Московско-татарское иго. Лживая история древней Руси. Владимир

Посвящается аксиоме Эскобара.

Сегодня у нас знакомство с тайнами древнего русского города Владимира. Изучим данный город как с официальной, так и с альтернативной исторической точки зрения. Погуляем по его уютным улочкам, посмотрим на виды сверху, поищем следы потопа и осады города монголами в 1238 году.









*** Осмотрим белокаменный памятник древнерусской фортификации и Соборы 12 века. Ну и конечно то продолжим разбирать не стыковки официальной истории и откровенную ложь новой хронологии от господ Фоменко и Носовского. В общем, всё как вы любите, шок, сенсация и старые крепости! Так было ли на Руси монголо татарское иго? или это всё обычная война за власть и новую Веру?

Из аннотации.

Источник: https://ss69100.livejournal.com/5139627.html