Центральная угроза современной эпохи
17:52. 30 июля 2020 118 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
"С коммунизмом покончено! (с) Джордж Буш-младший, Вильнюс, 2002-й год.
«Мы объективно смотрим на Коммунистическую партию Китая как на центральную угрозу современной эпохи» (с) Майк Помпео, 2020-й год
Шел 30-й год похорон коммунизма.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6059087.html
С коммунизмом ПОКОНЧЕНО…..
В Китае его НЕТ и к нему даже не стремятся.
Осталась ком.партия как АТАВИЗМ и ПЕРЕЖИТОК.
По идее если её не будет Китаю ХУЖЕ не станет.