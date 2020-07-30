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Центральная угроза современной эпохи

17:52. 30 июля 2020 118 просмотров Один комментарий Опубликовал:


"С коммунизмом покончено! (с) Джордж Буш-младший, Вильнюс, 2002-й год.

«Мы объективно смотрим на Коммунистическую партию Китая как на центральную угрозу современной эпохи» (с) Майк Помпео, 2020-й год

Шел 30-й год похорон коммунизма.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6059087.html

Метки: Китай, коммунизм, помпео, США, юмор

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 21303 2185
    Русофил 30 июля 2020 в 19:10

    С коммунизмом ПОКОНЧЕНО…..
    В Китае его НЕТ и к нему даже не стремятся.
    Осталась ком.партия как АТАВИЗМ и ПЕРЕЖИТОК.
    По идее если её не будет Китаю ХУЖЕ не станет.

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