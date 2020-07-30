Московско-татарское иго. Лживая история древней Руси. Владимир
21:22. 30 июля 2020 27 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Из аннотации.
Посвящается аксиоме Эскобара.
Сегодня у нас знакомство с тайнами древнего русского города Владимира. Изучим данный город как с официальной, так и с альтернативной исторической точки зрения. Погуляем по его уютным улочкам, посмотрим на виды сверху, поищем следы потопа и осады города монголами в 1238 году.
Осмотрим белокаменный памятник древнерусской фортификации и Соборы 12 века. Ну и конечно то продолжим разбирать не стыковки официальной истории и откровенную ложь новой хронологии от господ Фоменко и Носовского. В общем, всё как вы любите, шок, сенсация и старые крепости! Так было ли на Руси монголо татарское иго? или это всё обычная война за власть и новую Веру?
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