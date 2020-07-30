«Лукашенко можно спасибо сказать» — неожиданный поворот истории с задержанными «наёмниками» в Белоруссии

Как ранее сообщала «Русская Весна», известный журналист-международник Аббас Джума заявил, что задержанные в Белоруссии россияне — сотрудники ЧВК «Мар».

В качестве подтверждения он опубликовал фотографию руководителя упомянутой частной военно-охранной компании Алексея Марущенко и кадр из видеозаписи с татуировкой на руке одного из задержанных белорусскими спецслужбами.

Как считает Джума, задержанные должны благодарить президента Белоруссии, «спасшего дураков от смерти».

«Задержанные в Минске россияне из некой ЧВК „Мар”. Уже дали показания. Но белорусы не были бы белорусами, если бы эти показания не утекли. Арестовали самого основателя — Марущенко. Никакой не вояка, опыта ноль. Максимум — гуманитарку на Донбасс возил», — отметил он.

«”Маровцы” направлялись в Турцию. Оттуда в Ливию воевать за Сараджа (главу Правительства национального согласия Ливии — РВ). И если задуматься, Лукашенко можно спасибо сказать. Спас дураков от смерти.

Их бы в Триполи прибили, а потом показали бы на весь мир с российскими паспортами. Мол, смотрите, убитые в боях „вагнеровцы”», — подытожил журналист.

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