Добровольная защита подонка явно должна считаться психическим заболеванием

Данный завод попал в фургальские лапки де-факто в процессе рейдерского захвата. Московского учредителя завода Бальского Фургал попросту выкинул из управления, втянув того в мутные игры с покупкой-продажей акций, а перед этим ещё и пристроил к Амурстали целую уйму фирм-прокладок («МИФ-ДВ», «Строитель», «Скрап Фар Ист», «Хабаровскметаллторг»), через которые выводились огромные деньги. В конечном счёте на Амурстали недосчитались двух миллиардов рублей, а завод и вовсе пришлось остановить. В марте, например, удалось отгрузить лишь 12,8 тысяч тонн продукции, в то время как завод способен переплавлять 200 тысяч тонн металлолома в месяц.

В данных мутных схемах по сей день разбираются специалисты ГУЭБиПК.

Самое интересное здесь то, что в этом деле замешана и экс-жена Фургала, и его бывший подельник Мистрюков, с которым, кстати говоря, он и организовывал «зачистки конкурентов». По делу Амурстали уже арестовали депутатов от партии ЛДПР Кузнецова и Козлова, информация по этому делу мелькнула кометой в информационном пространстве и тут же очень удобно забылась всеми крупными СМИ, а взамен неё начали пропихиваться всякие сравнения рейтингов Фургала и Путина. Вам это не кажется странным?

Мне кажется, тем более что так или иначе в семейном бизнесе Фургала замешана четверть нынешнего созыва законодательного органа власти Хабаровского края. А вы, думали, почему местными властями организуются столь масштабные для Дальнего Востока митинги? Всем хочется спасти свою задницу.

Если что, Амурсталь удалось спасти: всего за один месяц, как завод был выведен из-под рейдерского захвата, удалось заключить новые контракты на поставки, а структура закупок выросла на 7%.

А удалось его спасти, лишь когда акции завода вернулись обратно к Бальскому – тот перекупил их у прежнего владельца Мистрюкова, когда того арестовали в конце осени прошлого года за организацию убийств (то самое фургальское дело). Бальский одномоментно вычистил всё прежнее руководство – уволил директоров, замов директоров и всяческих прочих топ-менеджеров, например – депутата Кузнецова, Козлова, и Зюбра – этот тоже вскоре может пойти под следствие, как подозреваемый, а за ним ещё уйма народа – Лопатин, Шохин, Эглит, Батю, Безденежных. И все эти люди – из команды Фургала. И все они сидят во власти Хабаровского края.

Происходящее уже немного начинает проясняться? Дело Фургала и дело Амурстали, хоть пока официально не объединены, ведутся по одной разработке.

Так что нет, Фургал не был «прекрасным губернатором», он был прекрасным бандитом, который де-факто занял целую область для её профессионального разграбления, и усадил во власть своих подельников. Этим в частности, кстати, и объясняется падение Хабаровского края в Национальном рейтинге инвестклимата в регионах РФ с 18 места на 63. Кому к чёртовой матери захочется вкладываться в предприятия, которые под умелым фургальским управлением становятся потенциальными банкротами.

Итак, на счету Фургала уже и финансовые схемы, и выведение денег за рубеж – а вы что, думали, эти украденные два миллиарда остались в стране? Чёрта с два.

Едем дальше, дорогие друзья. Давайте-ка я вам мимоходом разрушу миф о том, что люди выступают не за Фургала, а против Москвы и Путина лично. Дескать, весь Хабаровский край против действующей власти.

Посмотрите на эти чудесные сводки двухлетней давности. Так проголосовал Хабаровский край за ныне действующего президента Владимира Путина.

А если кто-то может сказать, что явка, мол, была минимальной, потому что все знают, что на выборы ходить бессмысленно – вот вам и явка. Она, кстати говоря, выросла с прошлого раза, да. И она на одном уровне с явками других регионов – Красноярского края, например, Забайкальского, Камчатского. Где-то выше, где-то ниже.

Проше, пани, говорите, хабаровчане против власти? Ну-ну. Хабаровчане вполне ясно продемонстрировали своё отношение к центру два года назад, примерно в одно время с выборами Фургала.

Да, за того проголосовало 69,57% избирателей. Но, напомню, что соревновался Фургал не с Путиным и Москвой, а с полным идиотом Шпортом, которого хабаровчане до сих упоминают с содроганием и матами – как во Владивостоке, например, упоминают Наздратенко или «шепелявого» Дарькина.

Да и явка была… ой, 44%.

На Дальнем Востоке в принципе своя атмосфера из-за сильной удалённости от центра, но отношение к властям там, как и везде – со своими нюансами. Да, мы, дальневосточники, всегда были независимыми, особенно после адских девяностых, но говорить о какой-то ненависти попросту нелепо. Кто-то ругает власть, кто-то поддерживает. Люди везде одинаковые.

Так что дело не в рейтингах.

А теперь мы подходим, дорогие друзья, к наиболее тяжёлой части статьи. А именно – почему же Фургала не задерживали так долго?

Итак, Фургал задерживался ещё на первоначальном этапе расследования убийства бизнесмена Евгения Зори в качестве подозреваемого – вместе со своим извечным подельником Мистрюковым.

Их виновность подтверждалась и показаниями свидетелей, и материалами следствия, но Фургала и Мистрюкова отпустили через два дня – «в виду отсутствия достаточных доказательств».

Уже известно, что Фургал оказывал давление на сотрудников правоохранительных органов, а те извещали его о ходе следствия – чтобы Фургал эффективней предпринимал меры по уничтожению и сокрытию улик, доказательств, и чтобы знал, кого из свидетелей надо запугивать. Но у Фургала была и другая «крыша» – в виде прокурора Хабаровского края Малиновского, который был им с 2002 года по 2005, а затем по протекции Чайки стал замом генерального прокурора РФ. С Малиновским очень удобно было водить дружбу – сначала в протоколах имя-фамилия Фургала записывались с ошибками, потом его имя вообще начало внезапно пропадать из следственных документов, а под конец Фургал и Мистрюков и вообще каким-то мистическим образом пропали из официальных баз учёта данных – все эти упоминания, что Фургал, вообще-то, был под уголовным следствием попросту исчезли. Вай, как удобно, не правда ли?

Поэтому все эти годы оснований для возобновления уголовного дела всё не находилось и не находилось, а потом Фургал затёрся в дёсны с ЛДПР и попал в Госдуму, став «неприкасаемым» благодаря депутатской неприкосновенности. Это помогало ему и дальше уклоняться от следствия, не являться на допросы и вертеть все эти правоохранительные органы на одном месте. А потом, как вы помните, губернаторство.

И лишь в 2019 году, когда Малиновский наконец ушёл в отставку, следствие вдруг наконец двинулось с мёртвой точки – сначала удалось схватить киллеров, которые убивали людей по наводке Фургала, потом удалось схватить и Мистрюкова, который, собственно, и сдал своего подельника Фургала.

А потом, в начале 2020, «отставили» Чайку, и тут следствие вдруг наконец-то смогло подобраться к Фургалу.

Незадолго до ареста Фургала, Мистрюкова, давшего окончательные показания следствию и заключившего досудебное соглашение, вывезли из СИЗО «Лефортова» под усиленной охраной ФСБ в неизвестном направлении. Всё, что известно – сейчас он на одной из конспиративных квартир, так как есть опасения, что его попытаются устранить. Как главного свидетеля по делу Фургала.

Прячут и других особо важных свидетелей. А жена убитого Евгения Зори, которой благодаря многолетнему вмешательству Фургала не удалось получить нормальной защиты, сейчас вынуждена жить в Канаде, так как возвращаться не только в Хабаровск, но и в Россию, ей сейчас попросту опасно.

Споры у Евгения Зори и Фургала возникли из-за территории железобетонного завода. Конфликт дошёл до судебного разбирательства, и за день до последнего судебного заседания, где спор, судя по всем обстоятельствам, должен был решиться в пользу Евгения – его «таинственно» и очень своевременно убили.

Когда фургальский компаньон Булатов, не замешанный в «мокрухе», заподозрил Фургала в убийстве Зори – он тоже умер при весьма странных обстоятельствах.

Потом был бизнесмен Смольный, который стал конкурентом фургальскому центру приёма металлолома – Смольный принимал сырьё по более высоким ценам. В его гараж полетело две гранаты, но бизнесмену удалось выжить.

А после убили Романа Сандалова, который тоже помешал Фургалу вести свой бизнес – помешал тем, что потенциально мог что-то знать о его делишках, хоть и работал простым монтёром и просто изредка сдавал металл. В его убийстве сознался один из киллеров, «личный водитель» Фургала. Личный водитель с Сайгой в машине, ага.

Вот такие дела, ребят.

Понимают ли хомячки, за кого они скачут? Может, кто-то и понимает. Но подумайте, до какого морального скотства надо дойти, чтобы защищать бандита и коррупционера, и мало того – защищать, но ещё и орать «Я/Мы», солидаризируясь с ним, делая его частью своей совести.

Жаль, что это всего лишь моральное преступление, которого эти хомячки даже не осознают. Целая организованная банда во власти Хабаровского края выводит их, как баранов, чтобы защитить «своего» – «своего», который может их всех сдать, как раньше Мистрюков сдал Фургала, и эти бараны выходят и скачут, защищая интересы бандитов и коррупционеров.

Мерзко.

Так что я завершу статью словами Ларисы Зори, вдовы покойного Евгения:

«Я уверена, что Фургал недостоин быть губернатором Хабаровского края. Когда вы выходите на митинги и кричите: «Верните Фургала!», вы представьте глаза моих детей!»

Но разве хомячков волнуют глаза детей, чьих отцов убил Фургал?

Защищать бандита от «злого Кремля» всяко лучше оплачивается, да и почувствовать себя на одной волне с толпой, которая «вот-вот вынесет Путина из своего кабинета» – тоже неплохо. Оппозиционное расстройство личности – так называют это в США, на которые зачастую эти хомячки молятся.

И там, в США, это оппозиционное расстройство личности лечится, кстати говоря. Как психическое заболевание. Ему, говорят американские врачи, подвержено около 3-5% населения, и оно легко корректируется.

Ой, не те законы мы перенимаем у Запада. И не те тренды.

Потому что добровольная защита подонка явно должна считаться психическим заболеванием.