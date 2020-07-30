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«Лукашенко можно спасибо сказать» — неожиданный поворот истории с задержанными «наёмниками» в Белоруссии

02:00. 30 июля 2020 189 просмотров 3 коммент. Опубликовал:
«Лукашенко можно спасибо сказать» — неожиданный поворот истории с задержанными «наёмниками» в Белоруссии | Русская весна

Как ранее сообщала «Русская Весна», известный журналист-международник Аббас Джума заявил, что задержанные в Белоруссии россияне — сотрудники ЧВК «Мар».

В качестве подтверждения он опубликовал фотографию руководителя упомянутой частной военно-охранной компании Алексея Марущенко и кадр из видеозаписи с татуировкой на руке одного из задержанных белорусскими спецслужбами.

Как считает Джума, задержанные должны благодарить президента Белоруссии, «спасшего дураков от смерти».

«Задержанные в Минске россияне из некой ЧВК „Мар”. Уже дали показания. Но белорусы не были бы белорусами, если бы эти показания не утекли. Арестовали самого основателя — Марущенко. Никакой не вояка, опыта ноль. Максимум — гуманитарку на Донбасс возил», — отметил он.

«”Маровцы” направлялись в Турцию. Оттуда в Ливию воевать за Сараджа (главу Правительства национального согласия Ливии — РВ). И если задуматься, Лукашенко можно спасибо сказать. Спас дураков от смерти.

Их бы в Триполи прибили, а потом показали бы на весь мир с российскими паспортами. Мол, смотрите, убитые в боях „вагнеровцы”», — подытожил журналист.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1596061259

Метки: Новости

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 1573 1385
    Александр 30 июля 2020 в 11:19

    Есть желающие комментировать? Марина, Айва, Избиратель! Подключайтесь к дискуссии. Вы вчера были так активны.

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    • 14004 12954
      жора шаповАлександр 30 июля 2020 в 11:56

      Ну вот. Собрали всех претендентов, сказали , чтоб не трепыхались ( типа 170 ещё наёмников где-то бегают), и пообещали ограничить доступ в интернет. Как в Казахстане было немного назад по времени.

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      • 1573 1385
        Александржора шапов 30 июля 2020 в 12:16

        Я не за Лукашенко (“Батькой” его у нас уже давно не называют). Но сейчас разумнее избежать хаоса. Хотя это и недемократично, но время рассудит.
        Я понимаю, что 170 наёмников – это удобный предлог. И первые 33 оказались очень кстати. После 9-го начнутся чистки – за что боролись, на то и напоролись.

        А люди просто ищут приключений на свою задницу, не понимая, что “альтернатива”, которую подсовывают, может оказаться хуже того, что есть. Поэтому нужно выбрать лучшее из худшего.

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