«Лукашенко можно спасибо сказать» — неожиданный поворот истории с задержанными «наёмниками» в Белоруссии
Как ранее сообщала «Русская Весна», известный журналист-международник Аббас Джума заявил, что задержанные в Белоруссии россияне — сотрудники ЧВК «Мар».
В качестве подтверждения он опубликовал фотографию руководителя упомянутой частной военно-охранной компании Алексея Марущенко и кадр из видеозаписи с татуировкой на руке одного из задержанных белорусскими спецслужбами.
Как считает Джума, задержанные должны благодарить президента Белоруссии, «спасшего дураков от смерти».
«Задержанные в Минске россияне из некой ЧВК „Мар”. Уже дали показания. Но белорусы не были бы белорусами, если бы эти показания не утекли. Арестовали самого основателя — Марущенко. Никакой не вояка, опыта ноль. Максимум — гуманитарку на Донбасс возил», — отметил он.
«”Маровцы” направлялись в Турцию. Оттуда в Ливию воевать за Сараджа (главу Правительства национального согласия Ливии — РВ). И если задуматься, Лукашенко можно спасибо сказать. Спас дураков от смерти.
Их бы в Триполи прибили, а потом показали бы на весь мир с российскими паспортами. Мол, смотрите, убитые в боях „вагнеровцы”», — подытожил журналист.
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Источник: https://rusvesna.su/news/1596061259
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Ну вот. Собрали всех претендентов, сказали , чтоб не трепыхались ( типа 170 ещё наёмников где-то бегают), и пообещали ограничить доступ в интернет. Как в Казахстане было немного назад по времени.
Я не за Лукашенко (“Батькой” его у нас уже давно не называют). Но сейчас разумнее избежать хаоса. Хотя это и недемократично, но время рассудит.
Я понимаю, что 170 наёмников – это удобный предлог. И первые 33 оказались очень кстати. После 9-го начнутся чистки – за что боролись, на то и напоролись.
А люди просто ищут приключений на свою задницу, не понимая, что “альтернатива”, которую подсовывают, может оказаться хуже того, что есть. Поэтому нужно выбрать лучшее из худшего.