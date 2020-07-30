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“Одиозная трактовка белорусской стороны”

21:41. 30 июля 2020 80 просмотров 2 коммент. Опубликовал:


МИД РФ выпустил официальное заявление для СМИ, где обозначил позицию РФ по задержанию ЧВКшников в Минске. Как уже ранее заявлялось, ехали в Турцию через Белоруссию при посредничестве местной компании.

О задержании белорусской стороной граждан России

Одиозная трактовка белорусской стороной задержания 33 граждан России не выдерживает никакой критики. На сегодня нам известно, что указанная группа следовала транзитом через Минск в Стамбул, имея на руках все необходимы документы, включая авиабилеты. Всю логистику на территории Белоруссии обеспечивала белорусская компания. По неизвестным причинам группа не попала на свой рейс Минск-Стамбул и вынуждена была задержаться в Белоруссии в ожидании приобретения новых авиабилетов белорусской компанией.

Попытка представить случившееся как внешнее вмешательство в дела республики вызывает, по меньшей мере, недоумение. В распоряжении белорусских властей, в том числе авиационных, есть все необходимые документы для установления истины.

Должен быть незамедлительно обеспечен доступ консульских сотрудников к нашим гражданам.

Необходимо прекратить нагнетание ненужных, особенно в период президентских выборов, негативных эмоций.

Рассчитываем на взвешенный объективный подход белорусской стороны к установлению всех обстоятельств случившегося в тесном взаимодействии с российской стороной.

https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4276463 – цинк

Сегодня также в Минске прошел митинг оппозиции. Можно отметить наличие змагарских флагов.



У Лукашенко крупное мероприятие намечено на 3 августа, когда он планирует выступить в парламенте.

До выборов осталось чуть больше недели. Судя по всему, соскучится не дадут.





Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6059685.html

Метки: белоруссия, выборы, лукашенко, Россия, турция, ЧВК

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 665 557
    Valeriy Bondarik 30 июля 2020 в 23:31

    ,,,Привет`ствую Вас,,,

    …а ДАВАЙтека ШУТКАнём,с…САРКАЗНём,с…Итак:
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    ~~~ “Весёлые-РЕБЯТА”…~~~

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    [НАВЕРНОЕ,ЧТО-то Иное...ОНИ в Белоруссии ХОТЕЛИ...]
    “““““
    Ничего ни к кому личного. Благодарю.
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    г. Эдмонтон. Канада. 30-07-2020.

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    1
    • 4736 3192
      чужойValeriy Bondarik 30 июля 2020 в 23:55

      Давайте посмеемся вместе. Приехали боевики из России в Белоруссию свергать президента Лукашенко, чтобы белорусский народ выбрал президентом Белоруссии Тихановскую. Прикольно да ?

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