военные источники сообщила, что Турция готовится к созданию двух постоянных баз на территории Ливии.
Россия играет одну из значимых ролей в деле урегулирования ливийского кризиса, выступая посредником и стараясь поддерживать отношения со всеми сторонами конфликта. Замглавы МИД России Михаил Богданов заявлял, что Москва будет побуждать всех внешних игроков содействовать урегулированию в Ливии, военного решения там нет.
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Жуткая находка в Сирии: людей распиливали на части для продажи (ФОТО 18+)
Когда кажется, что боевики в сирийском Идлибе уже не могут ужаснуть новыми бесчеловечными поступками, открываются новые страницы кошмарной правды об этих головорезах.
Подробности «Русской Весне» рассказал военный источник из САР.
В этот раз, леденящую кровь находку обнаружили в деревне Аль-Гадфа в 10 км от Маарат-ан-Нуман на юге Идлиба. Террористы, ранее контролирующие эту территорию, переоборудовали один из домов в настоящую медицинскую лабораторию.
Первоначальный интерес резко сменился на безудержное отвращение и испуг от увиденного в доме. Полки примитивной лаборатории были заполнены прозрачными колбами с хлороформом, наполненные человеческими органами такими, как сердца, легкие, печень, почки и многое другое.
Сомнения, об истинном нечеловеческом предназначении данного места, развеяло то, что все изъятые из некогда живых людей органы имели ярлыки с именами людей с описанием состояния их здоровья и личной информацией о них.
Найденные доказательства говорят об одном. Члены террористических группировок в провинции Идлиб способны не только на хладнокровные убийства мирных жителей подрывом автомобиля или мотоцикла в людном месте. В стремление разбогатеть они не знали границ дозволенного до такой степени, что занимались похищением жителей окрестных деревень, вырезали из их тел наиболее востребованные органы и продавали их на черном рынке.
Более того, после изучения найденного журнала, вскрылся и тот факт, что когда спрос был слишком велик под нож шли и сами наемники, которых совсем недавно принимали на службу.
Смогут ли сделать, что-то еще более ужасное оставшиеся боевики? Думаю, да. Эти безбожники готовы на любые преступления ради своего обогащения, и вера, которой они прикрываются, здесь не при чем.
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