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Московско-татарское иго. Лживая история древней Руси. Владимир

21:22. 30 июля 2020 27 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Из аннотации.
Посвящается аксиоме Эскобара.
Сегодня у нас знакомство с тайнами  древнего русского города Владимира. Изучим данный город как с официальной, так и с альтернативной исторической точки зрения.  Погуляем по его уютным улочкам, посмотрим на виды сверху, поищем следы потопа и осады города монголами в 1238 году.
Осмотрим белокаменный памятник древнерусской фортификации и Соборы 12 века.  Ну и конечно то продолжим разбирать не стыковки официальной истории и откровенную ложь новой хронологии от господ Фоменко и Носовского. В общем, всё как вы любите, шок, сенсация и старые крепости! Так было ли на Руси монголо татарское иго? или это всё  обычная война за власть и новую Веру?



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Источник: https://ss69100.livejournal.com/5139627.html

Метки: археология, вера, вольнодумец, иго, история, религия, русский, Русь, советский, фальсификация, Фоменко, царизм

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