“Одиозная трактовка белорусской стороны”
21:41. 30 июля 2020 80 просмотров 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
МИД РФ выпустил официальное заявление для СМИ, где обозначил позицию РФ по задержанию ЧВКшников в Минске. Как уже ранее заявлялось, ехали в Турцию через Белоруссию при посредничестве местной компании.
О задержании белорусской стороной граждан России
Одиозная трактовка белорусской стороной задержания 33 граждан России не выдерживает никакой критики. На сегодня нам известно, что указанная группа следовала транзитом через Минск в Стамбул, имея на руках все необходимы документы, включая авиабилеты. Всю логистику на территории Белоруссии обеспечивала белорусская компания. По неизвестным причинам группа не попала на свой рейс Минск-Стамбул и вынуждена была задержаться в Белоруссии в ожидании приобретения новых авиабилетов белорусской компанией.
Попытка представить случившееся как внешнее вмешательство в дела республики вызывает, по меньшей мере, недоумение. В распоряжении белорусских властей, в том числе авиационных, есть все необходимые документы для установления истины.
Должен быть незамедлительно обеспечен доступ консульских сотрудников к нашим гражданам.
Необходимо прекратить нагнетание ненужных, особенно в период президентских выборов, негативных эмоций.
Рассчитываем на взвешенный объективный подход белорусской стороны к установлению всех обстоятельств случившегося в тесном взаимодействии с российской стороной.
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4276463 – цинк
Сегодня также в Минске прошел митинг оппозиции. Можно отметить наличие змагарских флагов.
У Лукашенко крупное мероприятие намечено на 3 августа, когда он планирует выступить в парламенте.
До выборов осталось чуть больше недели. Судя по всему, соскучится не дадут.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6059685.html
,,,Привет`ствую Вас,,,
…а ДАВАЙтека ШУТКАнём,с…САРКАЗНём,с…Итак:
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~~~ “Весёлые-РЕБЯТА”…~~~
_Мирные “МУЗЫКАнты”…ВЯСЁЛЫЯ “рабята”,
ТРАНЗИТом,через Белоруссию – летели “КУДАто”…
Толи В-ЗОНУ влияния Руси…то-ли НАТО…
Мест ДЛЯ такИХ…”МУЗЫКАНТов”…в Мире богато…
Ну а Белоруссия для нИХ…КАК “родная-хата”…
“Спецы-по–ОХране”…”ОХронять” летели…
НО…по какОЙто причине,в РБ – “ЗАЛЕТЕЛИ”…
* БАЗАРЯТ, что НА-САМОЛЁТ, они ЯКОБЫ “не” успели…
Что,Полит~КУРАТОРЫ…Ошибочки ДОПУСТИЛИ…(iLi…)
* И вот – ПОЛИТ~ЛАПШУ-шу-шу-шу… РАЗВЕШИВАТЬ начали,,,
[НАВЕРНОЕ,ЧТО-то Иное...ОНИ в Белоруссии ХОТЕЛИ...]
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Ничего ни к кому личного. Благодарю.
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С уважением – Валерий Бондарик.
г. Эдмонтон. Канада. 30-07-2020.
Давайте посмеемся вместе. Приехали боевики из России в Белоруссию свергать президента Лукашенко, чтобы белорусский народ выбрал президентом Белоруссии Тихановскую. Прикольно да ?